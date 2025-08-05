Polpharma Biologics与Fresenius Kabi就候选维多珠单抗生物类似药PB016签署许可协议

阿姆斯特丹、瑞士楚格和波兰格但斯克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”)宣布与Fresenius Kabi达成一项全球（中东及北非地区除外）许可协议，涉及PB016的商业化。PB016是一款候选维多珠单抗生物类似药，维多珠单抗是一种整合素受体拮抗剂（参考产品：Entyvio®*），该生物疗法适用于治疗中重度溃疡性结肠炎和克罗恩病。

根据协议条款，Polpharma Biologics将主导PB016的研发与生产，而Fresenius Kabi将拥有该药物在全球范围内（中东及北非地区除外）的独家商业化权利。

Polpharma Biologics Group监事会成员Konstantin Matentzoglu表示：“此次合作彰显了我们的使命——扩大高品质生物制剂的可及性，改善全球患者的治疗效果。Fresenius Kabi在商业化方面的深厚经验及其对生物类似药的投入，使其成为将PB016带给全球患者的理想合作伙伴。我们正携手迈出关键一步，共同应对慢性炎症性疾病日益加重的负担。”

该协议建立在Polpharma Biologics不断扩大的生物类似药产品组合及其成熟的研发能力基础之上。此前，该公司已通过与领先制药企业合作，在全球市场推出了多款生物类似药，包括雷珠单抗和那他珠单抗。

这一战略合作强化了两家公司的共同承诺：扩大平价生物制剂的全球可及性，同时支持医疗系统的可持续发展。

*Entyvio®是Takeda的注册商标。

关于Polpharma Biologics：

Polpharma Biologics是一家国际生物技术公司，在欧盟拥有一体化运营体系，专注于生物类似药的研发与生产。Polpharma Biologics利用专利解决方案和最先进的平台技术，开发用于治疗多个主要治疗领域中一系列疾病的生物类似药产品。

Polpharma Biologics的项目从细胞系开发起步，历经技术和临床开发，直至商业化规模生产，为未来与全球制药企业建立商业合作关系、推动药物上市做好准备。Polpharma Biologics的专长在于基于微生物和哺乳动物表达系统的药物研发与生产。Polpharma Biologics的细胞系开发中心位于荷兰，在波兰设有两个研发与生产中心，为生物技术专业人才创造了成长与发展的机会。

如需了解更多信息，请访问 www.polpharmabiologics.com

关于Fresenius Kabi：

全球医疗保健公司Fresenius旗下的Fresenius Kabi专注于针对重症和慢性病的（生物）制药、医疗技术及营养产品领域。该公司的产品、技术和服务用于重症及慢性病患者的治疗与护理。Fresenius Kabi拥有超过41,000名员工，业务遍及100多个国家，其广泛的产品组合专注于为患者提供能够拯救生命的高品质药物和技术。如需了解更多信息，请访问 www.fresenius-kabi.com 。

重要说明

本新闻稿仅作信息参考之用，不构成在波兰或任何其他司法管辖区的PB016推广材料。候选维多珠单抗生物类似药PB016的商业化由市场授权持有人Fresenius Kabi依据所有适用法律法规独立负责。

免责声明

本新闻稿由Polpharma Biologics Group发布，旨在向全球医疗专业人士、媒体及（潜在）投资者提供有关我们在药物研发与生产领域全球业务的信息。尽管Polpharma Biologics Group目前并非上市公司，但读者应知晓，本新闻稿包含某些前瞻性陈述（定义见《1995年美国私人证券诉讼改革法案》）。这些陈述存在固有的风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。可能导致实际结果大相径庭的因素包括但不限于：药品的获批与商业化、市场接受度、竞争情况、经济条件及适用法律的变化、全球监管动态、合同风险以及对第三方的依赖等。Polpharma Biologics不承担任何更新前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后事件或情况的义务。此外，Polpharma Biologics谨此强调，本新闻稿仅作信息参考之用，不应被解释为对药品或任何其他产品或疗法的潜在获批、市场接受度、商业化或成功与否作出任何明示或暗示的陈述、保证或担保。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。