Lenovo將在CES 2026期間舉行該公司規模最大的全球活動「Tech World」，並在拉斯維加斯地標性建築「Sphere」提供沉浸式體驗

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) 與Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) 今天宣布Lenovo的年度全球創新活動「Tech World」將於2006年消費電子展 (CES® 2026) 開幕日首度在拉斯維加斯「Sphere」中央舞台舉行。第11屆年度Tech World大會將以Lenovo董事長兼執行長楊元慶的CES專題演說為號召，同時介紹Lenovo推出的最新產品、創新、概念驗證以及該公司未來幾年的人工智慧驅動創新策略。

在Sphere舉行的活動將展示Sphere內部的沉浸式內容工作室「Sphere Studios」專為Lenovo創作的獨家內容。這將是CES連續兩年選擇這座前衛館場為專題演說發表地點。Tech World的舉行適逢Lenovo與Sphere達成多年期全球合作關係之際，Lenovo藉由這項合作關係成為Sphere Studios的官方技術合作夥伴。

「過去十年來，Tech World已成為Lenovo向外界發表願景，展示創新成就，以及推出精采力作、解決方案及合作關係的重要舞台。」Lenovo董事長兼執行長楊元慶說，「現在，我們將以CES 2026為背景，給觀眾一個機會，獨家了解我們如何用科技革新F1、公布明年夏天首次以人工智慧輔助FIFA世界杯的計畫、為個人創造超個人化的代理原生體驗，並發佈專為企業級客戶設計的『Lenovo Hybrid AI Advantage』。Sphere完美契合Lenovo在拉斯維加斯的需要。我們透過不斷重新定義科技如何參與、激勵和賦能，為人人提供更智慧的人工智慧，並將在這裡慶祝並分享我們的承諾。」

「Sphere站在創新的最前線，是富有宏圖遠志的品牌推出變革性活動與經驗的理想平台。」Sphere總裁暨營運長Jennifer Koester表示，「我們很榮幸能與Lenovo合作，不僅協助他們在CES專題演說期間將想法推上真實舞台，還進行更大範圍的合作。這些合作旨在利用Lenovo技術為Sphere的所有活動提供沉浸式體驗。」

「我們熱烈歡迎Lenovo和楊元慶先生蒞臨CES專題演說舞台。CES是一個讓創新者大顯身手的場域，我期待看到他在Sphere這座令人驚嘆的建築內實現以科技解決大規模全球挑戰的願景。」CTA執行長暨副董事長Gary Shapiro說。

Tech World @ CES將探索Lenovo如何透過融合人工智慧、設備、基礎設施以及服務定義我們的未來。Lenovo將以Formula 1®、2026年FIFA世界杯和2027年FIFA女子世界杯全球技術合作夥伴的身份，讓觀眾不僅看到Lenovo的創新如何協助個人與企業，還能看到該公司如何計劃透過人工智慧和全套科技產品系列在未來幾年間為運動粉絲變革賽事。

除了專題演說之外，Tech World @ CES還將匯聚高瞻遠矚的科技領袖、合作夥伴、藝術家和影響力人士，並帶來一場只有Sphere才能呈現的精彩盛宴。主辦單位將於2025年下半年公佈更多演講嘉賓和貴客陣容。

Lenovo不僅在Sphere Studios的專題演說中展示其技術和願景，也將以Sphere Studios官方技術合作夥伴的身分，運用自身的技術協助內容的創作與製作。Lenovo與Sphere Studios的合作不僅止於Tech World和CES，雙方還將繼續直接合作創造沉浸式內容。Lenovo的高效能工作站和基礎設施平台已整合到Sphere Studios的製作工作流程和運作中，支援Sphere的沉浸式內容創作，並展示Lenovo的端到端專業能力。Lenovo的自主技術與Sphere Studios藝術家和技術人員的專業知識相結合，將有助於在Tech World中把將Lenovo的創意願景變為現實，並讓這場難忘的體驗成真。

切勿錯過Lenovo @ CES 2026

Lenovo將於1月6日，星期二，太平洋時間17.00在Sphere發表CES 2026專題演說。楊元慶先生的專題演講開放持有CES資格的與會者參加，進一步的票務和物流細節將於十月間公佈。

這場活動將展示Lenovo在 混合人工智慧 方面的領導地位，如何無縫整合政府、企業和個人人工智慧解決方案以提升創造力、生產力和連接性。Tech World還將重點介紹Lenovo主導的創新如何從智慧教室、精準醫療，到敏捷製造和面向未來的工作場所，加速各行各業以負責任的方式完成智慧轉型。

Lenovo在CES舉辦Tech World，將大膽創意與強大科技直接帶到由商業領袖、創新者、媒體和科技愛好者組成的廣大全球群眾面前。

請前往此處進一步認識Tech World @ CES，並報名參加。

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關於Lenovo

Lenovo是一家年收入690億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500強第196名，每日服務遍布全球180座市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的大膽願景，已是全球最大個人電腦公司的Lenovo仍不斷締造一個又一個的成功，現已擁有包括AI賦能、AI就緒和AI最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義等基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們造就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) 的名稱在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://www.lenovo.com，並在我們的StoryHub閱讀更多最新消息。

關於Sphere Entertainment

Sphere Entertainment Co.是一家頂級現場娛樂和傳媒公司。該公司旗下的Sphere是一個由尖端科技驅動的新一代娛樂媒介，以重新定義娛樂的未來為使命。首個Sphere場館於2023年9月在美國拉斯維加斯揭幕。除此之外，該公司旗下還有MSG Networks，負責經營兩個區域性體育及娛樂網：MSG Network和MSG Sportsnet；以及一個直接面向消費者且經認證的串流媒體產品：MSG+，提供多種現場體育直播內容和其他類型的節目。如需進一步資訊，請見：sphereentertainmentco.com。

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