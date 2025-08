Andersen Consulting sottoscrive un accordo di collaborazione con Systematix

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting migliora le proprie capacità di trasformazione e sicurezza digitale con l'aggiunta dell'azienda partner Systematix, una società di consulenza tecnologica nota per fornire soluzioni di abilitazione digitale innovative che generano efficienza operativa, crescita e vantaggi sulla concorrenza.

Fondata nel 1975, Systematix offre servizi di consulenza e implementazione end-to-end negli ambiti di trasformazione digitale, sviluppo delle applicazioni aziendali, ERP, analisi aziendale, strategia IT e cybersecurity. Grazie alla collaborazione di centinaia di consulenti e addetti alla tecnologia esperti, Systematix aiuta i clienti a muoversi tra le complesse sfide aziendali sfruttando tecnologie emergenti e applicando su misura soluzioni scalabili in un ampio ventaglio di settori stabili, tra cui servizi finanziari, settore sanitario, produzione e organizzazioni del settore pubblico.

"Per cinquant'anni abbiamo lavorato per ottenere una reputazione di azienda in grado di fornire solide soluzioni e risorse tecnologiche che aiutano le organizzazioni ad adeguarsi, competere e prosperare in un mondo sempre più digitale", ha affermato Celjan Rozko, vicepresidente delle operazioni globali per Systematix. "I nostri clienti sono sempre più alla ricerca di consulenti affidabili in grado di creare una connessione tra strategia commerciale e la velocità e la precisione della tecnologia moderna. La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di ampliare la nostra portata e di rafforzare le nostre capacità".

"La trasformazione tecnologia è alla base della crescita dei nostri clienti e della loro capacità di rimanere competitivi", ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Systematix offre conoscenze tecniche approfondite e know-how di settore, offrendo ai clienti servizi digitali e di consulenza IT di valore elevato. Questa collaborazione migliora la nostra capacità di fornire ai clienti assistenza ininterrotta ed end-to-end durante l'intero ciclo di vita digitale. Assieme espanderemo i modi in cui possiamo aiutare i clienti a modernizzarsi, innovare e adeguarsi."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono la strategia aziendale, la trasformazione del business, della tecnologia e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, offrendo consulenza, fiscale, legale, valutativa, mobilità globale e consulenza del massimo livello tramite una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi tramite le sue società membro e partner. Andersen Consulting Holdings LP è una società a partecipazione limitata che fornisce soluzioni di consulenza attraverso i suoi membri e le società partner a livello globale.

