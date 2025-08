Polpharma Biologics et Fresenius Kabi signent un accord de licence pour le biosimilaire PB016 proposé du vedolizumab

AMSTERDAM, ZOUG, Suisse et GDANSK, Pologne--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. (« Polpharma Biologics ») annonce la signature d’un accord de licence mondial (à l’exception du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord) avec Fresenius Kabi pour la commercialisation du PB016, un biosimilaire proposé du vedolizumab, un antagoniste des récepteurs de l’intégrine (produit de référence : Entyvio®*), un traitement biologique indiqué pour le traitement de la colite ulcéreuse modérée à sévère et de la maladie de Crohn.

Selon les termes de l’accord, Polpharma Biologics dirigera le développement et la fabrication du PB016, tandis que Fresenius Kabi détiendra les droits de commercialisation exclusifs dans le monde entier, à l’exception du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

« Ce partenariat renforce notre mission qui consiste à élargir l’accès à des produits biologiques de haute qualité qui améliorent les résultats pour les patients à l’échelle mondiale », déclare Konstantin Matentzoglu, membre du conseil de surveillance de Polpharma Biologics Group. « La grande expérience de Fresenius Kabi en matière de commercialisation et son engagement en faveur des biosimilaires en font un partenaire idéal pour mettre le PB016 à la disposition des patients du monde entier. Ensemble, nous franchissons une étape importante dans la lutte contre le fardeau croissant des maladies inflammatoires chroniques. »

Cet accord s’appuie sur le portefeuille croissant de biosimilaires de Polpharma Biologics et sur ses capacités de développement éprouvées. La société a déjà commercialisé plusieurs biosimilaires, notamment le ranibizumab et le natalizumab, sur les marchés mondiaux en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan.

Cette collaboration stratégique renforce l’engagement des deux sociétés à élargir l’accès mondial à des médicaments biologiques abordables tout en soutenant la durabilité des systèmes de santé.

*Entyvio® est une marque déposée de Takeda.

À propos de Polpharma Biologics :

Polpharma Biologics est une société internationale de biotechnologie implantée dans l’Union européenne (UE) qui développe et fabrique des médicaments biosimilaires. Grâce à des solutions brevetées et à des technologies de pointe, Polpharma Biologics développe des produits biosimilaires destinés à traiter toute une série d’affections dans les principaux domaines thérapeutiques.

Les programmes de Polpharma Biologics commencent par le développement de lignées cellulaires et passent par le développement technique et clinique jusqu’à la production à l’échelle commerciale, préparant ainsi les médicaments pour de futurs partenariats commerciaux avec des organisations pharmaceutiques mondiales. L’expertise de Polpharma Biologics réside dans le développement et la fabrication de médicaments basés sur des systèmes d’expression microbienne et mammalienne. Avec son centre de développement de lignées cellulaires aux Pays-Bas et deux centres de développement et de fabrication en Pologne, Polpharma Biologics crée des opportunités de croissance et de développement pour les spécialistes en biotechnologie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.polpharmabiologics.com

À propos de Fresenius Kabi :

Filiale du groupe mondial Fresenius spécialisé dans les soins de santé, Fresenius Kabi est spécialisée dans les produits (bio)pharmaceutiques, les technologies médicales et les produits nutritionnels destinés aux maladies graves et chroniques. Les produits, technologies et services de l’entreprise sont utilisés pour le traitement et les soins des patients atteints de maladies graves et chroniques. Avec plus de 41 000 employés et une présence dans plus de 100 pays, le vaste portefeuille de produits de Fresenius Kabi vise à fournir un accès à des médicaments et des technologies de haute qualité et vitaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fresenius-kabi.com .

Remarque importante

Ce communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne constitue pas un support promotionnel pour le PB016 en Pologne ou dans toute autre juridiction. La commercialisation du biosimilaire PB016 proposé pour le vedolizumab relève de la seule responsabilité de Fresenius Kabi, titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse est publié par Polpharma Biologics Group et vise à fournir des informations à l’échelle mondiale aux professionnels de santé, aux médias et aux investisseurs (potentiels) sur nos activités mondiales en matière de développement de médicaments et d’expertise en fabrication. Bien que Polpharma Biologics Group ne soit pas une société cotée en bourse à ce jour, les destinataires doivent comprendre que ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives (telles que définies dans l’U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes inhérents, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, l’autorisation et la commercialisation du produit médicinal, l’accueil du marché, la concurrence, les changements dans les conditions économiques et les lois applicables, les évolutions réglementaires mondiales, les risques contractuels et les dépendances vis-à-vis de tiers. Polpharma Biologics n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse. Polpharma Biologics tient en outre à souligner que le présent communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme une déclaration, une garantie ou une assurance, expresse ou implicite, concernant l’approbation potentielle, l’accueil du marché, la commercialisation ou le succès du produit médicinal ou de tout autre produit ou traitement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.