Polpharma Biologics en Fresenius Kabi ondertekenen een licentieovereenkomst voor het voorgestelde vedolizumab biologisch gelijkwaardige geneesmiddel PB016

AMSTERDAM, ZUG, Zwitserland & GDAŃSK, Polen--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”) kondigt een mondiale licentieovereenkomst (met uitsluiting van het Midden-Oosten en Noord-Afrika) met Fresenius Kabi aan voor de commercialisering van PB016, een voorgesteld geneesmiddel dat biologisch gelijkwaardig is met vedolizumab, een integrinereceptorantagonist, (referentieproduct: Entyvio®*), een biologische therapie aangewezen voor matige tot ernstige colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn.

In het kader van de overeenkomst zal Polpharma Biologics de ontwikkeling en productie van PB016 leiden, terwijl Fresenius Kabi wereldwijd houder wordt van de exclusieve commercialiseringsrechten, met uitsluiting van het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

“Dit partnerschap versterkt onze missie om toegang te verruimen tot kwaliteitsvolle biologische middelen die de resulaten voor patiënten over de hele wereld verbeteren,” verklaart Konstantin Matentzoglu, lid van de Raad van Commissarissen van Polpharma Biologics Group.

