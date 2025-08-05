Corpay跨境支付利用区块链技术便利客户外汇兑换

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) 欣然宣布，其跨境业务利用J.P. Morgan的Kinexys Digital Payments区块链技术，便利客户的外汇兑换。

Kinexys Digital Payments基于商业银行资金，提供接近实时1价值的转移支付通道，J.P. Morgan的区块链业务部门Kinexys提供支持。

通过Kinexys Digital Payments，Corpay跨境业务可为全球客户延长交易时间，并实现传统法币外汇通道无法达到的结算速度，且无需大量锁定流动性。如近期的一个用例所示，一家英国的Corpay跨境客户在周五晚间市场收盘后收到美元，于是预定外汇交易，旨在将资金转换并支付至其英国的英镑账户。该交易在数分钟内完成结算，客户通过英国Faster Payments系统入账英镑。

Corpay跨境解决方案财务总监Paul Bregg表示：“无论是在内部财务流动性用例，还是在客户体验角度方面，这项技术都让我们倍感兴奋。现在客户的交易时间大幅延长，结算速度显著提高，大多数情况下不到30秒。此外，从内部财务角度来看，这项技术大大降低了对手方之间的结算风险和结算时间。”

Kinexys Digital Payments商务拓展全球主管Zack Chestnut表示：“我们很高兴能够通过区块链技术的力量，助力Corpay及其客户在跨境和跨币种交易中释放新的能力并提高效率。我们让客户能够全天候、无摩擦地访问外汇市场，以推动业务流程创新，并协助财务主管重塑业务流程，优化营运资金管理。”

自创立以来，Kinexys平台已处理名义金额超过1.5万亿美元2，日均交易量超过20亿美元3。支付交易量较去年同期增长10倍4。

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay——让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问：www.corpay.com。

*本文中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的跨境业务部门：https://www.corpay.com/cross-border；查看Corpay跨境业务部门旗下的完整公司列表，请访问：https://www.corpay.com/compliance。

1线上转账交易全年无休，24小时不间断进行，且支持当日到账。从传统活期存款账户向区块链存款账户转入或转出资金时请注意，周末期间将有3小时的系统停机时间（东部标准时间每周六下午3点至6点）。相关功能的优化正在开发中。

2自创立以来，Kinexys产品累计交易额（美元）

3JPMC专有数据，2024（https://www.jpmorgan.com/kinexys/index）

4基于2023年1月至8月与2024年同期相比，主要由Kinexys Digital Payments推动的交易量增长

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