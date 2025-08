The Hackett Group® et Celonis entrent en partenariat pour accélérer le retour sur investissement grâce à des solutions inégalées d'IA et d'intelligence des processus

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--The Hackett Group, Inc. (NASDAQ : HCKT), un cabinet de conseil en intelligence artificielle générative et de conseil exécutif de premier plan, annonce aujourd’hui une collaboration avec Celonis, un leader mondial du minage des processus, afin de fournir une automatisation intelligente des entreprises qui génère des résultats commerciaux mesurables à une vitesse sans précédent.

Grâce à l'intelligence des processus de Celonis et aux plateformes AI XPLR™ et ZBrain™ de The Hackett Group, qui tirent parti du référentiel d'entreprise et de la PI de transformation commerciale mondialement reconnue de The Hackett Group, les entreprises peuvent comparer leurs performances aux normes de performance Digital World Class®. Cela permettra aux clients d'identifier rapidement les meilleures opportunités de retour sur investissement et d'exploiter des solutions d'intelligence de processus et de flux de travail agentiques inégalées pour atteindre leurs objectifs de réalisation de la valeur. Le partenariat permet :

Clarté sur les bons investissements technologiques : en combinant les référentiels sectoriels de The Hackett Group avec l’intelligence des processus de Celonis et ses propres référentiels sur des indicateurs de premier plan, tels que le temps de cycle, le taux d’automatisation et le taux de reprise, les organisations peuvent désormais voir quelles technologies, y compris l’IA, généreront les meilleures performances de leur catégorie. Dans le cadre de ce partenariat, The Hackett Group ® a certifié le référentiel opérationnel d'intelligence des processus de Celonis.

« Ensemble, nous redéfinissons le mode de fonctionnement des entreprises. En combinant l’intelligence des processus unique, les analyses comparatives et l’orchestration de l’IA de Celonis, nous ouvrons la voie aux opérations du futur : l’apprentissage et l’amélioration continus fondés sur l’IA », déclare Carsten Thoma, président et directeur du conseil d’administration de Celonis.

« Nous aidons les entreprises à passer de l’intention à l’action et à l’impact », déclare Ted Fernandez, président et CEO de The Hackett Group®. « L’intelligence des processus de Celonis permet aux entreprises de comprendre comment leurs activités fonctionnent et comment les améliorer. Sur cette base, AI XPLR™ identifie, conçoit et évalue des solutions potentielles, et ZBrain™ fournit les flux de travail agentiques pour soutenir le changement. »

À propos de The Hackett Group®

The Hackett Group, Inc. (NASDAQ : HCKT) est une société de conseil stratégique en IA générative basée sur la PI et des plateformes, et une société de conseil exécutif qui permet une performance Digital World Class®. En s'appuyant sur AI XPLR™ et ZBrain™, notre idéation via des plateformes de mise en œuvre, nos spécialistes aident les organisations à concrétiser la puissance de l’IA générative et à obtenir des résultats quantifiables et révolutionnaires, ce qui nous permet d’être des architectes clés de leur parcours d’IA générative.

Notre expertise s’appuie sur des informations inégalées sur les meilleures pratiques tirées de l’analyse comparative des principales entreprises mondiales, dont 97% du Dow Jones Industrials, 90% du Fortune 100, 70% du DAX 40 et 51% du FTSE 100. Rendez-vous sur www.thehackettgroup.com.

À propos de Celonis

Celonis fait fonctionner les processus pour les personnes, les entreprises et la planète. La plateforme Celonis Process Intelligence utilise la technologie de minage des processus et d'IA et la renforce avec le contexte commercial pour donner aux clients un jumeau numérique actif de leurs opérations commerciales. Il s’agit d’un système agnostique et objectif, qui fournit à tous un langage commun pour comprendre et améliorer les entreprises. Celonis permet à ses clients de générer en permanence une valeur significative pour les résultats bruts, nets et environnementaux.

Celonis a son siège social à Munich, en Allemagne, et à New York, aux États-Unis, avec plus de 20 bureaux dans le monde entier.

