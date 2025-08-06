-

Lenovo將在CES 2026期間舉行該公司規模最大的全球活動「Tech World」，並在拉斯維加斯地標性建築「Sphere」提供沉浸式體驗

Lenovo董事長兼執行長楊元慶將在CES會上發表專題演說，在知名地標性建築內舉辦的全球最大科技盛會中介紹如何為人人提供更智慧的人工智慧，並展示Lenovo為FIFA和Formula 1®等進行的創新。

Lenovo將在Tech World CES專題演說中讓外界認識該公司身為Sphere Studios官方技術合作夥伴的角色

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) 與Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) 今天宣布Lenovo的年度全球創新活動「Tech World」將於2006年消費電子展 (CES® 2026) 開幕日首度在拉斯維加斯「Sphere」中央舞台舉行。第11屆年度Tech World大會將以Lenovo董事長兼執行長楊元慶的CES專題演說為號召，同時介紹Lenovo推出的最新產品、創新、概念驗證以及該公司未來幾年的人工智慧驅動創新策略。

在Sphere舉行的活動將展示Sphere內部的沉浸式內容工作室「Sphere Studios」專為Lenovo創作的獨家內容。這將是CES連續兩年選擇這座前衛館場為專題演說發表地點。Tech World的舉行適逢Lenovo與Sphere達成多年期全球合作關係之際，Lenovo藉由這項合作關係成為Sphere Studios的官方技術合作夥伴。

「過去十年來，Tech World已成為Lenovo向外界發表願景，展示創新成就，以及推出精采力作、解決方案及合作關係的重要舞台。」Lenovo董事長兼執行長楊元慶說，「現在，我們將以CES 2026為背景，給觀眾一個機會，獨家了解我們如何用科技革新F1、公布明年夏天首次以人工智慧輔助FIFA世界杯的計畫、為個人創造超個人化的代理原生體驗，並發佈專為企業級客戶設計的『Lenovo Hybrid AI Advantage』。Sphere完美契合Lenovo在拉斯維加斯的需要。我們透過不斷重新定義科技如何參與、激勵和賦能，為人人提供更智慧的人工智慧，並將在這裡慶祝並分享我們的承諾。」

「Sphere站在創新的最前線，是富有宏圖遠志的品牌推出變革性活動與經驗的理想平台。」Sphere總裁暨營運長Jennifer Koester表示，「我們很榮幸能與Lenovo合作，不僅協助他們在CES專題演說期間將想法推上真實舞台，還進行更大範圍的合作。這些合作旨在利用Lenovo技術為Sphere的所有活動提供沉浸式體驗。」

「我們熱烈歡迎Lenovo和楊元慶先生蒞臨CES專題演說舞台。CES是一個讓創新者大顯身手的場域，我期待看到他在Sphere這座令人驚嘆的建築內實現以科技解決大規模全球挑戰的願景。」CTA執行長暨副董事長Gary Shapiro說。

Tech World @ CES將探索Lenovo如何透過融合人工智慧、設備、基礎設施以及服務定義我們的未來。Lenovo將以Formula 1®、2026年FIFA世界杯和2027年FIFA女子世界杯全球技術合作夥伴的身份，讓觀眾不僅看到Lenovo的創新如何協助個人與企業，還能看到該公司如何計劃透過人工智慧和全套科技產品系列在未來幾年間為運動粉絲變革賽事。

除了專題演說之外，Tech World @ CES還將匯聚高瞻遠矚的科技領袖、合作夥伴、藝術家和影響力人士，並帶來一場只有Sphere才能呈現的精彩盛宴。主辦單位將於2025年下半年公佈更多演講嘉賓和貴客陣容。

Lenovo不僅在Sphere Studios的專題演說中展示其技術和願景，也將以Sphere Studios官方技術合作夥伴的身分，運用自身的技術協助內容的創作與製作。Lenovo與Sphere Studios的合作不僅止於Tech World和CES，雙方還將繼續直接合作創造沉浸式內容。Lenovo的高效能工作站和基礎設施平台已整合到Sphere Studios的製作工作流程和運作中，支援Sphere的沉浸式內容創作，並展示Lenovo的端到端專業能力。Lenovo的自主技術與Sphere Studios藝術家和技術人員的專業知識相結合，將有助於在Tech World中把將Lenovo的創意願景變為現實，並讓這場難忘的體驗成真。

切勿錯過Lenovo @ CES 2026

Lenovo將於1月6日，星期二，太平洋時間17.00在Sphere發表CES 2026專題演說。楊元慶先生的專題演講開放持有CES資格的與會者參加，進一步的票務和物流細節將於十月間公佈。

這場活動將展示Lenovo在 混合人工智慧 方面的領導地位，如何無縫整合政府、企業和個人人工智慧解決方案以提升創造力、生產力和連接性。Tech World還將重點介紹Lenovo主導的創新如何從智慧教室、精準醫療，到敏捷製造和面向未來的工作場所，加速各行各業以負責任的方式完成智慧轉型。

Lenovo在CES舉辦Tech World，將大膽創意與強大科技直接帶到由商業領袖、創新者、媒體和科技愛好者組成的廣大全球群眾面前。

請前往此處進一步認識Tech World @ CES，並報名參加。

請點選以下連結觀賞歷屆Tech World活動的精彩花絮：

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入690億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500強第196名，每日服務遍布全球180座市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的大膽願景，已是全球最大個人電腦公司的Lenovo仍不斷締造一個又一個的成功，現已擁有包括AI賦能、AI就緒和AI最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義等基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們造就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) 的名稱在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://www.lenovo.com，並在我們的StoryHub閱讀更多最新消息。

關於Sphere Entertainment

Sphere Entertainment Co.是一家頂級現場娛樂和傳媒公司。該公司旗下的Sphere是一個由尖端科技驅動的新一代娛樂媒介，以重新定義娛樂的未來為使命。首個Sphere場館於2023年9月在美國拉斯維加斯揭幕。除此之外，該公司旗下還有MSG Networks，負責經營兩個區域性體育及娛樂網：MSG Network和MSG Sportsnet；以及一個直接面向消費者且經認證的串流媒體產品：MSG+，提供多種現場體育直播內容和其他類型的節目。如需進一步資訊，請見：sphereentertainmentco.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Stuart Gill，
Lenovo企業傳訊總監
sgill@lenovo.com

Industry:

Lenovo and Sphere Entertainment Co.

SEHK:0992
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalJapanese

Contacts

Stuart Gill，
Lenovo企業傳訊總監
sgill@lenovo.com

More News From Lenovo and Sphere Entertainment Co.

Lenovo 在 2025 年「Gartner® 全球 25 家頂尖供應鏈企業」排行榜中名列第八

北卡羅來納州，莫里斯維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lenovo 2025 年再度榮登 「Gartner 全球 25 家頂尖供應鏈企業」排行榜，位列第八，較去年躍升兩位。此項排名旨在表彰企業在供應鏈營運方面的卓越成就，Lenovo 與製藥、汽車、快速消費品 (FMCG) 及科技等行業的全球領導者同獲此項殊榮。Gartner 的排名旨在嘉許在供應鏈策略與執行方面持續展現領導力的企業。 Lenovo 秉持「為每個家庭和各行各業帶來更智能的 AI」的使命，並將其應用於自身業務營運的數碼轉型。當中，人工智能 (AI) 在提升效率、建立全球營運及供應鏈的長遠韌性方面，擔當核心角色。 「在 Lenovo，我們的使命是『為人人創造更智能的 AI』」，Lenovo 高級副總裁兼集團營運總監 Che Min Tu 表示，「為打造客戶所期望的科技，我們必須以身作則，率先在業務中實踐。透過在我們的全球供應鏈中整合 AI，我們不僅能應對日益增長的業務需求，更能提升客戶體驗，並在這個瞬息萬變且極為複雜的全球商業環境中，縮短從訂單到出貨的時間。」 公司過去八年的數碼轉型歷程，一直專...

Lenovo與貝爾維尤大學合作提供供應鏈與物流教育，協助實現「智慧，為每一個可能」的公司願景

內布拉斯加州貝爾維尤--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Gartner供應鏈25大企業排名前十的全球科技巨擘Lenovo與美國頂尖線上大學貝爾維尤大學(Bellevue University)宣布攜手合作，共同培養下一代供應鏈專業人才。 Lenovo全球供應鏈副總裁Ben Massie表示：「我們認為，將真實的全球供應鏈經驗與學習直接融入教育課程，正是提升未來勞動力技能的最佳方式。與貝爾維尤大學合作讓我們能夠借助合適的科技吸引優秀人才，並履行我們的使命，將『智慧，為每一個可能』變為現實。」 身為Lenovo首選的高等教育機構合作夥伴，貝爾維尤大學將利用Lenovo在供應鏈領域的廣泛專業知識，為其多元化的學員和企業合作夥伴網路提供供應鏈短期課程。 Massie繼續說道：「Lenovo在九個市場擁有由30多個製造基地組成的網路，供應鏈是我們的核心優勢之一。透過將實際案例研究和洞見融入課程，我們旨在讓學生具備在複雜、動態的工作環境中取得成功的技能。貝爾維尤大學在與企業合作方面擁有卓越的記錄，此次合作使我們能夠分享知識，共同培養未來的供應鏈專家。」 一份2024年的Mc...

Lenovo 與 Motorola 宣佈成為 FIFA Club World Cup 2025™ 合作夥伴

北卡羅來納州莫里斯維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lenovo 與其子公司 Motorola Mobility 宣佈成為 FIFA Club World Cup 2025™ 的官方合作夥伴 作為 Lenovo 旗下品牌，Motorola 將擔任 FIFA Club World Cup 2025™ 的官方智能手機合作夥伴，並將藉此球會足球盛事，在國際舞台上推廣品牌，與世界各地的球迷互動。 本屆 FIFA Club World Cup 2025™ 將於 6 月 14 日起在美國舉行，象徵全球球會足球進入嶄新時代。 來自六大洲的 32 支全球頂尖球隊，將在四週內進行共 63 場賽事，爭奪世界球會冠軍殊榮。 作為官方合作夥伴，Lenovo 與 Motorola 將為 FIFA 及 32 支參賽球隊提供所需硬件、服務及智能解決方案，包括先進的 AI 電腦、平板電腦、工作站，以及 Motorola 智能手機。這些工具將支援賽事營運、內容捕捉與團隊協作，並在比賽期間提供現場技術支援。 現場營銷活動將包括在每場賽事前、中、後於場邊 LED 螢幕及體育場大型顯示屏上，展示...
Back to Newsroom