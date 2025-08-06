Andersen Consulting与Systematix达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与领先的技术咨询公司Systematix合作，进一步提升了其数字化转型和网络安全能力。Systematix以提供创新的数字化赋能解决方案著称，这些解决方案能够提升运营效率、促进业务增长并增强竞争优势。

Systematix成立于1975年，提供端到端的咨询和实施服务，涵盖数字化转型、企业应用开发、企业资源计划（ERP）、业务分析、IT战略和网络安全。Systematix拥有数百名经验丰富的顾问和技术专家，利用新兴技术，为金融服务、医疗保健、制造业和公共部门等众多蓬勃发展的行业量身定制可扩展的解决方案，帮助客户应对复杂的业务挑战。

Systematix全球运营副总裁Celjan Rozko表示：“五十年来，我们以提供强大的技术解决方案和资源而享誉业界，帮助企业在日益数字化的世界中适应、竞争并蓬勃发展。我们的客户越来越需要可靠的顾问，帮助他们将业务战略与现代技术的速度和精度相结合。与Andersen Consulting的合作让我们能够扩大业务范围并深化我们的能力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“技术转型是我们的客户发展壮大并保持领先地位的核心所在。Systematix拥有深厚的技术实力和行业专长，为客户提供高价值的数字和IT咨询服务。此次合作增强了我们为客户提供覆盖整个数字生命周期的无缝端到端支持的能力。我们将携手并进，不断拓展帮助客户实现现代化、创新和规模化的途径。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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