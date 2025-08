Polpharma Biologics y Fresenius Kabi firman un acuerdo de licencia para el biosimilar de vedolizumab propuesto PB016

ÁMSTERDAM, ZUG, Suiza y GDANSK, Polonia--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”) anuncia un acuerdo de licencia global (excepto para Oriente Medio y el norte de África) con Fresenius Kabi para la comercialización de PB016, un biosimilar propuesto de vedolizumab, un antagonista del receptor de integrina (producto de referencia: Entyvio®*), que es una terapia biológica indicada para la colitis ulcerosa moderada a grave y la enfermedad de Crohn.

Según los términos del acuerdo, Polpharma Biologics estará a cargo del desarrollo y la fabricación de PB016, mientras que Fresenius Kabi tendrá derechos de comercialización exclusivos en todo el mundo, excluyendo Oriente Medio y el norte de África.

“Esta asociación refuerza nuestra misión de ampliar el acceso a productos biológicos de alta calidad que mejoran los resultados de los pacientes a nivel mundial”, afirmó Konstantin Matentzoglu, miembro del Consejo de Supervisión de Polpharma Biologics Group. “La amplia experiencia de Fresenius Kabi en comercialización y su compromiso con los biosimilares lo convierten en el socio ideal para llevar PB016 a pacientes de todo el mundo. Juntos, estamos dando un paso importante para abordar el creciente problema de las enfermedades inflamatorias crónicas”.

El acuerdo se basa en la creciente cartera de biosimilares de Polpharma Biologics y su probada capacidad de desarrollo. La compañía ha presentado previamente múltiples biosimilares, como ranibizumab y natalizumab, en mercados globales, en colaboración con importantes compañías farmacéuticas.

Esta colaboración estratégica fortalece el compromiso de ambas compañías de ampliar el acceso global a medicamentos biológicos asequibles y al mismo tiempo apoya la sostenibilidad del sistema de atención de la salud.

*Entyvio® es una marca registrada de Takeda.

Acerca de Polpharma Biologics:

Polpharma Biologics es una empresa biotecnológica internacional con operaciones integradas en la Unión Europea (UE) que desarrolla y fabrica medicamentos biosimilares. Mediante soluciones patentadas y tecnologías de plataforma de vanguardia, Polpharma Biologics desarrolla productos biosimilares para tratar diversas enfermedades en importantes áreas terapéuticas.

Los programas de Polpharma Biologics comienzan con el desarrollo de líneas celulares y pasan, a través del desarrollo técnico y clínico, a la producción a escala comercial, preparando fármacos para futuras colaboraciones comerciales con organizaciones farmacéuticas globales. La experiencia de Polpharma Biologics reside en el desarrollo y la fabricación de medicamentos basados en sistemas de expresión microbianos y de mamíferos. Con su centro de desarrollo de líneas celulares en los Países Bajos y dos centros de desarrollo y fabricación en Polonia, Polpharma Biologics genera oportunidades de crecimiento y desarrollo para especialistas en biotecnología.

Obtenga más información en www.polpharmabiologics.com

Acerca de Fresenius Kabi:

Fresenius Kabi, parte de la compañía global de atención médica Fresenius, se especializa en productos (bio)farmacéuticos, tecnologías médicas y productos nutricionales para enfermedades críticas y crónicas. Los productos, tecnologías y servicios de la compañía se utilizan para el tratamiento y cuidado de pacientes con enfermedades críticas y crónicas. Con más de 41.000 empleados y presencia en más de 100 países, la amplia cartera de productos de Fresenius Kabi se centra en brindar acceso a medicamentos y tecnologías de alta calidad que salvan vidas. Para ver más información, visite www.fresenius-kabi.com .

Nota importante

Este comunicado de prensa tiene fines meramente informativos y no constituye material promocional de PB016 en Polonia ni en ninguna otra jurisdicción. La comercialización del biosimilar de vedolizumab PB016 propuesto es responsabilidad exclusiva de Fresenius Kabi, titular de la autorización de comercialización, de conformidad con la legislación y normativas aplicables.

Descargo de responsabilidad

Este comunicado de prensa es emitido por Polpharma Biologics Group y tiene como objetivo proporcionar información global a profesionales de la salud, medios de comunicación y (potenciales) inversores sobre nuestro negocio global en relación con el desarrollo de fármacos y la experiencia en fabricación. Si bien Polpharma Biologics Group no cotiza en bolsa a la fecha, los destinatarios deben comprender que este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas (según se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. de 1995). Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres inherentes, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente incluyen, entre otros, la aprobación y comercialización del medicamento, la recepción en el mercado, la competencia, los cambios en las condiciones económicas y la legislación aplicable, los desarrollos regulatorios globales, los riesgos contractuales y las dependencias de terceros. Polpharma Biologics no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa. Además, Polpharma Biologics desea enfatizar que este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no debe interpretarse como ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a la posible aprobación, recepción en el mercado, comercialización o éxito del producto medicinal o cualquier otro producto o terapia.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.