Andersen Consulting sluit samenwerkingsovereenkomst met Systematix

Andersen Consulting versterkt zijn digitale transformatie- en cybersecuritycapaciteiten met de komst van samenwerkend bedrijf Systematix, een toonaangevend technologieadviesbureau dat bekendstaat om het leveren van innovatieve oplossingen voor digitale ondersteuning die operationele efficiëntie, groei en concurrentievoordeel stimuleren.

Systematix, opgericht in 1975, biedt end-to-end consultancy- en implementatiediensten op het gebied van digitale transformatie, ontwikkeling van bedrijfsapplicaties, ERP, bedrijfsanalyses, IT-strategie en cybersecurity. Met honderden ervaren consultants en technologen helpt Systematix klanten complexe zakelijke uitdagingen het hoofd te bieden door gebruik te maken van opkomende technologieën en schaalbare oplossingen op maat te bieden voor diverse robuuste sectoren, waaronder financiële dienstverlening, gezondheidszorg, productie en organisaties in de publieke sector.

"Al vijf decennia lang hebben we een reputatie opgebouwd in het leveren van robuuste technologische oplossingen en resources die organisaties helpen zich aan te passen, te concurreren en te bloeien in een steeds digitalere wereld", aldus Celjan Rozko, vice president global operations bij Systematix. "Onze klanten zijn steeds vaker op zoek naar betrouwbare adviseurs die bedrijfsstrategie kunnen koppelen aan de snelheid en precisie van moderne technologie. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we ons bereik vergroten en onze mogelijkheden verdiepen."

"Technologische transformatie vormt de kern van hoe onze klanten groeien en voorop blijven lopen," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Systematix brengt technische diepgang en branche-expertise en biedt klanten hoogwaardige digitale en IT-adviesdiensten. Deze samenwerking versterkt ons vermogen om klanten te voorzien van naadloze, end-to-end ondersteuning gedurende de gehele digitale levenscyclus. Samen breiden we de manieren uit waarop we klanten helpen moderniseren, innoveren en opschalen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfs-, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

