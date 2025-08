Andersen Consulting schließt Vertrag über Zusammenarbeit mit Systematix ab

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting weitet seine Fähigkeiten in den Bereichen digitale Transformation und Cybersecurity aus durch eine Zusammenarbeit mit Systematix. Dieses Unternehmen ist für seine innovativen Lösungen zwecks digitaler Ertüchtigung bekannt, die die operative Effizienz, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Systematix wurde 1975 gegründet und bietet End-to-End-Beratung und Implementierungsservice für die digitale Transformation, Entwicklung von Unternehmensanwendungen, ERP, Business Analytics, IT-Strategie und Cybersecurity. Hunderte von erfahrenen Beratern und Technologieexperten helfen Kunden bei der Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen dank neuer Technologien und skalierbarer Lösungen. Die Kunden kommen aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion und öffentlicher Dienst.

„Im Verlauf von fünf Jahrzehnten haben wir uns einen Ruf als Anbieter von stabilen Technologielösungen und Ressourcen erworben, damit Unternehmen sich in einer immer digitaleren Welt anpassen, dort konkurrieren und wachsen können,” sagte Celjan Rozko, Vice President of Global Operations für Systematix. „Unsere Kunden suchen zunehmend nach vertrauenswürdigen Beratern, die eine Brücke zwischen der Unternehmensstrategie und der Schnelligkeit und Präzision moderner Technologie schlagen können. Dank der Zusammenarbeit mit Andersen Consulting steigern wir unsere Reichweite und vertiefen unsere Kenntnisse und Fähigkeiten.”

„Technologietransformation ist entscheidend für die Art, wie unsere Kunden wachsen und im Wettbewerb vorn bleiben,” sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Systematix verfügt über technische Tiefe und Branchenkenntnis, was für die Kunden wertvoll ist und eine gründliche IT-Beratung garantiert. Dank dieser Zusammenarbeit erweitern wir unsere Fähigkeiten und können unseren Kunden mit nahtlosem End-to-End-Support über den gesamten digitalen Lebenszyklus hinweg Mehrwert bieten. Gemeinsam bereiten wir unseren Kunden den Weg für Modernisierung, Innovation und Wachstum.”

Andersen Consulting is a global consulting practice providing a comprehensive suite of services spanning corporate strategy, business, technology, and AI transformation, as well as human capital solutions. Andersen Consulting integrates with the multidimensional service model of Andersen Globalbietet hochwertige Beratung für Steuern, Recht, Bewertung und globale Mobilität. Das Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern ist ist über seine Mitglieder und Partner an mehr als 500 Standorten präsent. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Limited Partnership, die über Mitgliedsfirmen und Partner Beratungslösungen auf der ganzen Welt anbietet.

