Andersen Consulting與Systematix達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與領先的技術顧問公司Systematix合作，進一步提升了其數位轉型和網路安全能力。 Systematix以提供創新的數位化賦能解決方案著稱，這些解決方案能夠提升營運效率、促進業務成長並增強競爭優勢。

Systematix成立於1975年，提供端對端的諮詢和實施服務，涵蓋數位轉型、企業應用開發、企業資源計劃（ERP）、業務分析、資訊科技策略和網路安全。Systematix擁有數百名經驗豐富的顧問和技術專家，利用新興技術，為金融服務、醫療保健、製造業和公共部門等眾多蓬勃發展的行業量身打造可擴充的解決方案，幫助客戶應對複雜的業務挑戰。

Systematix全球營運副總裁Celjan Rozko表示：「五十年來，我們以提供強大的技術解決方案和資源而享譽業界，幫助企業在日益數位化的世界中適應、競爭並蓬勃發展。我們的客戶越來越需要可靠的顧問，幫助他們將業務策略與現代技術的速度和精度相結合。與Andersen Consulting的合作讓我們能夠擴大業務範圍並深化我們的能力。 」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「技術轉型是我們的客戶發展壯大並保持領先地位的核心所在。Systematix擁有深厚的技術實力和行業專長，為客戶提供高價值的數位和資訊科技諮詢服務。此次合作增強了我們為客戶提供覆蓋整個數位生命週期的無縫端對端支援的能力。我們將攜手並進，不斷拓展幫助客戶實現現代化、創新和規模化的途徑。 」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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