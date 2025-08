Lenovo organiseert zijn grootste wereldwijde tech-evenement ooit op CES 2026 met een meeslepende ervaring in Sphere in Las Vegas

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) en Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR)) hebben vandaag bekendgemaakt dat Tech World, het jaarlijkse wereldwijde innovatie-evenement van Lenovo, voor het eerst centraal zal staan in Sphere in Las Vegas op de openingsdag van CES® 2026.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.