Oxmiq Labs Inc.™：重新架构GPU技术栈——从原子到智能体(From Atoms to Agents™)

加州坎贝尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Oxmiq Labs Inc.是一家全新的GPU软件与知识产权初创公司，由全球顶尖GPU架构师及愿景家Raja Koduri创立。经过两年的密集知识产权开发，该公司正式结束隐身模式亮相。Raja组建了一支世界级的GPU与AI架构师团队，团队成员累计拥有超过500年的行业经验，持有数百项专利，在过往任职的公司中总计创造了逾1000亿美元的收入。

市场机遇：

现代计算已从根本上转向多模态体验——文本、音频、视频、图像与3D环境实现无缝交互，这使得GPU架构成为这场变革的核心基石。与处理特定任务的固定功能AI加速器不同，GPU具备这些多样化模态所需的通用计算灵活性，同时通过标准化API和统一内存模型保持与主流操作系统的深度集成。这一架构优势让GPU成为当前应用及新兴多模态AI领域的核心计算引擎，能够协调处理各类异构工作负载。

OXMIQ™的可授权GPU知识产权从根本上重新架构GPU，融合了多项突破性技术，包括基于RISC-V内核的硅基纳米智能体、近内存计算与内存内计算，以及光传输技术。OXMIQ提供的解决方案在多模态计算灵活性与下一代图形和AI工作负载所需的极致性能提升之间实现平衡，为客户创造价值。

软件优先：

OXMIQ借鉴数十年的行业发展经验，秉持“软件优先”战略，通过兼容OXMIQ知识产权硅芯片及第三方GPU与AI加速器平台的综合软件栈，优先提升开发者体验。

OXCapsule™是OXMIQ的统一软件生态系统，它将硬件复杂性抽象化，实现跨多样化计算平台的无缝部署，消除了传统异构环境中常见的配置难题。

作为旗舰组件，OXPython™使基于Python的NVIDIA® CUDA™ AI应用能够在非NVIDIA硬件上无缝运行，无需修改代码或重新编译。该组件将于今年晚些时候率先在Tenstorrent的AI平台上推出，同时正与多家供应商推进集成。OXPython彰显了OXMIQ打破硬件壁垒、加速全行业高性能计算民主化的决心。

Tenstorrent™首席执行官Jim Keller表示：“我们很高兴能与OXMIQ就其OXPython软件栈展开合作。OXPython将CUDA的Python®工作负载引入Wormhole™和Blackhole™等AI平台的能力，对开发者的可移植性和生态系统扩展极具价值。这与我们让开发者开放并掌控整个AI技术栈的目标不谋而合。”

OXMIQ的突破性进展：

除软件外，OXMIQ还提供完整的GPU硬件知识产权栈，为从边缘设备和自主机器人中的物理AI，到企业边缘基础设施和泽字节级数据中心的硅解决方案提供动力。其可扩展GPU核心OXCORE™采用模块化架构，集成标量、向量和张量计算引擎，可针对特定工作负载进行定制，支持纳米智能体、原生Python加速，并兼容SIMD/CUDA范式。

通过OXQUILT™小芯片架构，OXCORE能实现从适用于紧凑型物理AI应用的单核心到数据中心所需的数千个核心的无缝扩展。借助OXQUILT，客户可根据需求配置计算、内存和互连的最佳比例，与当前行业标准方法相比，能显著缩短产品上市时间，降低研发和生产成本。

资本效率与市场吸引力：

OXMIQ已从知名科技投资者处筹集2000万美元种子轮资金，其中包括MediaTek®等移动和AI芯片领域的战略参与者，并已实现首轮软件收入。凭借“授权优先”模式，OXMIQ避免了依赖昂贵EDA工具和物理流片的芯片初创公司所面临的高资本需求，实现了卓越的资本效率。

MediaTek高级副总裁Lawrence Loh表示：“OXMIQ拥有令人印象深刻的大胆愿景和世界级团队。该公司的GPU知识产权和软件创新将推动一个新的计算灵活性时代，覆盖从移动、汽车到边缘AI的各类设备。”

Mihira™：

两年前，Raja Koduri与Shobu Yarlagadda和SS Rajamouli共同创立了Mihira。如今，他已从Mihira的日常运营中过渡出来，全身心专注于OXMIQ的运营。Raja目前担任由首席执行官Shobu Yarlagadda领导的Mihira Visual Labs™的战略顾问。OXMIQ持有Mihira的少数股权，并将通过为Mihira的电影级AI平台提供动力的核心智能体和GPU知识产权技术，继续支持其发展。

Mihira Visual Labs™联合创始人兼首席执行官、备受赞誉的《巴霍巴利王》系列电影制片人Shobu Yarlagadda表示：“Raja早期对Mihira的贡献帮助塑造了我们电影级AI的核心愿景。如今，凭借OXMIQ，他和他的团队正在构建支撑我们下一阶段发展的深度技术基础设施。在将Mihira发展成为全球创意平台的过程中，我们很高兴能继续与OXMIQ紧密合作，将其智能体GPU创新融入我们的叙事技术架构。”

如需了解更多关于授权、投资或职业机会的信息，请访问我们的网站： oxmiq.ai 。

商标声明

NVIDIA和CUDA是NVIDIA Corporation在美国和其他国家的商标或注册商标。Python是Python Software Foundation的注册商标。Tenstorrent、Wormhole和Blackhole是Tenstorrent Inc.的商标。MediaTek是MediaTek Inc.的注册商标。所有其他产品名称、商标和注册商标均为其各自所有者的财产，仅用于识别目的。

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