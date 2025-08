Lenovo présentera son plus grand événement mondial Tech World jamais organisé au salon CES 2026, avec une expérience immersive à la Sphere de Las Vegas

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) et Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) ont annoncé aujourd’hui que, pour la toute première fois, l’événement annuel mondial dédié à l’innovation de Lenovo, Tech World, occupera le devant de la scène à la Sphere de Las Vegas lors de la journée d’ouverture du CES® 2026. La 11e édition annuelle de Tech World sera l’occasion d’assister à la keynote du CES prononcée par le président-directeur général de Lenovo, Yuanqing Yang, et sera marquée par la présentation des derniers produits lancés, des innovations et des preuves de concept, ainsi que par l’annonce de la stratégie d’innovation axée sur l’intelligence artificielle de Lenovo pour les années à venir.

L’événement organisé à Sphere, présentera du contenu créé exclusivement pour Lenovo par Sphere Studios, le studio de contenu immersif interne de Sphere, et ce sera la deuxième année consécutive qu’une keynote du CES sera prononcée dans ce lieu à la pointe de la technologie. Tech World intervient alors que Lenovo et Sphere viennent de conclure un partenariat mondial pluriannuel, faisant de Lenovo le partenaire technologique officiel de Sphere Studios.

« Au cours de la dernière décennie, Tech World est devenu la plateforme clé de Lenovo, nous permettant de dévoiler notre vision, de présenter nos innovations et de lancer nos produits, solutions et partenariats les plus passionnants », a déclaré Yuanqing Yang, président-directeur général de Lenovo. « Et maintenant, dans le cadre du CES 2026, nous allons présenter en exclusivité à notre public la manière dont notre technologie a révolutionné la Formule 1, dévoiler nos projets pour la toute première Coupe du Monde de football alimentée par l’IA qui se tiendra l’été prochain, et créer une expérience hyperpersonnalisée et conversationnelle pour les particuliers tout en mettant en lumière les avantages de la solution Lenovo Hybrid AI Advantage pour les entreprises. Sphere est le partenaire idéal pour Lenovo à Las Vegas, où nous célébrerons et partagerons notre engagement à fournir une IA plus intelligente pour tous en redéfinissant constamment la manière dont la technologie peut impliquer, inspirer et autonomiser. »

« En tant que lieu à la pointe de l’innovation, Sphere est une plateforme puissante pour les marques visionnaires qui souhaitent créer des expériences et des événements transformateurs », a déclaré Jennifer Koester, présidente et directrice de l’exploitation de Sphere. « Nous sommes honorés de collaborer avec Lenovo pour aider l’entreprise à concrétiser sa vision lors de cette keynote au CES, mais aussi dans le cadre du partenariat plus large que nous avons convenu et qui va nous permettre de tirer parti de la technologie de Lenovo pour offrir des expériences immersives lors de tous les événements organisés à Sphere. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Lenovo et Yuanqing Yang sur la scène réservée aux keynotes du CES. Le CES est le lieu où se retrouvent les innovateurs, et j’ai hâte de voir sa vision d’une technologie capable de résoudre les grands défis mondiaux prendre vie dans l’incroyable salle qu’est Sphere », a déclaré Gary Shapiro, PDG et vice-président de la Consumer Technology Association.

Tech World @ CES permettra de comprendre comment Lenovo définit l’avenir à travers la fusion de l’IA, des appareils, des infrastructures et des services. En tant que partenaire technologique mondial de la Formule 1®, de la Coupe du Monde de la Fifa 26™ et de la Coupe du Monde féminine de la Fifa 2027™, le public découvrira non seulement comment les innovations de Lenovo vont pouvoir aider les particuliers et les entreprises, mais aussi comment l’entreprise prévoit d’utiliser l’IA et l’ensemble de ses technologies pour changer la donne pour les passionnés de sport au cours des années à venir.

Outre la keynote, Tech World @ CES réunira des leaders technologiques visionnaires, des partenaires, des artistes et des influenceurs, et proposera un spectacle grandiose ne pouvant avoir lieu qu’à Sphere. D’autres informations concernant les intervenants et les invités seront communiquées ultérieurement durant l’année 2025.

Lenovo ne se contentera pas de présenter sa technologie et sa vision lors de la keynote à Sphere. En effet, en tant que « Partenaire technologique officiel de Sphere Studios », la technologie de Lenovo contribuera à alimenter la création du contenu et de la production elle-même. Au-delà de Tech World et du CES, Lenovo prévoit de continuer à collaborer directement avec Sphere Studios pour soutenir la création de contenu immersif. Les stations de travail et les plateformes d’infrastructure hautement performantes de Lenovo sont intégrées aux flux de production et aux opérations de Sphere Studios, soutenant ainsi la création de contenu immersif par Sphere et mettant en avant les capacités de bout en bout de Lenovo. La technologie de Lenovo, combinée à l’expertise des artistes et technologues de Sphere Studios, permettra de donner vie à la vision créative de l’entreprise pour Tech World et à cette expérience inoubliable.

Ne manquez pas Lenovo @ CES 2026

La keynote de Lenovo au CES 2026 se tiendra dans la Sphere le mardi 6 janvier à 17 h (heure du Pacifique). La keynote de M. Yuanqing Yang sera ouverte aux personnes habilitées à assister au CES. Les détails concernant la billetterie et la logistique seront disponibles en octobre.

L’événement sera l’occasion pour Lenovo de démontrer son leadership dans le domaine de l’ IA hybride , ainsi que sa capacité à intégrer en toute transparence solutions d’IA publiques, d’entreprise et personnelles afin de favoriser la créativité, la productivité et la connexion. Tech World mettra également en lumière les façons dont les innovations de Lenovo accélèrent la transformation responsable et intelligente dans tous les secteurs, qu’il s’agisse des salles de classe plus intelligentes, des soins de santé de précision, de la fabrication agile ou des lieux de travail prêts pour l’avenir.

L’organisation de Tech World au CES permet à Lenovo de présenter directement ses idées audacieuses et ses technologies performantes à un vaste public international composé de chefs d’entreprise, d’innovateurs, de membres des médias et de passionnés de technologie.

