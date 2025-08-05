-

Corpay跨境支付利用区块链技术便利客户外汇兑换

通过J.P. Morgan旗下区块链业务Kinexys，便利客户外汇兑换

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) 欣然宣布，其跨境业务利用J.P. Morgan的Kinexys Digital Payments区块链技术，便利客户的外汇兑换。

Kinexys Digital Payments基于商业银行资金，提供接近实时1价值的转移支付通道，J.P. Morgan的区块链业务部门Kinexys提供支持。

通过Kinexys Digital Payments，Corpay跨境业务可为全球客户延长交易时间，并实现传统法币外汇通道无法达到的结算速度，且无需大量锁定流动性。如近期的一个用例所示，一家英国的Corpay跨境客户在周五晚间市场收盘后收到美元，于是预定外汇交易，旨在将资金转换并支付至其英国的英镑账户。该交易在数分钟内完成结算，客户通过英国Faster Payments系统入账英镑。

Corpay跨境解决方案财务总监Paul Bregg表示：“无论是在内部财务流动性用例，还是在客户体验角度方面，这项技术都让我们倍感兴奋。现在客户的交易时间大幅延长，结算速度显著提高，大多数情况下不到30秒。此外，从内部财务角度来看，这项技术大大降低了对手方之间的结算风险和结算时间。”

Kinexys Digital Payments商务拓展全球主管Zack Chestnut表示：“我们很高兴能够通过区块链技术的力量，助力Corpay及其客户在跨境和跨币种交易中释放新的能力并提高效率。我们让客户能够全天候、无摩擦地访问外汇市场，以推动业务流程创新，并协助财务主管重塑业务流程，优化营运资金管理。”

创立以来，Kinexys平台已处理名义金额超过1.5万亿美元2，日均交易量超过20亿美元3。支付交易量较去年同期增长10倍4

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay——让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问：www.corpay.com

*本文中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的跨境业务部门：https://www.corpay.com/cross-border；查看Corpay跨境业务部门旗下的完整公司列表，请访问：https://www.corpay.com/compliance

1线上转账交易全年无休，24小时不间断进行，且支持当日到账。从传统活期存款账户向区块链存款账户转入或转出资金时请注意，周末期间将有3小时的系统停机时间（东部标准时间每周六下午3点至6点）。相关功能的优化正在开发中。
2自创立以来，Kinexys产品累计交易额（美元）
3JPMC专有数据，2024（https://www.jpmorgan.com/kinexys/index
4基于2023年1月至8月与2024年同期相比，主要由Kinexys Digital Payments推动的交易量增长

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay联络人：
Brad Loder
首席营销官
Corpay跨境解决方案
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Corpay联络人：
Brad Loder
首席营销官
Corpay跨境解决方案
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

More News From Corpay, Inc.

Corpay Cross-Border成为Real Madrid C.F.官方合作伙伴

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*（NYSE: CPAY）欣然宣布其Cross-Border业务部已与Real Madrid C.F.达成协议，正式成为其官方合作伙伴。 通过此次合作，Real Madrid将能够运用Corpay Cross Border的创新解决方案，有效降低日常业务运营中的外汇风险敞口。 Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示，“Corpay Cross-Border团队非常荣幸能成为全球最具知名度和影响力的体育俱乐部之一——Real Madrid的官方合作伙伴。在持续强化Corpay品牌建设及拓展货币风险管理业务之际，能与这家世界顶级足球俱乐部达成合作，令我们倍感振奋。” 关于Corpay Corpay, Inc.（NYSE: CPAY ）是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和...

Corpay Cross-Border被任命为FIG的官方外汇支付供应商

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border业务部门已与国际体操联合会(FIG)达成协议，成为其官方外汇支付供应商。FIG是得到国际奥林匹克委员会(IOC)认可的世界体操运动管理机构。 通过此次合作，FIG将可利用Corpay Cross Border的创新解决方案，以帮助减轻其日常业务需求带来的外汇风险。此外，Corpay Cross-Border屡获殊荣的平台将使其能够从单一访问点管理全球支付。 Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“Corpay Cross-Border团队非常荣幸能被任命为FIG的官方外汇支付供应商。随着我们继续致力于在全球范围内拓展Corpay的品牌和业务，我们很高兴能与像FIG这样具有历史底蕴且备受尊敬的组织合作。我相信，FIG及其全国会员联合会网络和企业商业伙伴将受益于我们全面的跨境支付和外汇风险管理解决方案，以及我们在体育领域积累的经验。” FIG主席M...

Corpay Cross-Border荣获UFC全球外汇合作伙伴称号

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付的全球领导者Corpay, Inc.*（NYSE: CPAY）欣然宣布，Corpay的Cross-Border业务机构已与世界顶级综合格斗（MMA）组织UFC达成协议，成为其官方独家全球外汇（FX）合作伙伴。 “UFC彻底改变了综合格斗运动，Corpay Cross-Border团队很高兴成为其独家全球外汇合作伙伴。”Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示，“成为UFC这样的全球顶级体育品牌的官方合作伙伴，进一步巩固了Corpay作为体育界首选货币风险管理和跨境支付解决方案公司的地位。” “我们非常欢迎Corpay首次成为UFC合作伙伴。”TKO全球合作副总裁Nicholas Smith表示，“Corpay为希望简化费用管理和支付方式的企业提供了宝贵的服务。我们相信，UFC的全球热度和我们平台的全球影响力将帮助他们获得新客户。” 品牌权利和激活 作为UFC的全球官方外汇合作伙伴，Corpay将担任亚洲、澳大利亚、欧洲和中东地区精选UFC格斗之夜的呈现合作伙伴。...
Back to Newsroom