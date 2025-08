Lenovo porta la più grande edizione globale del suo evento Tech World a CES 2026 grazie a un'esperienza immersiva a The Sphere di Las Vegas

Il presidente e CEO di Lenovo, Yuanqing Yang, terrà un discorso di apertura a CES sull'IA più intelligente per tutti in un luogo iconico, presentando innovazioni assieme a FIFA, Formula 1® e moltissimi altri in occasione del più grande evento tecnologico mondiale. Il discorso di apertura a CES di Tech World presenterà il ruolo di Lenovo in qualità di partner tecnologico ufficiale di Sphere Studios

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) e Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) hanno annunciato oggi che per la prima volta Tech World, l'evento annuale di Lenovo incentrato sull'innovazione globale, sarà al centro dell'attenzione a The Sphere di Las Vegas nel giorno di apertura di CES® 2026. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

