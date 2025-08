Andersen Consulting firma acordo de colaboração com a Systematix

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprimora sua capacidade em transformação digital e segurança cibernética ao incorporar a empresa colaboradora Systematix, uma proeminente consultoria de tecnologia, conhecida por oferecer soluções inovadoras de capacitação digital que promovem a eficiência operacional, o crescimento e a vantagem competitiva.

Fundada em 1975, a Systematix disponibiliza serviços completos de consultoria e implementação em transformação digital, desenvolvimento de aplicativos corporativos, sistemas de gestão empresarial (ERP), análise de negócios, planejamento de TI e segurança cibernética. Com uma equipe de centenas de consultores e tecnólogos qualificados, a Systematix ajuda os clientes a enfrentar desafios empresariais complexos, tirando proveito de tecnologias emergentes e adaptando soluções escaláveis em diversos setores consolidados, incluindo serviços financeiros, saúde, manufatura e organizações do setor público.

“Durante cinco décadas, construímos uma reputação de oferecer soluções e recursos tecnológicos robustos que ajudam as empresas a se adaptarem, competirem e prosperarem em um mundo cada vez mais digital”, declarou Celjan Rozko, vice-presidente de operações globais da Systematix. “Os nossos clientes estão cada vez mais à procura de consultores confiáveis que possam unir a estratégia de negócios com a velocidade e a precisão da tecnologia moderna. A parceria com a Andersen Consulting possibilita a ampliação do nosso alcance e o aprimoramento das nossas capacidades.”

“A transformação tecnológica é o fundamento de como os nossos clientes crescem e se mantêm competitivos”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A Systematix traz competência técnica e conhecimento especializado no setor, proporcionando aos clientes serviços de consultoria digital e de TI de alto valor agregado. Esta colaboração aprimora nossa capacidade de proporcionar aos clientes um suporte abrangente e integrado ao longo de todo o ciclo de vida digital. Juntos, estamos ampliando os métodos pelos quais auxiliamos nossos clientes a modernizar, inovar e escalar.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhadas pelo mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.