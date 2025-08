ElevenLabs lanceert Eleven Music in samenwerking met partners in de muziekindustrie

LONDEN & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ElevenLabs, het toonaangevende onderzoeks- en productbedrijf voor AI-audio, heeft vandaag de lancering van Eleven Music aangekondigd, waarmee de missie om het meest complete AI-audioplatform ter wereld te bouwen, verder wordt uitgebouwd. Met Eleven Music kunnen bedrijven, makers, artiesten en gewone gebruikers muziek van studiokwaliteit genereren op basis van natuurlijke taalprompts. Eleven Music is ontwikkeld in samenwerking met artiesten, labels en uitgevers en bevat maatregelen om rechthebbenden te beschermen.

Gebruikers van Eleven Music kunnen moeiteloos hun ideale nummer genereren, in elk genre of elke stijl, met of zonder zang, in talloze talen – en dat binnen enkele minuten.

