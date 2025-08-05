Point2 Technology 與 Foxconn Interconnect Technology 攜手合作，以太比特級高速互連革新 AI 集群可擴展性

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Point2 Technology 是領先的超低功耗、低延遲多太比特互連混合訊號 SoC 解決方案供應商，而 Foxconn Interconnect Technology（FIT）則是全球精密互連解決方案領導者。雙方已簽署合作備忘錄（MOU），以加速下一代主動式射頻線纜（ARC） 與近可插拔 e-Tube（NPE）解決方案的商業化。此次合作將在 AI 集群可擴展性領域開創新局面，引入全新線纜互連技術，以滿足超大規模數據中心對高性能互連日益增長的需求。

透過此策略合作，Point2 與 FIT 將開發並商業化基於 Point2 UltraWave™ RF 發射器及接收器 SoC，符合 MSA 標準的 1.6T 和 3.2T 可插拔 ARC，同時共同開發 NPE 解決方案，為 AI 集群提供可擴展的運算網格，涵蓋機架內、跨機架及交換機至 NIC 的連接。

與傳統銅纜及光纖互連不同，Point2 e-Tube 射頻技術透過塑膠波導進行傳輸，重新定義了數據中心內 AI 集群的可擴展性。該技術以相近成本將傳輸距離延長至銅線的 10 倍，同時提供比光纖互連低 3 倍的功耗及驚人的 1,000 倍延遲降低。這些突破性進展為尋求最高效能及最佳能源效率的超大規模廠商及晶片加速器製造商，在基礎設施成本與銅纜相當的情況下，實現前所未有的效率提升。

「我們非常高興能與 FIT 合作。FIT 是全球公認的高速線纜及連接器製造領導者，這將明確建立 e-Tube 技術作為未來 AI 驅動工作負載的前沿互連技術，」Point2 Technology 行政總裁 Sean Park 表示，「透過消除傳統銅纜及光纖互連的障礙及不足，Point2 持續賦能超大規模廠商高效擴展 AI 集群，同時降低成本、功耗及延遲。」

「此次合作將改變 AI 運算和加速網路互連的格局。」FIT Electronics 行銷與銷售副總裁 Julia Jiang 表示，「我們將攜手重新定義互連策略，為數據中心提供工具，使其能夠無縫且高效地擴展 AI 工作負載，並支持多代產品。」

Point2 與 FIT 將共同參與行業展覽會、會議及聯合行銷活動，以加速顛覆性 e-Tube 技術平台的採用及部署。

關於 Point2 Technology

Point2 Technology 總部位於美國加州聖荷西，設計並生產超低功耗、低延遲、點對點互連及範圍增強 SoC 解決方案，專為滿足超大規模 AI/ML 數據中心及邊緣雲基礎設施的頻寬需求而打造。Point2 由來自 Marvell、Finisar 和 Samsung 的資深團隊創立，是多太比特時代數據中心與 5G 雲基礎設施互連領域的重要創新者。www.point2tech.com。

關於 Foxconn Interconnect Technology (FIT)

Foxconn Interconnect Technology (FIT) 總部位於台灣新北市，是全球精密零件供應領導者，在亞洲、美洲及歐洲均設有辦公室與製造基地。

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