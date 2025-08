Lenovo traz seu maior evento global de tecnologia para a CES 2026 com uma experiência imersiva na Sphere, em Las Vegas

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) e a Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) anunciaram hoje que, pela primeira vez, o evento anual de inovação global da Lenovo, Tech World, será o centro das atenções no Sphere, em Las Vegas, no dia da abertura da CES® 2026. A 11ª edição anual do Tech World contará com a palestra do presidente e CEO da Lenovo, Yuanqing Yang, na CES, juntamente com os últimos lançamentos de produtos da Lenovo, inovações, provas de conceito e a estratégia de inovação impulsionada por IA da empresa para os próximos anos.

O evento na Sphere, que apresentará conteúdo criado exclusivamente para a Lenovo pela Sphere Studios, o estúdio de conteúdo imersivo interno da Sphere, marca o segundo ano consecutivo em que uma palestra da CES será realizada neste local de ponta. O Tech World acontece no momento em que a Lenovo e a Sphere firmam uma parceria global de vários anos, tornando a Lenovo parceira tecnológica oficial da Sphere Studios.

“Na última década, o Tech World se tornou a principal plataforma da Lenovo para revelar nossa visão, apresentar nossas inovações e lançar nossos produtos, soluções e parcerias mais empolgantes”, disse Yuanqing Yang, presidente e CEO da Lenovo. “Agora, tendo como pano de fundo a CES 2026, ofereceremos ao público uma visão exclusiva de como nossa tecnologia revolucionou a Fórmula 1, revelaremos nossos planos para a primeira Copa do Mundo da FIFA movida por IA no próximo verão e criaremos uma experiência hiperpersonalizada e nativa em agentes para indivíduos, ao mesmo tempo em que liberamos o Lenovo Hybrid AI Advantage para clientes corporativos. A Sphere é a combinação perfeita para a Lenovo em Las Vegas, onde celebraremos e compartilharemos nosso compromisso de oferecer uma IA mais inteligente para todos, redefinindo constantemente como a tecnologia pode envolver, inspirar e capacitar.”

“Como um espaço na vanguarda da inovação, a Sphere é uma plataforma poderosa para marcas visionárias que buscam criar eventos e experiências transformadoras”, disse Jennifer Koester, presidente e diretora de Operações da Sphere. “É uma honra colaborar com a Lenovo não apenas para dar vida à sua visão durante esta apresentação principal da CES, mas também como parte de uma parceria mais ampla que aproveitará a tecnologia da Lenovo para proporcionar experiências imersivas em todos os eventos da Sphere.”

“Estamos entusiasmados em receber a Lenovo e Yuanqing Yang no palco principal da CES. A CES é o lugar onde os inovadores se apresentam, e estou ansioso para ver sua visão sobre como a tecnologia pode resolver grandes desafios globais ganhar vida na incrível Sphere”, disse Gary Shapiro, CEO e vice-presidente da CTA.

O Tech World @ CES vai explorar como a Lenovo está definindo o futuro por meio da fusão entre IA, dispositivos, infraestrutura e serviços. Como parceira global de tecnologia da Fórmula 1® e das Copas do Mundo FIFA 2026™ e FIFA Feminina 2027™, o público verá não apenas como a inovação da Lenovo pode beneficiar indivíduos e empresas, mas também como a companhia planeja utilizar IA e todo o seu portfólio tecnológico para transformar a experiência dos fãs de esportes nos próximos anos.

Além da apresentação principal, o Tech World @ CES contará com líderes visionários da tecnologia, parceiros, artistas e influenciadores, em um espetáculo que só é possível na Sphere. Anúncios adicionais sobre palestrantes e convidados serão divulgados ao longo de 2025.

A Lenovo não estará apenas apresentando sua tecnologia e visão na keynote na Sphere – como Parceira Oficial de Tecnologia da Sphere Studios, é a própria tecnologia da Lenovo que está ajudando a impulsionar a criação do conteúdo e a produção do evento. Para além do Tech World e da CES, a Lenovo continuará colaborando diretamente com a Sphere Studios no suporte à criação de conteúdo imersivo. Suas workstations de alto desempenho e plataformas de infraestrutura estão integradas aos fluxos de trabalho e operações da produção, apoiando a criação de experiências imersivas e destacando a capacidade ponta-a-ponta da Lenovo. A própria tecnologia da empresa, somada à expertise dos artistas e tecnólogos da Sphere Studios, contribuirá para dar vida à visão criativa da Lenovo para o Tech World e tornar essa experiência inesquecível possível.

Não perca o Lenovo @ CES 2026

A apresentação principal da Lenovo na CES 2026 na Sphere acontecerá na terça-feira, 6 de janeiro, às 17h (horário do Pacífico) / 22h (horário de Brasília). A palestra de Yuanqing Yang será aberta para participantes credenciados da CES, com informações adicionais sobre ingressos e logística disponíveis em outubro.

O evento demonstrará a liderança da Lenovo em IA híbrida, integrando de forma fluida soluções de IA pública, empresarial e pessoal para potencializar criatividade, produtividade e conexão. O Tech World também destacará como a inovação liderada pela Lenovo está acelerando a transformação inteligente e responsável em diversos setores – de salas de aula mais inteligentes e saúde de precisão à fabricação ágil e ambientes de trabalho preparados para o futuro.

Ao realizar o Tech World na CES, a Lenovo leva ideias ousadas e tecnologias poderosas diretamente a um enorme público global de líderes empresariais, inovadores, mídia e entusiastas de tecnologia.

