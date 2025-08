Beaulieu International Group et Digimarc démontrent que les tatouages numériques constituent une solution évolutive pour les passeports numériques de produits dans l’industrie des revêtements de sol

WAREGEM, Belgique et BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Beaulieu International Group (B.I.G.), un chef de file mondial des solutions de matériaux et de revêtements de sol, et Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC), un pionnier des technologies de tatouage numérique, ont démontré avec succès que les tatouages numériques invisibles constituent une solution très efficace pour offrir à l’industrie des revêtements de sol les passeports numériques de produit (Digital Product Passports, DPP) propres aux produits de construction exigés par le RPC, tout en répondant de manière unique aux besoins complexes de l’industrie.

« Faciliter l’économie circulaire grâce à la conformité DPP est une priorité absolue pour Beaulieu, car tous les produits de revêtement de sol devront, à un moment ou à un autre, être retirés et remplacés », a déclaré Nele Cattoor, responsable de la conformité réglementaire chez B.I.G. « Le défi consistait à trouver un support de données qui non seulement fonctionne pendant que les revêtements de sol sont en place, mais qui survivra également aux dommages qui surviendront inévitablement lors de leur retrait. Ce support de données doit donc être imperceptible à l’œil nu, c’est-à-dire pouvoir être intégré directement à la surface de nos solutions de revêtement de sol sans en altérer la conception, l’apparence ou l’épaisseur. Il doit également avoir une présence généralisée et être suffisamment durable pour rester détectable même sur des morceaux de matériaux petits, coupés ou endommagés. »

Les technologies traditionnelles, telles que les codes QR, la NFC et la RFID, ne permettent pas de répondre à ces exigences. « Il est possible d’être techniquement conforme en matière de DPP en imprimant des codes QR au dos des revêtements de sol collés, mais une fois que le revêtement est installé, ces codes ne peuvent plus être lus, et il est peu probable qu’ils survivent au processus d’enlèvement, ce qui signifie qu’ils ne seront pas accessibles aux installations de recyclage », a confié Dorine Degryse, coordinatrice du développement durable CV chez B.I.G. « En tant qu’entreprise engagée envers un mode de vie durable, nous avons jugé que cela n’était pas acceptable. Nous avions besoin de quelque chose de mieux et nous l’avons trouvé dans la technologie de tatouage numérique développée par Digimarc. »

De la taille d’une vignette, ces tatouages numériques invisibles de Digimarc recouvrent toute la surface du produit dans un motif redondant, ce qui les rend robustes, durables et détectables même après une usure importante. Chaque tatouage porte un identifiant numérique unique lié aux données spécifiques au produit hébergées sur la plateforme SaaS Illuminate de Digimarc, permettant une expérience DPP transparente via des applications mobiles ou web. Ne nécessitant ni encre ni processus d’impression particuliers, cette solution est hautement évolutive et rentable par rapport aux nombreuses alternatives traditionnelles. Plus important encore, en raison de leur nature secrète et de leur robustesse, les tatouages numériques de Digimarc peuvent couvrir l’ensemble du cycle de vie des revêtements de sol, de l’installation au recyclage.

B.I.G. s’est associé à Digimarc pour valider les performances de cette technologie dans des scénarios de revêtement de sol du monde réel. Ensemble, les équipes ont doté six créations appartenant à B.I.G. de tatouages numériques, créé les profils DPP correspondants dans le module DPP bêta de Digimarc et scanné avec succès les produits pour simuler une utilisation sur le terrain.

Le succès de cette initiative a été présenté lors d’événements majeurs du secteur, notamment les Flanders Flooring Days en juin 2025 et l’événement VinylPlus® Digital Product Passport qui s’est déroulé à Bruxelles en janvier 2025. Ces deux démonstrations ont suscité un vif intérêt de la part des fabricants de revêtements de sol, qui sont confrontés à des problèmes similaires de mise en conformité avec le DPP. « De nombreux participants n’avaient jamais vu de tatouage numérique, et le fait de voir notre solution en action, qui permet d’accéder instantanément et de manière invisible à des informations essentielles sur la durabilité, la circularité et la conformité stockées dans le cloud, a été une révélation pour eux », a déclaré Lara Misseeuw, responsable du département Projet d’innovation chez B.I.G. « L’industrie n’a pas mis longtemps à comprendre pourquoi la technologie du tatouage numérique est si précieuse en tant que support de données de nouvelle génération, et que nous pouvons l’utiliser comme une option plus durable et plus viable, à côté, par exemple, des codes QR imprimés à l’arrière des produits. »

Digimarc a également présenté cette collaboration fructueuse au groupe technique en charge de l’harmonisation des normes pour l’industrie des revêtements de sol (CEN/TC 134 WG 10, AHG Tagging). « Notre ambition est de faire du tatouage numérique le support de données validé par l’industrie pour les matériaux de construction, en commençant par les revêtements de sol », a déclaré Riley McCormack, président et chef de la direction de Digimarc. « Les tatouages numériques conviennent naturellement aux produits de construction, car ils sont invisibles, résilients, redondants et faciles à détecter à l’aide d’un téléphone portable ou d’un scanner. Et comme ils peuvent être appliqués à l’aide de vernis, de techniques de gravure, de moules et d’encres, cette technologie est compatible avec une large gamme de matériaux, notamment les tuyaux, les panneaux et le carrelage. »

« Notre prochaine étape va être de poursuivre la collaboration avec le consortium VinylPlus afin de donner une impulsion aux tatouages numériques en tant que support de données de choix pour délivrer les passeports numériques (DPP) des produits de construction exigés par le RPC pour l’industrie des revêtements de sol », a conclu M. McCormack.

À propos de Beaulieu International Group (B.I.G.)

En tant qu’entreprise familiale internationale, nous concevons et cocréons – de manière innovante, entrepreneuriale et durable – des solutions de revêtements de sol et de matériaux qui visent à améliorer la qualité de vie et de travail de chaque génération. Basé en Belgique, B.I.G. emploie plus de 4 500 personnes à travers le monde dans 19 pays d’Eurasie, d’Amérique et d’Océanie et sert des clients dans 150 pays. En 2024, B.I.G. a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards EUR. Chez B.I.G., nous travaillons avec détermination pour construire un avenir durable. Notre sens de l’entrepreneuriat et notre ambition nous permettent de grandir aux côtés de nos collaborateurs, de nos clients, de nos fournisseurs, de nos actionnaires et de la société dans laquelle nous évoluons.

À propos de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC) est le pionnier et le chef de file mondial des technologies de tatouage numérique. Depuis près de 30 ans, les innovations et la propriété intellectuelle de Digimarc dans le domaine du tatouage numérique ont été déployées à grande échelle pour l’identification et l’authentification des objets physiques et numériques. Comme exemple notable de cette expertise, nous avons conclu un partenariat avec un consortium de banques centrales du monde entier pour prévenir la contrefaçon des devises. Digimarc joue également un rôle fondamental dans le soutien aux efforts de normalisation mondiale, couvrant à la fois le monde physique et le monde numérique. Digimarc a été nommée dans la liste Change the World 2023 de Fortune et honorée comme finaliste des prix World Changing Ideas 2023 de Fast Company. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur Digimarc.com.

