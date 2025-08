Beaulieu International Group e Digimarc dimostrano che le filigrane digitali sono una soluzione scalabile per i passaporti digitali dei prodotti nel settore della pavimentazione

WAREGEM, Belgio e BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Beaulieu International Group (B.I.G.), un leader globale nelle soluzioni di materiali e pavimentazioni, e Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), un pioniere nelle tecnologie di filigrana digitale, hanno dimostrato con successo che le filigrane digitali invisibili sono una soluzione molto efficace per fornire i passaporti digitali dei prodotti (DPP, Digital Product Passports) per l'edilizia richiesti dal CPR al settore della pavimentazione, venendo incontro alle sue esigenze complesse in modo unico.

“Facilitare l'economia circolare attraverso la conformità DPP è un'importante priorità per Beaulieu, perché prima o poi tutti i prodotti per pavimenti vengono rimossi e sostituiti”, ha dichiarato Nele Cattoor, Responsabile della conformità normativa di B.I.G.

