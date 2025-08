Lenovo將在CES 2026期間舉行該公司規模最大的全球活動「Tech World」,並在拉斯維加斯地標性建築「Sphere」提供沉浸式體驗

Lenovo董事長兼執行長楊元慶將在CES會上發表專題演說,在知名地標性建築內舉辦的全球最大科技盛會中介紹如何為人人提供更智慧的人工智慧,並展示Lenovo為FIFA和Formula 1®等進行的創新。 Lenovo將在Tech World CES專題演說中讓外界認識該公司身為Sphere Studios官方技術合作夥伴的角色

Lenovo 與 Motorola 宣佈成為 FIFA Club World Cup 2025™ 合作夥伴 北卡羅來納州莫里斯維爾--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- Lenovo 與其子公司 Motorola Mobility 宣佈成為 FIFA Club World Cup 2025™ 的官方合作夥伴 作為 Lenovo 旗下品牌,Motorola 將擔任 FIFA Club World Cup 2025™ 的官方智能手機合作夥伴,並將藉此球會足球盛事,在國際舞台上推廣品牌,與世界各地的球迷互動。 本屆 FIFA Club World Cup 2025™ 將於 6 月 14 日起在美國舉行,象徵全球球會足球進入嶄新時代。 來自六大洲的 32 支全球頂尖球隊,將在四週內進行共 63 場賽事,爭奪世界球會冠軍殊榮。 作為官方合作夥伴,Lenovo 與 Motorola 將為 FIFA 及 32 支參賽球隊提供所需硬件、服務及智能解決方案,包括先進的 AI 電腦、平板電腦、工作站,以及 Motorola 智能手機。這些工具將支援賽事營運、內容捕捉與團隊協作,並在比賽期間提供現場技術支援。 現場營銷活動將包括在每場賽事前、中、後於場邊 LED 螢幕及體育場大型顯示屏上,展示...