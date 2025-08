The Hackett Group® en Celonis werken samen om ROI te versnellen met ongeëvenaarde AI- + procesintelligentie-oplossingen

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--The Hackett Group, Inc. (NASDAQ: HCKT), een toonaangevend adviesbureau op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie (Gen AI) en uitvoerend adviesbedrijf, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Celonis, een wereldleider in process mining, om intelligente bedrijfsautomatisering te leveren die meetbare bedrijfsresultaten genereert met ongekende snelheid.

Met behulp van de procesintelligentie van Celonis en de AI XPLR™ en ZBrain™-platforms van The Hackett Group – die gebruik maken van de wereldwijd erkende IP van The Hackett Group op het gebied van benchmarking en bedrijfstransformatie – kunnen bedrijven hun prestaties vergelijken met de prestatienormen van Digital World Class®.

