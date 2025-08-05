Polpharma Biologics與Fresenius Kabi就候選Vedolizumab生物相似藥PB016簽署授權合約

阿姆斯特丹、瑞士楚格和波蘭格但斯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”)宣布與Fresenius Kabi達成一項全球（中東及北非地區除外）授權合約，涉及PB016的商業化。PB016是一款候選vedolizumab生物相似藥，vedolizumab是一種整合素受體拮抗劑（參考產品：Entyvio®*），該生物療法適用於治療中重度潰瘍性結腸炎和克隆氏症。

根據協議條款，Polpharma Biologics將主導PB016的研發與生產，而Fresenius Kabi將擁有該藥物在全球（中東及北非地區除外）的獨家商業化權利。

Polpharma Biologics Group監事會成員Konstantin Matentzoglu表示：「此次合作彰顯了我們的使命——擴大優質生物製劑的可及性，改善全球病患的治療效果。Fresenius Kabi在商業化方面的深厚經驗及其對生物相似藥的投入，使其成為將PB016帶給全球病患的理想合作夥伴。我們正攜手邁出關鍵一步，共同因應慢性發炎性疾病日益加重的負擔。」

該協議建立在Polpharma Biologics不斷擴大的生物相似藥產品組合及其成熟的研發能力基礎之上。此前，該公司已透過與一流製藥企業合作，在全球市場推出多款生物相似藥，包括ranibizumab和natalizumab。

這一策略性合作強化了兩家公司的共同承諾：擴大平價生物製劑的全球可及性，同時支援醫療系統的永續發展。

*Entyvio®是Takeda的注冊商標。

關於Polpharma Biologics：

Polpharma Biologics是一家國際生物科技公司，在歐盟擁有整合式營運體系，專注於生物相似藥的研發與生產。Polpharma Biologics利用專利解決方案和最先進的平台技術，開發用於治療多個主要治療領域中一系列疾病的生物相似藥產品。

Polpharma Biologics的專案從細胞株開發起步，歷經技術和臨床開發，直至商業化規模生產，為未來與全球製藥企業建立商業合作關係、推動藥物上市做好準備。Polpharma Biologics的專長在於以微生物和哺乳動物表達系統為基礎的藥物研發與生產。Polpharma Biologics的細胞株開發中心位於荷蘭，在波蘭設有兩個研發與生產中心，為生物科技專業人才創造了成長與發展的機會。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.polpharmabiologics.com

關於Fresenius Kabi：

全球醫療保健公司Fresenius旗下的Fresenius Kabi專注於針對重症和慢性病的（生物）製藥、醫療技術及營養產品領域。該公司的產品、技術和服務用於重症及慢性病病患的治療與護理。Fresenius Kabi擁有超過41,000名員工，業務遍及100多個國家，其廣泛的產品組合專注於為病患提供能夠拯救生命的優質藥物和技術。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.fresenius-kabi.com 。

重要說明

本新聞稿僅作資訊參考之用，不構成在波蘭或任何其他司法管轄區的PB016推廣材料。候選vedolizumab生物相似藥PB016的商業化由市場授權持有人Fresenius Kabi依據所有適用法律法規獨立負責。

免責聲明

本新聞稿由Polpharma Biologics Group發表，旨在向全球醫療專業人士、媒體及（潛在）投資人提供有關我們在藥物研發與生產領域全球業務的資訊。儘管Polpharma Biologics Group目前並非上市公司，但讀者應知曉，本新聞稿包含某些前瞻性陳述（定義見《1995年美國私人證券訴訟改革法案》）。這些陳述存在固有的風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的內容存在重大差異。可能導致實際結果大相逕庭的因素包括但不限於：藥品的獲准與商業化、市場接受度、競爭情況、經濟條件及適用法律的變化、全球監管動態、合約風險以及對第三方的依賴等。Polpharma Biologics不承擔任何更新前瞻性陳述以反映本新聞稿發表之日後事件或情況的義務。此外，Polpharma Biologics謹此強調，本新聞稿僅作資訊參考之用，不應被解釋為對藥品或任何其他產品或療法的潛在獲准、市場接受度、商業化或成功與否做出任何明示或暗示的陳述、保證或擔保。

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