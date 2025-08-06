IQM與TOYO Corporation簽署經銷協議，推動日本量子運算應用普及

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全堆疊超導量子電腦領域的全球領導者IQM Quantum Computers與TOYO Corporation簽署經銷協議，旨在加快日本市場量子運算的應用普及。

根據協議，在測量技術領域居於領先地位且致力於推動日本科技創新的TOYO將負責行銷和銷售5量子位元系統IQM Spark，以及20至150量子位元本地部署超導量子電腦IQM Radiance。

此外，TOYO還將推動量子技術專業人才的培養及該技術的社會應用。在日本政府的大力投資支援下，該國的量子生態系統正快速發展。

此次合作體現了IQM與TOYO雙方共同的承諾，即支援日本政府為實現其量子策略而推出的各項措施。日本政府的核心目標之一是到2030年在國內擁有1000萬量子技術使用者。

該合作進一步彰顯了IQM在亞太地區推動量子技術發展的承諾，與IQM目前與日本產業技術綜合研究所(AIST)的合作形成互補。

過去12個月中，IQM向韓國、德國、義大利、芬蘭、波蘭等多個國家的終端使用者交付的本地部署量子電腦數量超過了任何其他製造商。

IQM Quantum Computers共同執行長Mikko Välimäki表示：「日本已成為量子運算強國之一，而TOYO在為日本產業界提供技術解決方案方面具有良好記錄，我們與該公司攜手合作，彰顯了我們提供市場首屈一指的全堆疊量子電腦、推動量子運算在各產業實際應用的堅定承諾。」

TOYO Corporation總裁兼執行長Toshiya Kohno表示：「此次合作是一個重要里程碑，彰顯了兩家公司的堅定承諾，以及IQM的技術重點領域與TOYO的業務領域之間的高度契合。透過發揮雙方的集體優勢，我們將加快日本大學、研究機構和企業部署量子電腦的進程。我們還將共同培養量子專業人才，推動量子技術在日本的社會應用。」

透過將IQM的量子技術與其自身技術和專業知識相結合，TOYO正在推動其業務領域的多元化，並計畫於2025年底前成立一個專注於量子技術的專門部門。

該公司旨在開拓量子電腦的新應用領域，推動應用場景的創造和新商業模式的開發。此外，該公司還將透過提供利用實際量子系統的教育和研究機會，以及與相關企業和組織合作來達成這一目標。

關於IQM Quantum Computers：

IQM是超導量子電腦領域的全球領導者。IQM提供本地全堆疊量子電腦以及一個可存取其電腦的雲端平台。IQM的客戶包括一流的高效能計算中心、研究實驗室、大學和企業，它們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有300多名員工，總部位於芬蘭，在法國、德國、義大利、日本、波蘭、西班牙、新加坡、韓國和美國等世界各地設有分支機搆。

關於TOYO Corporation：

TOYO是先進測量解決方案的領導廠商，致力於為技術創新貢獻力量。公司業務涵蓋永續能源、汽車解決方案、電動出行、資通訊技術、海洋防禦與安全、生命科學等多個領域，專注於為潔淨能源、自動駕駛汽車開發等新興市場提供解決方案。TOYO還大力投資於研發，開發自主技術和產品，其成長策略包括投資新業務、進行購併以及擴大全球市場佔有率。透過提供最先進的市場化解決方案，TOYO走在協助塑造安全、環保且永續的產業和社群的前列。

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