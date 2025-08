Le GTDC, CONTEXT et IDC forment une alliance mondiale sans précédent pour fournir des données sur les ventes technologiques

NEEDHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Trois leaders mondiaux du secteur de la distribution et de l’intelligence des données s’associent pour créer la première et unique source de données qui fournira des informations complètes sur les ventes dans les régions Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe et Moyen-Orient. Cette collaboration permettra de disposer d’une source mondiale fiable de données sur les ventes de technologies sur les principaux marchés, offrant aux fournisseurs et aux distributeurs une vue à 360 degrés sans précédent des tendances du marché.

Cette initiative révolutionnaire est menée conjointement par IDC, leader reconnu dans le domaine de l’intelligence technologique, CONTEXT, leader mondial de l’intelligence économique pour la région EMEA et l’Amérique latine, et le Global Technology Distribution Council (GTDC), source d’informations sur le secteur, qui s’appuie sur les données de vente réelles de ses membres. En travaillant ensemble, ces organisations seront en mesure d’offrir des comparaisons précises et homogènes dans toutes les grandes régions.

« C’est une véritable révolution », déclare Ralf Jordan, vice-président des ventes EMEA chez Lenovo, à propos de l’impact de ce partenariat sur les fournisseurs. « Nous nous appuyons depuis de nombreuses années sur les données de CONTEXT et les analyses d’IDC. Cette disponibilité mondiale dans les régions EMEA, États-Unis et APAC nous permettra d’opérer avec un niveau de précision et d’efficacité sans précédent. »

Exploiter les points forts - Aperçu des responsabilités

L’expertise combinée et les atouts régionaux du GTDC, de CONTEXT et d’IDC offrent aux distributeurs et clients membres du panel une excellente opportunité d’accéder à la source la plus complète, la plus précise et la plus fiable de données sur le marché des technologies. Chaque organisation apporte une expertise unique à l’alliance :

IDC apportera son réseau mondial d’analystes, ses données et ses connaissances approfondies du marché, ainsi que sa base de données hebdomadaire sur les ventes des distributeurs en Amérique du Nord.

CONTEXT, grâce à son expertise mondiale en matière de chaînes d’approvisionnement et de données sur les ventes de distribution en Europe et au Moyen-Orient, dirigera le panel des distributeurs pour l’Europe et le Moyen-Orient.

Le GTDC, dont les membres fourniront quotidiennement des données sur les ventes facturées, complètera le nouveau panel élargi.

« Depuis 2021, IDC collabore avec succès avec le GTDC pour fournir des solutions de données robustes au marché nord-américain ; par la suite, pendant plusieurs années, nous avons également travaillé avec CONTEXT comme source de données de vente de classe mondiale pour la région EMEA », déclare Meredith Whalen, directrice de la recherche et des données chez IDC. « La formalisation de ces relations et la combinaison du traitement des données de CONTEXT avec les données et analyses de pointe d’IDC permettront de créer une synergie entre les données de distribution aux États-Unis, dans la région EMEA et désormais dans la région APAC. Il s’agit d’une opportunité remarquable pour les fournisseurs et les distributeurs d’optimiser leurs opérations commerciales mondiales. »

« Chez CONTEXT, notre travail avec les membres du panel de la chaîne d’approvisionnement s’étend sur 46 pays. Ce nouveau partenariat passionnant avec IDC nous permet de fournir nos informations commerciales reconnues comme les meilleures de leur catégorie aux distributeurs et aux fournisseurs ayant la plus large portée mondiale », déclare Howard Davies, directeur général de CONTEXT.

Frank Vitagliano, directeur général du Global Technology Distribution Council (GTDC), déclare : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de nous associer à CONTEXT et IDC en Asie-Pacifique pour développer la première source de données véritablement mondiale sur les ventes via les canaux de distribution. Le GTDC et ses membres considèrent ce partenariat comme une véritable révolution, réunissant les deux meilleures entreprises de données et d’analyse de leur catégorie afin d’offrir d’immenses avantages à nos membres et fournisseurs. »

À propos d’IDC

International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial d’informations sur les marchés, de services de conseil et d’événements pour les marchés des technologies de l’information, des télécommunications et des technologies grand public. Avec plus de 1 300 analystes dans le monde entier, IDC offre une expertise mondiale, régionale et locale sur les technologies, l’analyse comparative et l’approvisionnement informatique, ainsi que sur les opportunités et les tendances du secteur dans plus de 110 pays. Les analyses et les connaissances d’IDC aident les professionnels de l’informatique, les dirigeants d’entreprise et la communauté des investisseurs à prendre des décisions technologiques fondées sur des faits et à atteindre leurs principaux objectifs commerciaux. Fondée en 1964, IDC est la première société mondiale de services dans le domaine des médias, des données et du marketing technologiques. Pour en savoir plus sur IDC, rendez-vous sur www.idc.com. Suivez IDC sur X @IDC et LinkedIn. Abonnez-vous au blog IDC pour obtenir des informations et des analyses sur le secteur.

À propos de CONTEXT

CONTEXT est une société B Corp™ Certified spécialisée dans la fourniture de services d’intelligence économique et d’analyse pour le secteur technologique. Nous sommes un partenaire de confiance pour les leaders technologiques mondiaux, leur fournissant des informations cruciales qui les aident à prendre des décisions stratégiques et à relever les défis commerciaux. Nos solutions avancées de prévision, d’analyse et de gestion des données sont conçues pour s’intégrer facilement dans les opérations des grandes entreprises technologiques du monde entier. Cette intégration permet de surveiller plus de 200 milliards GBP de transactions commerciales annuelles. Nos efforts sont soutenus par une équipe dédiée de plus de 400 professionnels, répartis dans plus de 35 pays, avec des bureaux dans des villes clés telles que Londres, Berlin, Paris, Madrid, Milan, Varsovie, Johannesburg, Istanbul, Dubaï, Chicago, Buenos Aires, São Paulo, Mumbai, Auckland, Singapour, Séoul, Taipei et Tokyo.

À propos du GTDC

Le Global Technology Distribution Council est le consortium industriel qui représente les principaux distributeurs technologiques mondiaux. Les membres du GTDC génèrent un chiffre d’affaires annuel mondial estimé à 170 milliards de dollars en produits, services et solutions par le biais de divers canaux commerciaux. Les conférences du GTDC soutiennent le développement et l’expansion de partenariats stratégiques dans la chaîne d’approvisionnement qui répondent en permanence aux besoins en constante évolution du marché des fournisseurs, des clients finaux et des distributeurs. Les membres du GTDC incluent AB S.A (WSE : ABPL), Arrow Electronics (NYSE : ARW), CMS Distribution, Computer Gross Italia (MI : SES), D&H Distributing, ELKO, Esprinet (PRT.MI), Exclusive Networks (EPA : EXN), Exertis, Infinigate, Ingram Micro (NYSE : INGM), Intcomex, Logicom (CSE : LOG), Mindware, Redington Limited (BSE/NSE : Redington), Siewert & Kau, SiS Technologies (HKSE : 0529), Tarsus, TD SYNNEX (NYSE : SNX), TIM AG, VSTECS Holdings et Westcon-Comstor.

