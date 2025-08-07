Andersen Consulting indgår samarbejdsaftale med Systematix

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for digital transformation og cybersikkerhed med tilføjelsen af samarbejdspartneren Systematix, et førende teknologikonsulentfirma, der er kendt for at levere innovative digitale løsninger, der bidrager til operationel effektivitet, vækst og konkurrencemæssige fordele.

Systematix blev stiftet i 1975 og tilbyder komplette konsulent- og implementeringstjenester inden for digital transformation, udvikling af virksomhedsapplikationer, ERP, forretningsanalyse, it-strategi og cybersikkerhed. Med hundredvis af erfarne konsulenter og teknologer hjælper Systematix deres kunder med at navigere i komplekse forretningsmæssige udfordringer ved hjælp af nye teknologier og tilbyder skalerbare løsninger til en række robuste brancher, herunder finanssektoren, sundhedsvæsenet, produktionsvirksomheder og organisationer i den offentlige sektor.

"I de sidste fem årtier har vi opbygget et omdømme for at levere robuste teknologiløsninger og ressourcer, der hjælper organisationer med at tilpasse sig, konkurrere og trives i en stadig mere digital verden," siger Celjan Rozko, vicedirektør for global drift hos Systematix. "Vores kunder søger i stigende grad betroede rådgivere, der kan bygge bro mellem forretningsstrategi og moderne teknologis hastighed og præcision. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at udvide vores rækkevidde og styrke vores kompetencer."

"Teknologisk transformation er kernen i, hvordan vores kunder vokser og holder sig i spidsen," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Systematix bidrager med teknisk dybde og brancheekspertise og leverer værdifulde digitale og it-baserede konsulenttjenester til kunderne. Dette samarbejde forbedrer vores evne til at tilbyde kunderne gnidningsfri end-to-end-support gennem hele den digitale livscyklus. Sammen åbner vi nye muligheder for at hjælpe kunderne med at modernisere, innovere og skalere."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

