iNavi 系統與全球領先的地圖提供商 TomTom 合作，推動全球解決方案擴展

韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- iNavi Systems，作為韓國領先的行動與自動駕駛地圖平台供應商，已與 TomTom 簽訂全球解決方案提供者協議，TomTom 是地圖和定位技術的全球領導者。

此次合作標誌著我們在全球數位地圖平台擴展上的重要里程碑。透過為面臨區域性限制、難以拓展出行業務的國內外企業提供量身訂製的解決方案，我們將持續與 TomTom 合作，增強市場佔有率並推動全球地圖平台產業的成長。 Share

透過此合作伙伴關係，iNavi Systems 將整合 TomTom 的全球地圖與交通數據，並運用其核心的基於位置的技術。iNavi 正在建立並提升其解決方案，建構於 TomTom 的技術基底之上，運用先進的路由技術來推動各種行動與網頁應用解決方案的開發。

iNavi 系統計劃透過提供客製化解決方案來強化其在全球地圖平台市場的地位，這些方案將專為移動服務領域的領先大型科技公司以及中小企業量身打造。

解決方案部署的初始階段預定於今年下半年開始，首站為亞洲，並逐步擴展至歐洲、北美及其他全球市場。

自2020年起，iNavi Systems一直提供地圖平台服務，並為包括叫車服務和保險業者在內的各類移動領域提供最佳化路徑規劃 API 及客製化導航軟體。

iNavi 系統表示：「此次合作標誌著我們在全球數位地圖平台擴展上的重要里程碑。透過為面臨區域性限制、難以拓展出行業務的國內外企業提供量身訂製的解決方案，我們將持續與 TomTom 合作，增強市場佔有率並推動全球地圖平台產業的成長。」

三十多年來，TomTom 一直在重塑定位技術，不斷突破地圖與行動性的界限。TomTom 在全球 23 個國家擁有 3,300 名專業人士，提供精準的地圖、即時交通數據，以及創新的 API 與 SDK。透過開放數據與強大合作夥伴關係所驅動的協作方式，確保能提供準確且多元的定位解決方案。無論是汽車、智慧城市或企業應用，TomTom 都致力開發技術，協助世界更智慧、更高效地運行。