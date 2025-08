Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec Systematix

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités en matière de transformation numérique et de cybersécurité avec l’arrivée de Systematix, un cabinet de conseil en technologie de premier plan, réputé pour ses solutions numériques innovantes qui stimulent l’efficacité opérationnelle, la croissance et l’avantage concurrentiel.

Fondé en 1975, Systematix propose des services de conseil et de mise en œuvre de bout en bout dans les domaines de la transformation numérique, du développement d’applications d’entreprise, de la planification des ressources d’entreprise (ERP), de l’analyse commerciale, de la stratégie informatique et de la cybersécurité. Avec des centaines de conseillers et de technologues expérimentés, Systematix aide ses clients à relever des défis commerciaux complexes en tirant parti des technologies émergentes et en construisant sur mesure des solutions évolutives dans divers secteurs d’activité, comme les services financiers, les soins de santé, la fabrication et les organisations du secteur public.

« Depuis cinq décennies, nous avons acquis la réputation de fournir des solutions et des ressources technologiques robustes qui aident les organisations à s’adapter, à rester compétitives et à prospérer dans un monde de plus en plus numérique », a déclaré Celjan Rozko, vice-présidente des opérations mondiales chez Systematix. « Nos clients sont de plus en plus à la recherche de conseillers de confiance capables de faire le lien entre la stratégie de l’entreprise et la rapidité et la précision de la technologie moderne. La collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’étendre notre portée et d’approfondir nos capacités. »

« La transformation technologique est au cœur de la croissance et de l’avantage concurrentiel de nos clients », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d’Andersen. « Systematix offre à ses clients des services de conseil numérique et informatique de grande valeur grâce à son expertise technique et sectorielle approfondie. Cette collaboration nous permet de renforcer notre capacité à fournir à nos clients une assistance transparente et complète tout au long du cycle de vie numérique. Ensemble, nous élargissons la manière dont nous aidons nos clients à se moderniser, à innover et à évoluer. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, qui offre une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’évaluation, de la mobilité internationale, ainsi que des services-conseils, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.