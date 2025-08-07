Lenovo将在CES 2026举办公司有史以来规模最大的Tech World全球盛会，在拉斯维加斯Sphere打造沉浸式体验

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lenovo（HKSE: 992）（ADR: LNVGY）与Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) 今日联合宣布，Lenovo年度全球创新盛会Tech World将登陆CES®2026开幕日，首次在CES举办的该年度活动将成为拉斯维加斯Sphere场馆的焦点。第十一届Tech World年度大会将邀请Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆发表CES主题演讲，并发布Lenovo的最新产品、创新成果、概念验证以及未来数年以人工智能驱动的创新战略。

此次在Sphere举办的活动将展示Sphere内部沉浸式内容工作室Sphere Studios专门为Lenovo制作的内容，这也是CES主题演讲连续第二年在这一高科技场馆举行。在Tech World举办之际，Lenovo与Sphere建立了多年的全球合作伙伴关系，并成为Sphere Studios的官方技术合作伙伴。

Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆表示，“"过去十年来，Tech World已经成为Lenovo介绍公司愿景、展示创新科技、发布重磅产品、解决方案和合作伙伴关系的重要平台。我们将依托CES 2026，独家揭秘Lenovo技术如何重塑F1赛事，发布关于明年夏季首届人工智能赋能世界杯的规划，为个人打造超个性化代理原生体验，同时为企业客户释放Lenovo混合式人工智能优势。Sphere与Lenovo在拉斯维加斯的结合堪称完美，我们将在此共同见证'智能，为每一个可能'的承诺，持续重新定义技术如何连接、激发与赋能人类。”

Sphere总裁兼首席运营官Jennifer Koester表示，“作为引领创新潮流的场馆，Sphere是前瞻性品牌打造变革性活动的绝佳平台。我们很荣幸不仅能在CES主题演讲中助力Lenovo实现愿景，更将通过与Lenovo的技术合作，为所有Sphere活动打造沉浸式体验。”

CTA首席执行官兼副主席Gary Shapiro表示，"我们非常欢迎Lenovo及杨元庆先生登上CES主题演讲舞台。CES是创新者的盛会，我期待在令人惊叹的Sphere场馆见证他关于科技解决全球重大挑战的愿景成为现实。"

Tech World @ CES将展现Lenovo如何通过融合人工智能、设备、基础设施与服务从而定义未来。作为Formula 1®、FIFA World Cup 26™及FIFA Women’s World Cup 2027™的全球技术合作伙伴，观众将见证Lenovo的创新科技如何助力个人与企业，更将了解Lenovo如何运用人工智能及全栈技术彻底改变未来体育迷的体验。

除主题演讲外，Tech World @ CES还将汇聚富有远见的科技领袖、合作伙伴、艺术家及意见领袖，呈现唯有Sphere才能实现的视听盛宴。 有关演讲者和嘉宾阵容的更多消息将于2025年晚些时候公布。

Lenovo不仅在Sphere的主题演讲中展示了自己的技术和愿景，而且作为Sphere Studios的官方技术合作伙伴，Lenovo自有技术还能推动内容创作和制作。在Tech World和CES之后，Lenovo将继续与Sphere Studios直接合作，为沉浸式内容创作提供支持。Lenovo的高性能工作站和基础设施平台被整合到Sphere Studios的制作工作流程和运营中，为Sphere的沉浸式内容创作提供支持，并展示Lenovo的端到端能力。Lenovo技术将与Sphere Studios艺术及技术团队的专业能力相结合，助力Lenovo实现Tech World的创新愿景，并打造这场难忘的体验。

不要错过Lenovo CES 2026盛宴

LenovoCES 2026主题演讲将于2026年1月6日（周二）太平洋时间17:00在Sphere震撼登场。杨元庆的主题演讲向凭票CES参会者开放，票务及活动详情将于10月公布。

本次活动将彰显Lenovo在 混合式人工智能、混合式AI领域的领导地位——通过无缝整合公共人工智能、企业人工智能及个人人工智能解决方案，赋能创造力、生产力与互联体验。Tech World还将重点展示Lenovo引领的创新如何加速各行业的负责任智能化转型，涵盖智慧课堂、精准医疗、敏捷制造与未来就绪的工作场景。

选择在CES举办Tech World，Lenovo得以将前沿理念与尖端技术直接呈现给全球商业领袖、创新者、媒体及科技爱好者这一庞大受众群体。

关于Lenovo

Lenovo是一家年收入690亿美元的全球化科技巨头，位列《财富》世界500强第196名，每天服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，Lenovo在不断夯实全球个人电脑市场冠军地位的基础上，积极构建全栈式的计算能力，现已拥有包括人工智能赋能、人工智能导向和人工智能优化的终端（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑）、基础设施（服务器、存储、边缘计算、高性能计算以及软件定义等基础设施）、软件、解决方案和服务在内的完整产品路线图。Lenovo持续投资于改变世界的创新，为世界各地的人们成就一个更加包容、值得信赖且更加智慧的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名义在香港交易所上市。如需了解更多信息，请访问https://www.lenovo.com，并在我们的StoryHub上阅读最新消息。

关于Sphere Entertainment

Sphere Entertainment Co.是一家一流的现场娱乐和媒体公司。公司旗下的Sphere是采用尖端技术的新一代娱乐媒体平台，重新定义了娱乐的未来。首座Sphere场馆于2023年9月在拉斯维加斯开业。公司旗下的MSG Networks运营MSG Network和MSG Sportsnet两大区域体育娱乐电视网，以及直接面向消费者的认证流媒体平台MSG+，提供丰富的体育赛事直播及其他节目内容。有关更多资讯，请访问sphereentertainmentco.com。

