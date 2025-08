Polpharma Biologics e Fresenius Kabi assinam acordo de licenciamento para o biossimilar proposto do vedolizumabe PB016

AMSTERDÃ, ZUG, Suíça e GDAŃSK, Polônia--(BUSINESS WIRE)--A Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”) anunciou um acordo global de licenciamento (exceto para Oriente Médio e Norte da África) com a Fresenius Kabi para a comercialização do PB016, um biossimilar proposto do vedolizumabe, antagonista do receptor de integrina (produto referência: Entyvio®*), uma terapia biológica indicada para colite ulcerativa moderada a grave e doença de Crohn.

Segundo os termos do acordo, a Polpharma Biologics liderará o desenvolvimento e a produção do PB016, enquanto a Fresenius Kabi terá os direitos exclusivos de comercialização em todo o mundo, exceto no Oriente Médio e Norte da África.

"Essa parceria reforça nossa missão de ampliar o acesso a produtos biológicos de alta qualidade que melhoram os resultados para pacientes em todo o mundo", afirmou Konstantin Matentzoglu, membro do conselho de supervisão do Polpharma Biologics Group. "A ampla experiência da Fresenius Kabi em comercialização e seu compromisso com biossimilares fazem dela a parceira ideal para levar o PB016 a pacientes no mundo todo. Juntos, damos um passo importante para enfrentar o crescente impacto das doenças inflamatórias crônicas".

O acordo se baseia no portfólio crescente de biossimilares da Polpharma Biologics e sua comprovada capacidade de desenvolvimento. A empresa já lançou diversos biossimilares, como ranibizumabe e natalizumabe, em mercados globais em parceria com empresas farmacêuticas líderes.

Essa colaboração estratégica reforça o compromisso de ambas as empresas em ampliar o acesso global a medicamentos biológicos acessíveis, contribuindo para a sustentabilidade do sistema de saúde.

*Entyvio® é uma marca registrada da Takeda.

Sobre a Polpharma Biologics:

A Polpharma Biologics é uma empresa internacional de biotecnologia com operações integradas na União Europeia (UE), dedicada ao desenvolvimento e fabricação de medicamentos biossimilares. Utilizando soluções patenteadas e tecnologias de ponta, a Polpharma Biologics desenvolve produtos biossimilares para o tratamento de diversas condições em áreas terapêuticas importantes.

Os programas da Polpharma Biologics têm início no desenvolvimento de linhagens celulares e avançam por estágios técnicos e clínicos até a produção em escala comercial, preparando os medicamentos para futuras parcerias com farmacêuticas globais. A especialidade da Polpharma Biologics é o desenvolvimento e fabricação de medicamentos com base em sistemas de expressão de mamíferos e microbianos. Com um centro de desenvolvimento de linhagens celulares na Holanda e dois centros de desenvolvimento e produção na Polônia, a Polpharma Biologics oferece oportunidades de crescimento para especialistas em biotecnologia.

Saiba mais em www.polpharmabiologics.com

Sobre a Fresenius Kabi:

Como parte da empresa global da área de saúde Fresenius, a Fresenius Kabi é especializada em (bio)fármacos, tecnologias médicas e produtos de nutrição para condições críticas e crônicas. Seus produtos, tecnologias e serviços são voltados à terapia e ao cuidado de pacientes em estado crítico ou com doenças crônicas. Com mais de 41.000 colaboradores e presença em mais de 100 países, o portfólio amplo de produtos da Fresenius Kabi prioriza o acesso a medicamentos e tecnologias de alta qualidade e que salvam vidas. Para mais informações, acesse www.fresenius-kabi.com .

Observação importante

Este comunicado de imprensa tem finalidade exclusivamente informativa e não constitui material promocional do PB016 na Polônia ou em qualquer outra jurisdição. A comercialização do biossimilar proposto do vedolizumabe PB016 é de responsabilidade exclusiva da Fresenius Kabi, detentora da autorização de comercialização, em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.

Isenção de responsabilidade

Este comunicado de imprensa é emitido pelo Polpharma Biologics Group e tem como objetivo fornecer informações globais a profissionais da saúde, mídia e (potenciais) investidores sobre nossas atividades internacionais relacionadas ao desenvolvimento e à fabricação de medicamentos. Embora o Polpharma Biologics Group não seja uma empresa de capital aberto no momento, os destinatários devem estar cientes de que este comunicado contém declarações prospectivas (conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995). Tais declarações envolvem riscos e incertezas inerentes, e os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou implícitos. Fatores que podem levar a resultados diferentes incluem, mas não se limitam a, aprovação e comercialização de produto medicinal, aceitação pelo mercado, concorrência, mudanças nas condições econômicas e nas legislações aplicáveis, evoluções regulatórias globais, riscos contratuais e dependência de terceiros. A Polpharma Biologics não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado. Além disso, a Polpharma Biologics ressalta que este comunicado tem caráter meramente informativo e não deve ser interpretado como garantia, explícita ou implícita, de aprovação, aceitação de mercado, comercialização ou sucesso do produto medicinal ou de qualquer outro produto ou terapia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.