Molins et TITAN acquièrent Baupartner, acteur de référence des solutions en béton préfabriqué en Europe du Sud-Est

Molins et TITAN (Brussels:TITC), deux acteurs de référence de l’industrie des matériaux de construction reconnus à l’international pour leurs solutions de construction avancées, annoncent la création d’une joint-venture pour leur permettre d’accélérer le développement de l’activité de solutions préfabriquées en Europe du Sud-Est. Les deux entreprises ont signé un accord en vue de l’acquisition conjointe de 80 % de Baupartner, spécialiste des structures préfabriquées en béton et en acier, basé en Bosnie-Herzégovine. Les 20 % restants demeureront entre les mains des actionnaires fondateurs, emmenés par Eldin Hadžibegović, dont la vision entrepreneuriale et la précieuse expertise du secteur ont largement contribué à faire de Baupartner un leader régional. M. Hadžibegović continuera de jouer un rôle actif dans la direction de l’entreprise, qui entend poursuivre sa trajectoire de croissance.

Fondée en 2010 et opérant en Bosnie, en Croatie et en Serbie, Baupartner est spécialisée dans la conception, la production et l’assemblage des solutions structurelles préfabriquées sur mesure. L’entreprise emploie plus de 280 personnes et apporte une solide expertise d’ingénierie à des projets complexes dans les secteurs industriel, logistique et commercial. Ces dernières années, Baupartner a mené à bien plus de 110 projets pour un large portefeuille de clients locaux et internationaux.

Cette acquisition illustre l’engagement commun de Molins et de TITAN en faveur d’une construction industrialisée durable en Europe du Sud-Est, répondant à l’évolution des besoins des clients et des communautés. Elle permet à Molins de renforcer son positionnement de leader du béton préfabriqué en s’implantant sur un nouveau marché stratégiquement important en Europe du Sud-Est, consolidant ainsi son statut de référence mondiale en matière de construction industrialisée. Le Groupe TITAN enrichit son portefeuille existant avec des solutions structurelles préfabriquées à forte valeur ajoutée, spécifiquement adaptées aux perspectives de croissance régionales.

Molins et TITAN unissent leurs forces dans une joint-venture d’envergure : Molins y apporte son expertise reconnue de longue date dans le domaine de la construction préfabriquée, tandis que TITAN apporte sa forte présence régionale en Europe du Sud-Est. Ce partenariat est renforcé par le savoir-faire technique de Baupartner et sa capacité éprouvée à exécuter des projets localement. Ensemble, les deux acteurs entendent constituer une plateforme solide, propice à l’innovation, à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et à un essor durable de la construction préfabriquée dans toute la région.

Selon Marcos Cela, Directeur général de Molins, « cet accord marque une avancée majeure dans notre stratégie de croissance sur le segment de la construction préfabriquée. Nous nous réjouissons également de ce partenariat avec TITAN, un acteur de référence dans les matériaux de construction, avec qui nous partageons une même vision de l’innovation, de la durabilité et de la numérisation, au service de solutions structurelles à forte valeur ajoutée sur un marché en expansion. »

« Tant l’acquisition de Baupartner que la création de cette joint-venture avec Molins s’inscrivent parfaitement dans notre stratégie de diversification de portefeuille et d’accélération du déploiement de technologies de construction innovantes et efficientes », précise Marcel Cobuz, Président du Comité Exécutif du Groupe TITAN. « Aux côtés de nos partenaires stratégiques, nous continuerons à rechercher activement de nouvelles opportunités de croissance dans l’Europe du Sud-Est et au-delà », conclut-il.

Eldin Hadžibegović, fondateur de Baupartner, ajoute : « Je suis fier de tout ce que nous avons accompli en équipe au cours des quinze dernières années. Nous avons bâti une entreprise solide et fiable, reconnue dans toute la région. Je me réjouis de rejoindre aujourd’hui deux sociétés aussi performantes que Molins et TITAN. Leur implication apporte à Baupartner une nouvelle force, un savoir-faire élargi et une stabilité renforcée. Je suis convaincu qu’ensemble, nous trouverons de nouvelles perspectives de croissance, d’innovation et de durabilité sur le long terme. »

La finalisation de la transaction est attendue d’ici la fin du troisième trimestre, sous réserve de l’aboutissement des procédures juridiques habituelles. D’ici là, Baupartner poursuivra ses activités de manière autonome. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités financières de l’accord.

À propos de Molins :

Riche de près d’un siècle d’expérience, la société Molins est un leader mondial des solutions de construction durables et innovantes, ainsi qu’un acteur engagé en faveur de la neutralité carbone et de l’économie circulaire. Nos clients apprécient la qualité de nos produits et solutions, conçus pour façonner un avenir durable. La durabilité constitue la pierre angulaire de notre modèle intégré, qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : ciment, béton, granulats, solutions de construction, éléments préfabriqués, aménagement urbain et économie circulaire. Molins emploie plus de 6 700 collaborateurs répartis dans douze pays : Espagne, Portugal, Mexique, Argentine, Uruguay, Bolivie, Colombie, Croatie, Turquie, Tunisie, Bangladesh et Inde. www.molins.es

À propos du Groupe TITAN :

Le Groupe TITAN est une entreprise internationale de premier plan active dans le secteur des matériaux de construction et d’infrastructure, dont les équipes ont à cœur de proposer des solutions innovantes pour contribuer à créer un monde meilleur. Le Groupe, qui réalise la majeure partie de son activité dans les marchés développés, emploie plus de 6 000 personnes ; il est implanté dans plus de 25 pays avec une présence de premier plan aux États-Unis, en Europe, y compris en Grèce, dans les Balkans et en Méditerranée orientale. Il participe également à des joint-ventures au Brésil et en Inde. Fort de ses 120 ans d’histoire, TITAN a toujours encouragé une culture familiale et entrepreneuriale pour ses employés et travaille sans relâche aux côtés de ses clients pour répondre aux besoins modernes de la société tout en favorisant une croissance durable dans un esprit de responsabilité et d’intégrité. TITAN s’est fixé un objectif de neutralité carbone pour 2050 et a fait valider ses objectifs de réduction de CO₂ par l’initiative Science Based Targets (SBTi). La société mère de TITAN est cotée sur Euronext et à la bourse d’Athènes. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet à l’adresse www.titanmaterials.com.