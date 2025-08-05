-

Corpay跨境支付利用區塊鏈技術便利客戶外匯兌換

透過J.P. Morgan旗下區塊鏈業務Kinexys，便利客戶外匯兌換

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) 欣然宣布，其跨境業務利用J.P. Morgan的Kinexys Digital Payments區塊鏈技術，便利客戶的外匯兌換。

Kinexys Digital Payments基於商業銀行資金，提供接近即時1價值的轉移支付通道，J.P. Morgan的區塊鏈業務部門Kinexys提供支援。

透過Kinexys Digital Payments，Corpay跨境業務可為全球客戶延長交易時間，並實現傳統法幣外匯通道無法達到的結算速度，且無需大量鎖定流動性。如近期的一個用例所示，一家英國的Corpay跨境客戶在週五晚間市場收盤後收到美元，於是預定外匯交易，旨在將資金轉換並支付至其英國的英鎊帳戶。交易在數分鐘內完成結算，客戶透過英國Faster Payments系統入帳英鎊。

Corpay跨境解決方案財務總監Paul Bregg表示：「無論是在內部財務流動性用例，還是在客戶體驗角度方面，這項技術都讓我們倍感興奮。現在客戶的交易時間大幅延長，結算速度顯著提高，大多數情況下不到30秒。此外，從內部財務角度來看，這項技術大大降低了對手方之間的結算風險和結算時間。」

Kinexys Digital Payments商務拓展全球主管Zack Chestnut表示：「我們很高興能夠透過區塊鏈技術的力量，助力Corpay及其客戶在跨境和跨幣種交易中釋放新的能力並提高效率。我們讓客戶能夠全天候、無摩擦地進出外匯市場，以推動業務流程創新，並協助財務主管重塑業務流程，最佳化營運資金管理。」

創立以來，Kinexys平台已處理名目金額超過1.5兆美元2，每日平均交易量超過20億美元3。支付交易量較去年同期成長10倍4

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay——讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.corpay.com

*本文中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的跨境業務部門：https://www.corpay.com/cross-border；查看Corpay跨境業務部門旗下公司的完整列表，請造訪：https://www.corpay.com/compliance

1線上轉帳交易全年無休，24小時不間斷進行，且可當日到帳。從傳統活期存款帳戶轉入區塊鏈存款帳戶或轉出資金時請注意，週末期間將有3小時的系統宕機時間（東部標準時間每週六下午3點至6點）。相關功能的最佳化正在開發中。
2自創立以來，Kinexys產品累計交易額（美元）
3JPMC專有資料，2024 ( https://www.jpmorgan.com/kinexys/index )
4基於2023年1月至8月與2024年同期相比，主要由Kinexys Digital Payments推動的交易量成長

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay聯絡人：
Brad Loder
行銷長
Corpay跨境解決方案
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Corpay聯絡人：
Brad Loder
行銷長
Corpay跨境解決方案
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

More News From Corpay, Inc.

Corpay Cross-Border成為皇家馬德里俱樂部官方合作夥伴

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與皇家馬德里俱樂部達成協議，成為其官方合作夥伴。 透過此次合作，皇家馬德里將能夠獲得並使用Corpay Cross Border的創新解決方案，以協助緩解其日常業務需求帶來的外匯風險。 Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border團隊很榮幸能成為皇家馬德里的官方合作夥伴——這是全球知名度最高、粉絲最多的運動品牌之一。我們正大力發展Corpay品牌及貨幣風險管理業務，能與全球最成功的足球俱樂部之一合作，讓我們倍感振奮。」 關於Corpay Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件可協助客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供...

Corpay Cross-Border被任命為FIG的官方外匯支付供應商

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與國際體操聯合會(FIG)達成協議，成為其官方外匯支付供應商。FIG是得到國際奧林匹克委員會(IOC)認可的世界體操運動管理機構。 透過此次合作，FIG將可利用Corpay Cross Border的創新解決方案，以協助減輕其日常業務需求帶來的外匯風險。此外，Corpay Cross-Border屢獲殊榮的平台將使其能夠從單一存取點管理全球支付。 Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border團隊非常榮幸能被任命為FIG的官方外匯支付供應商。隨著我們繼續致力於在全球擴大Corpay的品牌和業務，我們很高興能與像FIG這樣具有歷史底蘊且備受尊敬的組織合作。我相信，FIG及其全國會員聯合會網路和企業商業夥伴將受惠于我們全面的跨境支付和外匯風險管理解決方案，以及我們在運動領域累積的經驗。」 FIG主席Morina...

Corpay Cross-Border被指定為UFC全球外匯合作夥伴

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與全球首屈一指的綜合格鬥(MMA)組織UFC達成協議，將成為其獨家官方全球外匯(FX)合作夥伴。 Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「UFC徹底改變了綜合格鬥運動，Corpay Cross-Border團隊很高興被指定為其獨家全球外匯合作夥伴。成為像UFC這樣的全球頂尖運動品牌的官方合作夥伴，進一步鞏固了Corpay做為體育界首選貨幣風險管理和跨境支付解決方案公司的地位。」 TKO全球合作夥伴關係副總裁Nicholas Smith表示：「我們很高興歡迎Corpay首度成為UFC的合作夥伴。Corpay為希望簡化費用管理和支付方式的企業提供了有價值的服務。我們相信UFC的全球知名度和我們平台的全球影響力將有助於他們觸達新的客戶。」 品牌權利和啟動 做為UFC的官方全球外匯合作夥伴，Corpay將擔任亞洲、澳洲、歐洲和中東一些UFC格鬥之...
Back to Newsroom