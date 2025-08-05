Corpay跨境支付利用區塊鏈技術便利客戶外匯兌換

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) 欣然宣布，其跨境業務利用J.P. Morgan的Kinexys Digital Payments區塊鏈技術，便利客戶的外匯兌換。

Kinexys Digital Payments基於商業銀行資金，提供接近即時1價值的轉移支付通道，J.P. Morgan的區塊鏈業務部門Kinexys提供支援。

透過Kinexys Digital Payments，Corpay跨境業務可為全球客戶延長交易時間，並實現傳統法幣外匯通道無法達到的結算速度，且無需大量鎖定流動性。如近期的一個用例所示，一家英國的Corpay跨境客戶在週五晚間市場收盤後收到美元，於是預定外匯交易，旨在將資金轉換並支付至其英國的英鎊帳戶。交易在數分鐘內完成結算，客戶透過英國Faster Payments系統入帳英鎊。

Corpay跨境解決方案財務總監Paul Bregg表示：「無論是在內部財務流動性用例，還是在客戶體驗角度方面，這項技術都讓我們倍感興奮。現在客戶的交易時間大幅延長，結算速度顯著提高，大多數情況下不到30秒。此外，從內部財務角度來看，這項技術大大降低了對手方之間的結算風險和結算時間。」

Kinexys Digital Payments商務拓展全球主管Zack Chestnut表示：「我們很高興能夠透過區塊鏈技術的力量，助力Corpay及其客戶在跨境和跨幣種交易中釋放新的能力並提高效率。我們讓客戶能夠全天候、無摩擦地進出外匯市場，以推動業務流程創新，並協助財務主管重塑業務流程，最佳化營運資金管理。」

自創立以來，Kinexys平台已處理名目金額超過1.5兆美元2，每日平均交易量超過20億美元3。支付交易量較去年同期成長10倍4。

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay——讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.corpay.com。

*本文中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的跨境業務部門：https://www.corpay.com/cross-border；查看Corpay跨境業務部門旗下公司的完整列表，請造訪：https://www.corpay.com/compliance。

1線上轉帳交易全年無休，24小時不間斷進行，且可當日到帳。從傳統活期存款帳戶轉入區塊鏈存款帳戶或轉出資金時請注意，週末期間將有3小時的系統宕機時間（東部標準時間每週六下午3點至6點）。相關功能的最佳化正在開發中。

2自創立以來，Kinexys產品累計交易額（美元）

3JPMC專有資料，2024 ( https://www.jpmorgan.com/kinexys/index )

4基於2023年1月至8月與2024年同期相比，主要由Kinexys Digital Payments推動的交易量成長

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