GTDC、CONTEXT與IDC設立史無前例的全球聯盟，提供科技銷售資料

麻薩諸塞州尼德姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球經銷與資料智慧領域的三大領軍企業將攜手合作，打造第一個也是唯一一個能提供涵蓋亞太、北美、歐洲及中東地區全面終端銷售洞察的資料來源。此次合作將成為全球關鍵市場科技終端銷售資料的權威來源，為供應商和經銷商提供全方位、無可比擬的市場趨勢視角。

主導這一突破性工作的是值得信賴的科技情報領導者IDC，歐洲、中東和非洲(EMEA)及拉丁美洲市場情報領域的全球領導者CONTEXT，以及憑藉成員實際終端銷售資料提供產業洞察的全球科技經銷理事會(GTDC)。透過攜手合作，這些機構將能夠在所有主要地區提供精準、可比的資料分析。

Lenovo EMEA地區通路副總裁Ralf Jordan在談及該合作對供應商的影響時表示：「這將徹底改變產業格局。多年來，我們一直仰賴CONTEXT的資料和IDC的分析。如今，涵蓋EMEA、美國以及亞太地區的全球資料支援將使我們能夠以前所未見的精準度和效率經營業務。」

發揮優勢——責任分工概覽

GTDC、CONTEXT與IDC結合各自的專業知識和區域優勢，為理事會成員經銷商及客戶——尤其是隨著亞太地區的加入——提供取得最完整、準確、可靠的科技市場資料的絕佳機會。每個機構都為聯盟帶來了獨特的專長：

IDC將貢獻其全球分析師網路、全面的市場資料和洞察，以及北美的每週經銷商銷售資料庫。

CONTEXT在供應鏈和歐洲與中東地區經銷銷售資料方面擁有全球專長，將主導歐洲和中東地區的經銷商資料組。

GTDC的成員將提供每日發票銷售資料，從而完善這個全新的、擴充後的資料來源。

IDC研究與資料長Meredith Whalen表示：「自2021年以來，IDC已與GTDC成功合作，為北美市場提供強大的資料解決方案；隨後幾年，我們也與CONTEXT合作，將其視為世界一流的EMEA地區終端銷售資料來源。正式確立這些合作關係，並將CONTEXT的資料處理能力與IDC業界首屈一指的資料和分析相結合，將整合美國、EMEA乃至現在的亞太地區的經銷資料。這為供應商和經銷商實現全球業務營運最佳化提供了絕佳機會。」

CONTEXT執行長Howard Davies表示：「在CONTEXT，我們與供應鏈資料組成員的合作涵蓋46個國家。與IDC的這一令人振奮的新合作使我們能夠將公認的一流市場情報提供給業務遍及全球最廣泛地區的經銷商和供應商。」

全球科技經銷理事會(GTDC)執行長Frank Vitagliano表示：「我們非常高興能在亞太地區與CONTEXT和IDC合作，開發第一個真正全球化的經銷通路銷售市場資料來源。GTDC及其成員將這一合作視為變革性措施，它將兩家一流的資料和分析公司聯合起來，為我們的成員和供應商帶來巨大的益處。」

關於IDC

International Data Corporation (IDC)是全球首屈一指的市場情報、顧問服務及活動供應商，服務於資訊科技、電信和消費科技市場。IDC在全球擁有1300多名分析師，在110多個國家提供關於科技、IT基準測試與採購以及產業商機和趨勢的全球、區域和本地專業見解。IDC的分析和洞察協助IT專業人士、企業高階主管和投資界做出以事實為基礎的科技決策，達成其關鍵業務目標。IDC成立於1964年，是全球首屈一指的科技媒體、資料和行銷服務公司。如欲瞭解更多關於IDC的資訊，請造訪www.idc.com。請在X (@IDC)和LinkedIn上關注IDC。訂閱IDC部落格取得產業新聞和見解。

關於CONTEXT

CONTEXT是一家經B Corp™認證的公司，專注於為科技產業提供市場情報和分析服務。我們是全球科技領軍企業值得信賴的合作夥伴，提供關鍵洞察，協助制定策略決策和因應業務挑戰。我們先進的預測、分析和資料管理解決方案旨在順暢整合到全球主要科技公司的營運中。這種整合支援監測每年超過2000億英鎊的銷售交易。我們的工作得到了一支由400多名專業人士組成的敬業團隊的支援，他們分佈在超過35個國家和地區的多個辦事處，這些辦事處位於倫敦、柏林、巴黎、馬德里、米蘭、華沙、約翰尼斯堡、伊斯坦堡、杜拜、芝加哥、布宜諾斯艾利斯、聖保羅、孟買、奧克蘭、新加坡、首爾、臺北和東京等主要城市。

關於GTDC

全球科技經銷理事會是代表全球一流科技經銷商的產業聯盟。GTDC成員透過多元化的業務通路，每年在全球推動約1700億美元的產品、服務和解決方案銷售。GTDC會議支援策略供應鏈合作夥伴關係的發展和擴充，不斷滿足供應商、終端客戶和經銷商快速變化的市場需求。GTDC成員包括：AB S.A (WSE: ABPL)、Arrow Electronics (NYSE: ARW)、CMS Distribution、Computer Gross Italia (MI: SES)、D&H Distributing、ELKO、Esprinet (PRT.MI)、Exclusive Networks (EPA: EXN)、Exertis、Infinigate、Ingram Micro (NYSE: INGM)、Intcomex、Logicom (CSE: LOG)、Mindware、Redington Limited (BSE/NSE: Redington)、Siewert & Kau、SiS Technologies (HKSE:0529)、Tarsus、TD SYNNEX (NYSE: SNX)、TIM AG、VSTECS Holdings和Westcon-Comstor。

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