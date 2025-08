Lenovo präsentiert auf der CES 2026 sein bislang größtes globales Tech-Event mit einem immersiven Erlebnis im Sphere in Las Vegas

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) und Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) gaben heute bekannt, dass Lenovos jährliche globale Innovationsveranstaltung Tech World zum ersten Mal am Eröffnungstag der CES® 2026 im Sphere in Las Vegas im Mittelpunkt stehen wird. Auf der 11. Tech World wird Lenovo-Vorstandsvorsitzender und CEO Yuanqing Yang eine CES-Keynote halten und die neuesten Produkte, Innovationen und Proofs of Concept von Lenovo sowie die KI-gesteuerte Innovationsstrategie des Unternehmens für die kommenden Jahre vorstellen.

Die Veranstaltung im Sphere, bei der exklusiv für Lenovo von Sphere Studios, dem hauseigenen Studio für immersive Inhalte, erstellte Inhalte präsentiert werden, ist das zweite Jahr in Folge, in dem eine CES-Keynote an diesem hochmodernen Veranstaltungsort gehalten wird. Die Tech World findet statt, während Lenovo und Sphere eine mehrjährige globale Partnerschaft eingehen, durch die Lenovo offizieller Technologiepartner von Sphere Studios wird.

„In den letzten zehn Jahren hat sich Tech World zu einer wichtigen Plattform für Lenovo entwickelt, um unsere Vision zu präsentieren, unsere Innovationen vorzustellen und unsere spannendsten Produkte, Lösungen und Partnerschaften vorzustellen“, so Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo. „Vor dem Hintergrund der CES 2026 werden wir dem Publikum einen exklusiven Einblick geben, wie unsere Technologie die Formel 1 revolutioniert hat, unsere Pläne für die erste KI-gestützte FIFA-Weltmeisterschaft im nächsten Sommer vorstellen und ein hyper-personalisiertes, agentenbasiertes Erlebnis für Einzelpersonen schaffen, während wir gleichzeitig den Lenovo Hybrid AI Advantage für Unternehmenskunden nutzen. Sphere passt perfekt zu Lenovo in Las Vegas, wo wir unser Engagement für intelligentere KI für alle feiern und teilen werden, indem wir ständig neu definieren, wie Technologie begeistern, inspirieren und befähigen kann.“

„Als Veranstaltungsort an der Spitze der Innovation ist Sphere eine leistungsstarke Plattform für visionäre Marken, die transformative Events und Erlebnisse schaffen möchten“, sagte Jennifer Koester, President und COO von Sphere. „Wir fühlen uns geehrt, mit Lenovo zusammenzuarbeiten, um nicht nur ihre Vision während dieser CES-Keynote zum Leben zu erwecken, sondern auch im Rahmen unserer umfassenderen Partnerschaft, die die Technologie von Lenovo nutzen wird, um bei allen Sphere-Events immersive Erlebnisse zu bieten.“

„Wir freuen uns sehr, Lenovo und Yuanqing Yang auf der CES-Keynote-Bühne begrüßen zu dürfen. Die CES ist der Ort, an dem Innovatoren sich präsentieren, und ich freue mich darauf, seine Vision für Technologien zur Lösung großer globaler Herausforderungen im unglaublichen Sphere zum Leben erweckt zu sehen“, sagte Gary Shapiro, CEO und Vice Chair der CTA.

Die Tech World @ CES wird untersuchen, wie Lenovo durch die Verschmelzung von KI, Geräten, Infrastruktur und Dienstleistungen die Zukunft definiert. Als globaler Technologiepartner der Formel 1® der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ wird das Publikum nicht nur sehen, wie die Innovationen von Lenovo Einzelpersonen und Unternehmen helfen werden, sondern auch, wie das Unternehmen KI und sein gesamtes Technologieportfolio einsetzen will, um das Erlebnis für Sportfans in den kommenden Jahren zu revolutionieren.

Neben der Keynote werden auf der Tech World @ CES visionäre Technologieführer, Partner, Künstler und Influencer zu sehen sein, begleitet von einem Spektakel, das nur im Sphere möglich ist. Weitere Ankündigungen zur Besetzung der Redner und Gäste werden im Laufe des Jahres 2025 bekannt gegeben.

Lenovo präsentiert bei der Keynote im Sphere nicht nur seine Technologie und Vision, sondern als offizieller Technologiepartner von Sphere Studios auch seine eigene Technologie, die die Erstellung der Inhalte und die Produktion selbst unterstützt. Über Tech World und CES hinaus wird Lenovo weiterhin direkt mit Sphere Studios zusammenarbeiten, um die Erstellung immersiver Inhalte zu unterstützen. Die leistungsstarken Workstations und Infrastrukturplattformen von Lenovo sind in die Produktionsabläufe und den Betrieb von Sphere Studios integriert und unterstützen die Erstellung immersiver Inhalte von Sphere und demonstrieren die End-to-End-Fähigkeiten von Lenovo. Die eigene Technologie von Lenovo in Kombination mit dem Fachwissen der Künstler und Technologen von Sphere Studios wird dazu beitragen, die kreative Vision von Lenovo für Tech World zum Leben zu erwecken und dieses unvergessliche Erlebnis möglich zu machen.

Die CES 2026-Keynote von Lenovo im Sphere findet am Dienstag, dem 6. Januar, um 17:00 Uhr PT statt. Die Keynote von Yuanqing Yang ist für akkreditierte CES-Teilnehmer zugänglich. Weitere Informationen zu Tickets und Logistik werden im Oktober bekannt gegeben.

Die Veranstaltung wird die Führungsrolle von Lenovo im Bereich hybride KI, der nahtlosen Integration von öffentlichen, Unternehmens- und persönlichen KI-Lösungen zur Förderung von Kreativität, Produktivität und Vernetzung demonstrieren. Tech World wird auch Wege aufzeigen, wie die von Lenovo vorangetriebenen Innovationen die verantwortungsvolle, intelligente Transformation in verschiedenen Branchen beschleunigen, von intelligenteren Klassenzimmern und präziser Gesundheitsversorgung bis hin zu agiler Fertigung und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen.

Mit der Tech World auf der CES bringt Lenovo mutige Ideen und leistungsstarke Technologien direkt zu einem riesigen globalen Publikum aus Führungskräften, Innovatoren, Medienvertretern und Technikbegeisterten.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 196 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit seiner klaren Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller ausgebaut und verfügt über ein umfassendes Portfolio an KI-fähigen, KI-vorbereiteten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovos kontinuierliche Investitionen in bahnbrechende Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle Menschen überall. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

Über Sphere Entertainment

Sphere Entertainment Co. ist ein führendes Live-Entertainment- und Medienunternehmen. Zum Unternehmen gehört Sphere, ein Entertainment-Medium der nächsten Generation, das mit modernsten Technologien die Zukunft der Unterhaltung neu definiert. Der erste Sphere-Veranstaltungsort wurde im September 2023 in Las Vegas eröffnet. Darüber hinaus gehört zu dem Unternehmen MSG Networks, das zwei regionale Sport- und Unterhaltungsnetzwerke, MSG Network und MSG Sportsnet, sowie ein direktes und authentifiziertes Streaming-Produkt, MSG+, betreibt, das eine breite Palette von Live-Sportinhalten und anderen Programmen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter sphereentertainmentco.com.

