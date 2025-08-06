GTDC、CONTEXT与IDC组建史无前例的全球联盟，提供技术销售数据

马萨诸塞州尼德姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球分销与数据智能领域的三大领军企业将携手合作，打造首个也是唯一一个能提供覆盖亚太、北美、欧洲及中东地区全面终端销售洞察的数据来源。此次合作将成为全球关键市场技术终端销售数据的权威来源，为供应商和分销商提供全方位、无可比拟的市场趋势视角。

牵头这一突破性项目的是值得信赖的技术情报领导者IDC，欧洲、中东和非洲(EMEA)及拉丁美洲市场情报领域的全球领导者CONTEXT，以及依托成员实际终端销售数据提供行业洞察的全球科技分销理事会(GTDC)。通过携手合作，这些机构将能够在所有主要地区提供精准、可比的数据分析。

Lenovo EMEA地区渠道副总裁Ralf Jordan在谈及该合作对供应商的影响时表示：“这将彻底改变行业格局。多年来，我们一直依赖CONTEXT的数据和IDC的分析。如今，覆盖EMEA、美国以及亚太地区的全球数据支持将使我们能够以前所未有的精准度和效率开展业务。”

发挥优势——责任分工概览

GTDC、CONTEXT与IDC结合各自的专业知识和区域优势，为理事会成员分销商及客户——尤其是随着亚太地区的加入——提供获取最完整、准确、可靠的技术市场数据的绝佳机会。每个机构都为联盟带来了独特的专长：

IDC将贡献其全球分析师网络、全面的市场数据和洞察，以及北美的每周分销商销售数据库。

CONTEXT在供应链和欧洲与中东地区分销销售数据方面拥有全球专长，将主导欧洲和中东地区的分销商数据组。

GTDC的成员将提供每日发票销售数据，从而完善这个全新的、扩展后的数据源。

IDC首席研究与数据官Meredith Whalen表示：“自2021年以来，IDC已与GTDC成功合作，为北美市场提供强大的数据解决方案；随后几年，我们也与CONTEXT合作，将其作为世界级的EMEA地区终端销售数据来源。正式确立这些合作关系，并将CONTEXT的数据处理能力与IDC行业领先的数据和分析相结合，将整合美国、EMEA乃至现在的亚太地区的分销数据。这为供应商和分销商优化其全球业务运营提供了绝佳机会。”

CONTEXT首席执行官Howard Davies表示：“在CONTEXT，我们与供应链数据组成员的合作覆盖46个国家。与IDC的这一令人振奋的新合作使我们能够将公认的一流市场情报提供给业务遍及全球最广泛地区的分销商和供应商。”

全球科技分销理事会(GTDC)首席执行官Frank Vitagliano表示：“我们非常高兴能在亚太地区与CONTEXT和IDC合作，开发首个真正全球化的分销渠道销售市场数据源。GTDC及其成员将这一合作视为变革性举措，它将两家一流的数据和分析公司联合起来，为我们的成员和供应商带来巨大的益处。”

关于IDC

International Data Corporation (IDC)是全球首屈一指的市场情报、咨询服务及活动提供商，服务于信息技术、电信和消费科技市场。IDC在全球拥有1300多名分析师，在110多个国家提供关于技术、IT基准测试与采购以及行业机遇和趋势的全球、区域和本地专业见解。IDC的分析和洞察帮助IT专业人士、企业高管和投资界做出基于事实的技术决策，实现其关键业务目标。IDC成立于1964年，是全球领先的科技媒体、数据和营销服务公司。如需了解更多关于IDC的信息，请访问www.idc.com。请在X (@IDC)和LinkedIn上关注IDC。订阅IDC博客获取行业新闻和见解。

关于CONTEXT

CONTEXT是一家经B Corp™认证的公司，专注于为科技行业提供市场情报和分析服务。我们是全球科技领军企业值得信赖的合作伙伴，提供关键洞察，助力制定战略决策和应对业务挑战。我们先进的预测、分析和数据管理解决方案旨在无缝整合到全球主要科技公司的运营中。这种整合支持监测每年超过2000亿英镑的销售交易。我们的工作得到了一支由400多名专业人士组成的敬业团队的支持，他们分布在超过35个国家和地区的多个办事处，这些办事处位于伦敦、柏林、巴黎、马德里、米兰、华沙、约翰内斯堡、伊斯坦布尔、迪拜、芝加哥、布宜诺斯艾利斯、圣保罗、孟买、奥克兰、新加坡、首尔、台北和东京等主要城市。

关于GTDC

全球科技分销理事会是代表全球领先科技分销商的行业联盟。GTDC成员通过多元化的业务渠道，每年在全球推动约1700亿美元的产品、服务和解决方案销售。GTDC会议支持战略供应链合作伙伴关系的发展和扩展，不断满足供应商、终端客户和分销商快速变化的市场需求。GTDC成员包括：AB S.A (WSE: ABPL)、Arrow Electronics (NYSE: ARW)、CMS Distribution、Computer Gross Italia (MI: SES)、D&H Distributing、ELKO、Esprinet (PRT.MI)、Exclusive Networks (EPA: EXN)、Exertis、Infinigate、Ingram Micro (NYSE: INGM)、Intcomex、Logicom (CSE: LOG)、Mindware、Redington Limited (BSE/NSE: Redington)、Siewert & Kau、SiS Technologies (HKSE:0529)、Tarsus、TD SYNNEX (NYSE: SNX)、TIM AG、VSTECS Holdings和Westcon-Comstor。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。