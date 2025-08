Oxmiq Labs Inc.™ repense l’architecture GPU : From Atoms to Agents™

CAMPBELL, Californie--(BUSINESS WIRE)--Oxmiq Labs Inc., la toute nouvelle startup spécialisée dans les logiciels et la propriété intellectuelle GPU fondée par Raja Koduri, l’un des plus grands architectes et visionnaires GPU au monde, sort de l’ombre après deux années de développement intensif de propriété intellectuelle. Raja a réuni une équipe de classe mondiale composée d’architectes GPU et IA cumulant plus de 500 ans d’expérience, des centaines de brevets et un historique collectif de plus de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires généré dans leurs entreprises précédentes.

L’opportunité :

L’informatique moderne s’est fondamentalement orientée vers des expériences multimodales où le texte, l’audio, la vidéo, les images et les environnements 3D interagissent de manière transparente, faisant de l’architecture GPU la pierre angulaire de cette transformation. Contrairement aux accélérateurs d’IA à fonction fixe qui traitent des tâches spécifiques, les GPU offrent la flexibilité de calcul polyvalente requise pour ces diverses modalités tout en conservant une intégration profonde avec les systèmes d’exploitation courants grâce à des API standardisées et des modèles de mémoire unifiés. Cet avantage architectural positionne les GPU comme le moteur de calcul essentiel tant pour les applications actuelles que pour le paysage émergent de l’IA multimodale, où des charges de travail hétérogènes doivent être traitées en harmonie.

La propriété intellectuelle GPU sous licence d’OXMIQ™ repense l’architecture du GPU à partir des principes fondamentaux, en intégrant des technologies révolutionnaires telles que les nano-agents en silicium exploitant les cœurs RISC-V, le calcul proche de la mémoire et en mémoire, et le transport de la lumière. OXMIQ fournit à ses clients des solutions qui équilibrent la flexibilité du calcul multimodal avec les améliorations radicales de performances requises pour les charges de travail graphiques et IA de nouvelle génération.

Le logiciel d’abord :

Fort de plusieurs décennies d’évolution dans le secteur, OXMIQ adopte une stratégie qui privilégie le logiciel d’abord et donne la priorité à l’expérience des développeurs grâce à une pile logicielle complète compatible à la fois avec le silicium basé sur la propriété intellectuelle d’OXMIQ et les plateformes GPU et d’accélération IA tierces.

OXCapsule™, l’écosystème logiciel unifié d’OXMIQ, fait abstraction de la complexité du matériel pour offrir un déploiement sans friction sur diverses plateformes informatiques, éliminant ainsi les défis de configuration qui affectent traditionnellement les environnements hétérogènes.

OXPython™, un composant phare, permet aux applications d’IA NVIDIA® CUDA™ basées sur Python de s’exécuter de manière transparente sur du matériel non NVIDIA sans modification ni recompilation du code. Lancé initialement sur la plateforme d’IA de Tenstorrent plus tard cette année, avec plusieurs intégrations de fournisseurs en cours, OXPython démontre l’engagement d’OXMIQ à briser les silos matériels et à accélérer la démocratisation du calcul haute performance dans l’ensemble du secteur.

« Nous sommes ravis de nous associer à OXMIQ pour leur pile logicielle OXPython », déclare Jim Keller, directeur général de Tenstorrent™. « La capacité d’OXPython à apporter des charges de travail Python® pour CUDA à des plateformes d’IA telles que Wormhole™ et Blackhole™ est excellente pour la portabilité des développeurs et l’expansion de l’écosystème. Cela correspond à notre objectif qui est de permettre aux développeurs d’ouvrir et de posséder l’intégralité de leur pile d’IA. »

La percée d’OXMIQ :

Au-delà des logiciels, OXMIQ fournit une pile de propriété intellectuelle matérielle GPU complète qui alimente des solutions silicium allant de l’IA physique dans les appareils périphériques et les robots autonomes à l’infrastructure périphérique d’entreprise et aux centres de données à l’échelle zêta. Son cœur GPU évolutif, OXCORE™, intègre des moteurs de calcul scalaire, vectoriel et tensoriel dans une architecture modulaire personnalisable pour des charges de travail spécifiques, permettant des nano-agents, une accélération Python native et une compatibilité avec les paradigmes SIMD/CUDA.

OXCORE s’adapte de manière transparente, du cœur unique pour les applications d’IA physique compactes à des milliers de cœurs pour les centres de données, grâce à l’architecture de puces OXQUILT™. Grâce à OXQUILT, les clients peuvent configurer des ratios optimaux de calcul, de mémoire et d’interconnexion en fonction de leurs besoins et réduire considérablement les délais de mise sur le marché, les coûts de R&D et de production par rapport aux méthodologies standard actuelles du secteur.

Efficacité du capital et traction sur le marché :

OXMIQ a levé 20 millions de dollars en financement initial auprès d’investisseurs technologiques de premier plan, notamment des acteurs stratégiques dans le domaine des puces mobiles et de l’IA tels que MediaTek®, et a enregistré sa première série de revenus logiciels. Grâce à son modèle axé sur les licences, OXMIQ évite les lourdes exigences en matière de capital des startups spécialisées dans les puces, qui dépendent d’outils EDA coûteux et de tape-outs physiques, offrant ainsi une efficacité exceptionnelle en termes de capital.

« OXMIQ a une vision audacieuse impressionnante et une équipe de classe mondiale », déclare Lawrence Loh, vice-président principal de MediaTek. « Les innovations de la société en matière de propriété intellectuelle GPU et de logiciels ouvriront une nouvelle ère de flexibilité informatique sur tous les appareils, des mobiles à l’automobile en passant par l’IA à la pointe de la technologie. »

Mihira™ :

Après avoir cofondé Mihira il y a deux ans avec Shobu Yarlagadda et SS Rajamouli, Raja Koduri s’est retiré des opérations quotidiennes de Mihira pour se consacrer à plein temps à la direction d’OXMIQ. Raja occupe désormais le poste de conseiller stratégique chez Mihira Visual Labs™, dirigé par Shobu Yarlagadda, directeur général. OXMIQ détient une participation minoritaire dans Mihira et continuera à soutenir sa croissance grâce à des technologies fondamentales d’agent et de propriété intellectuelle GPU qui alimentent la plateforme d’IA cinématographique de Mihira.

« Les premières contributions de Raja à Mihira ont contribué à façonner notre vision fondamentale de l’IA cinématographique. Aujourd’hui, avec OXMIQ, lui et son équipe construisent l’infrastructure deep tech qui alimentera notre prochain chapitre », déclare Shobu Yarlagadda, cofondateur et directeur général de Mihira Visual Labs™, et producteur acclamé de la série de films Baahubali. « Tandis que nous développons Mihira pour en faire une plateforme créative mondiale, nous sommes ravis de poursuivre notre étroite collaboration avec OXMIQ et d’intégrer leurs innovations en matière de GPU agentique dans notre pile narrative. »

Pour en savoir plus sur nos licences, investissements ou opportunités de carrière, rendez-vous sur notre site Web oxmiq.ai .

