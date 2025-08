Polpharma Biologics e Fresenius Kabi siglano un accordo di licenza per PB016, il biosimilare proposto di vedolizumab

AMSTERDAM, ZUGO, Svizzera, e DANZICA, Polonia--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. ("Polpharma Biologics") annuncia un accordo di licenza internazionale (a eccezione del Medio Oriente e del Nordafrica) con Fresenius Kabi per la commercializzazione di PB016, un biosimilare proposto di vedolizumab, un antagonista del recettore dell'integrina (prodotto di riferimento: Entyvio®*), una terapia biologica indicata per il morbo di Crohn e per la colite ulcerosa, nelle forme da moderate a gravi.

In base ai termini dell'accordo, Polpharma Biologics guiderà lo sviluppo e la produzione di PB016 , mentre Fresenius Kabi deterrà i diritti esclusivi di commercializzazione in tutto il mondo, Medio Oriente e Nordafrica esclusi.

"Questa partnership rafforza la nostra missione: ampliare l'accesso a farmaci biologici di qualità elevata in grado di migliorare i risultati clinici per i pazienti a livello globale", è il commento di Konstantin Matentzoglu, del Consiglio di sorveglianza del gruppo Polpharma Biologics.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.