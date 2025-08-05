Oxmiq Labs Inc.™：重新架構GPU技術堆疊——從原子到代理(From Atoms to Agents™)

加州坎貝爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Oxmiq Labs Inc.是一家全新的GPU軟體與智慧財產權新創公司，由全球頂尖GPU架構師及願景家Raja Koduri創立。經過兩年的密集智慧財產權開發，該公司正式結束隱身模式亮相。Raja設立了一支世界一流的GPU與AI架構師團隊，團隊成員累計擁有超過500年的業界經驗，持有數百項專利，在過往任職的公司中總計創造了逾1000億美元的收入。

市場商機：

現代運算已從根本上轉向多模態體驗——文本、音訊、視訊、影像與3D環境實現順暢互動，這使得GPU架構成為這場變革的核心基石。與處理特定任務的固定功能AI加速器不同，GPU具備這些多樣化模態所需的通用運算靈活性，同時透過標準化API和統一記憶體模型保持與主流作業系統的深度整合。這一架構優勢讓GPU成為目前的應用程式及新興多模態AI領域的核心運算引擎，能夠協調處理各類異質工作負載。

OXMIQ™的可授權GPU智慧財產權從根本上重新架構GPU，融合了多項突破性技術，包括利用RISC-V內核的矽基奈米代理、近記憶體運算與記憶體內運算，以及光傳輸技術。OXMIQ提供的解決方案在多模態運算靈活性與下一代圖形和AI工作負載所需的極致效能提升之間實現平衡，為客戶創造價值。

軟體優先：

OXMIQ借鑒數十年的產業發展經驗，秉持「軟體優先」策略，透過與OXMIQ智慧財產權矽晶片及第三方GPU與AI加速器平台相容的綜合軟體堆疊，優先提升開發者體驗。

OXCapsule™是OXMIQ的統一軟體生態系統，它將硬體複雜性抽象化，實現跨多樣化運算平台的順暢部署，消除了傳統異質環境中常見的設定難題。

旗艦元件OXPython™使基於Python的NVIDIA® CUDA™ AI應用程式能夠在非NVIDIA硬體上順暢運行，無需修改程式碼或重新編譯。該元件將於今年稍晚率先在Tenstorrent的AI平台上推出，同時正與多家供應商推進整合。OXPython彰顯了OXMIQ打破硬體壁壘、加快全產業高效能運算民主化的決心。

Tenstorrent™執行長Jim Keller表示：「我們很高興能與OXMIQ就其OXPython軟體堆疊展開合作。OXPython將CUDA的Python®工作負載引進Wormhole™和Blackhole™等AI平台的能力，對開發者的可攜性和生態系統擴充極具價值。這與我們讓開發者開放並掌控整個AI技術堆疊的目標不謀而合。」

OXMIQ的突破性進展：

除軟體外，OXMIQ還提供完整的GPU硬體智慧財產權堆疊，為從邊緣裝置和自主機器人中的實體AI，到企業邊緣基礎設施和澤級資料中心的矽解決方案提供動力。其可擴充GPU核心OXCORE™採用模組化架構，整合標量、向量和張量運算引擎，可針對特定工作負載進行客製化，支援奈米代理、原生Python加速，並與SIMD/CUDA典範相容。

透過OXQUILT™小晶片架構，OXCORE能實現從適用於小巧型實體AI應用的單核心到資料中心所需的數千個核心的順暢擴充。借助OXQUILT，客戶可根據需求設定運算、記憶體和互連的最佳比例，相較目前的業界標準方法，能顯著縮短產品上市時間，降低研發和生產成本。

資本效率與市場吸引力：

OXMIQ已從知名科技投資人處募集2000萬美元種子輪資金，其中包括MediaTek®等行動和AI晶片領域的策略參與者，並已實現首輪軟體收入。憑藉「授權優先」模式，OXMIQ避免了依賴昂貴EDA工具和實體流片的晶片新創公司所面臨的高資本需求，實現了卓越的資本效率。

MediaTek資深副總裁Lawrence Loh表示：「OXMIQ擁有令人印象深刻的大膽願景和世界一流團隊。該公司的GPU智慧財產權和軟體創新將推動一個新的運算靈活性時代，涵蓋從行動、汽車到邊緣AI的各類裝置。」

Mihira™：

兩年前，Raja Koduri與Shobu Yarlagadda和SS Rajamouli共同創立了Mihira。如今，他已從Mihira的日常營運中抽身而出，全身心專注於OXMIQ的營運。Raja目前擔任由執行長Shobu Yarlagadda領導的Mihira Visual Labs™的策略顧問。OXMIQ持有Mihira的少數股權，並將透過為Mihira的電影級AI平台提供動力的核心代理和GPU智慧財產權技術，繼續支援其發展。

Mihira Visual Labs™共同創辦人兼執行長、備受讚譽的《巴霍巴利王》系列電影製片人Shobu Yarlagadda表示：「Raja早期對Mihira的貢獻協助塑造了我們電影級AI的核心願景。如今，憑藉OXMIQ，他和他的團隊正在建構支撐我們下一階段發展的深度技術基礎設施。在將Mihira發展成為全球創意平台的過程中，我們很高興能繼續與OXMIQ密切合作，將其代理GPU創新融入我們的敘事技術架構。」

如欲瞭解更多關於授權、投資或職業機會的資訊，請造訪我們的網站： oxmiq.ai 。

商標聲明

NVIDIA和CUDA是NVIDIA Corporation在美國和其他國家的商標或注冊商標。Python是Python Software Foundation的注冊商標。Tenstorrent、Wormhole和Blackhole是Tenstorrent Inc.的商標。MediaTek是MediaTek Inc.的注冊商標。所有其他產品名稱、商標和注冊商標均為其各自所有者的財產，僅用於辨識目的。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。