Oxmiq Labs Inc.™: Neuarchitektur des GPU-Stacks – von Atomen zu Agenten™

CAMPBELL, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Oxmiq Labs Inc. – das neue GPU-Software- und IP-Startup, gegründet von einem der weltweit führenden GPU-Architekten und Visionäre, Raja Koduri – tritt nach zwei Jahren intensiver IP-Entwicklung aus der Stealth-Phase hervor. Raja hat ein erstklassiges Team aus GPU- und KI-Architekten mit insgesamt mehr als 500 Jahren Erfahrung, Hunderten von Patenten und einer kollektiven Erfolgsbilanz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar Umsatz in früheren Unternehmen zusammengestellt.

Die Opportunity:

Modernes Computing hat sich grundlegend in Richtung multimodaler Erlebnisse verschoben, bei denen Text, Audio, Video, Bilder und 3D-Umgebungen nahtlos interagieren. Damit hat sich die GPU-Architektur als Eckpfeiler dieser Transformation etabliert. Im Gegensatz zu KI-Beschleunigern mit festen Funktionen, die bestimmte Aufgaben ausführen, bieten GPUs die für diese vielfältigen Modalitäten erforderliche universelle Rechenflexibilität und ermöglichen zugleich durch standardisierte APIs und einheitliche Speichermodelle eine tiefe Integration in gängige Betriebssysteme. Dieser architekturbedingte Vorteil macht GPUs zur unverzichtbaren Computing-Engine für aktuelle Anwendungen und die sich abzeichnende, multimodale KI-Landschaft, in der heterogene Workloads harmonisch verarbeitet werden müssen.

Die lizenzierbare GPU-IP von OXMIQ™ ist eine Neukonzeption der GPU, die auf grundlegenden Prinzipien basiert und bahnbrechende Technologien wie Nano-Agenten in Silizium unter Verwendung von RISC-V-Kernen, Near-Memory- und In-Memory-Computing sowie Lichttransport umfasst. OXMIQ liefert Lösungen, die multimodale Rechenflexibilität mit den radikalen Leistungszuwächsen in Einklang bringen, die für Grafik- und KI-Workloads der nächsten Generation benötigt werden.

„Software First“:

Gestützt auf jahrzehntelange Branchenerfahrung verfolgt OXMIQ eine Software-First-Strategie, die das Entwicklererlebnis durch einen umfassenden Software-Stack in den Mittelpunkt stellt, der mit OXMIQ-IP-basierten Siliziumchips, aber auch GPU- und KI-Beschleunigerplattformen von Drittanbietern kompatibel ist.

OXCapsule™, das integrierte Software-Ökosystem von OXMIQ, abstrahiert die Komplexität der Hardware und sorgt so für eine reibungslose Bereitstellung auf verschiedenen Computing-Plattformen. Damit entfallen die Konfigurationsprobleme, die heterogene Umgebungen bislang erschwert haben.

Als wichtigste Komponente ermöglicht OXPython™ die nahtlose Ausführung von Python-basierten NVIDIA® CUDA™ KI-Anwendungen auf Nicht-NVIDIA-Hardware ohne Codeänderungen oder Neukompilierung. Mit der Einführung auf der KI-Plattform von Tenstorrent im weiteren Verlauf dieses Jahres und der Integration mehrerer Anbieter zeigt OXPython die Entschlossenheit von OXMIQ, Hardware-Silos aufzubrechen und die Demokratisierung von High-Performance-Computing in der gesamten Branche voranzutreiben.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit OXMIQ beim OXPython Software-Stack“, so Jim Keller, CEO von Tenstorrent™. „Die Fähigkeit von OXPython, Python®-Workloads für CUDA auf KI-Plattformen wie Wormhole™ und Blackhole™ zu übertragen, verbessert die Portabilität für Entwickler und fördert die Erweiterung des Ökosystems. Dies deckt sich mit unserem Ziel, Entwicklern zu ermöglichen, ihren gesamten KI-Stack zu öffnen und zu verwalten.“

Der Durchbruch von OXMIQ:

Über die Software hinaus stellt OXMIQ einen kompletten GPU-Hardware-IP-Stack bereit, der Siliziumlösungen von Physical AI in Edge-Geräten und autonomen Robotern bis hin zu Enterprise-Edge-Infrastrukturen und Zettascale-Rechenzentren unterstützt. Der skalierbare GPU-Kern OXCORE™ vereint Skalar- , Vektor- und Tensor-Rechenkerne zu einer modularen Architektur, die für spezifische Workloads angepasst werden kann und dabei Nano-Agenten, native Python-Beschleunigung sowie Kompatibilität mit SIMD/CUDA-Paradigmen bietet.

Über die Chip-Let-Architektur OXQUILT™ lässt sich OXCORE nahtlos von einem einzelnen Kern für kompakte Physical AI-Anwendungen auf Tausende von Kernen für Rechenzentren skalieren. Mithilfe von OXQUILT können Kunden das optimale Verhältnis von Rechenleistung, Speicher und Verbindungen für ihre Anforderungen konfigurieren und so die Markteinführungszeit, die Forschungs- und Entwicklungszeit sowie die Produktionskosten im Vergleich zu aktuellen Industriestandards erheblich reduzieren.

Kapitaleffizienz und Marktdurchdringung:

OXMIQ hat 20 Millionen US-Dollar Startkapital von namhaften Technologieinvestoren aufgebracht – darunter strategische Akteure aus den Bereichen Mobilfunk und KI-Silizium wie MediaTek® – und seine ersten Softwareumsätze erzielt. Mit seinem Lizenzmodell umgeht OXMIQ den hohen Kapitalbedarf von Chip-Startups, die auf teure EDA-Tools und physische Tape-outs angewiesen sind, und bietet so eine überragende Kapitaleffizienz.

„OXMIQ verfolgt eine imponierende Vision und verfügt über ein Weltklasse-Team“, so Lawrence Loh, Senior Vice President bei MediaTek. „Die GPU-IP- und Software-Innovationen des Unternehmens begründen eine neue Ära der Rechenflexibilität über alle Geräte hinweg – von Mobilgeräten über Fahrzeuge bis hin zu KI an der Edge.“

Mihira™:

Nachdem Raja Koduri vor zwei Jahren Mihira gemeinsam mit Shobu Yarlagadda und SS Rajamouli gegründet hatte, zog er sich aus dem Tagesgeschäft von Mihira zurück, um sich ganz auf die Führung von OXMIQ zu konzentrieren. Raja ist nun als strategischer Berater für Mihira Visual Labs™ tätig, das von CEO Shobu Yarlagadda geleitet wird. OXMIQ hält eine Minderheitsbeteiligung an Mihira und wird das Wachstum des Unternehmens weiterhin durch fundamentale agentische und GPU-IP-Technologien unterstützen, die die kinematografische KI-Plattform von Mihira vorantreiben.

„Rajas frühe Beiträge zu Mihira haben unsere zugrunde liegende Vision von künstlicher Intelligenz im Bereich Film mitgeprägt. Mit OXMIQ bauen er und sein Team nun die Deep-Tech-Infrastruktur auf, die das nächste Kapitel unserer Geschichte schreiben wird“, erklärt Shobu Yarlagadda, Mitbegründer und CEO von Mihira Visual Labs™ und gefeierter Produzent der Baahubali-Filmreihe. „Nun, da wir Mihira zu einer globalen Kreativplattform ausbauen, freue ich mich darauf, die enge Zusammenarbeit mit OXMIQ weiterzuführen und die innovativen GPU-Technologien in unser Storytelling-Angebot zu integrieren.“

Weitere Informationen zu Lizenzen, Investitionen oder Karrierechancen finden Sie auf unserer Website unter oxmiq.ai .

Hinweise zu Markenzeichen

NVIDIA und CUDA sind Marken oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation in den USA und anderen Ländern. Python ist eine eingetragene Marke der Python Software Foundation. Tenstorrent, Wormhole und Blackhole sind Marken von Tenstorrent Inc. MediaTek ist eine eingetragene Marke von MediaTek Inc. Alle anderen Produktnamen, Handelszeichen und eingetragenen Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu Identifikationszwecken verwendet.

