LambdaTest e Lab49 formano un sodalizio strategico per portare avanti i test di software guidati dall'AI nei servizi finanziari

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, una piattaforma ingegneristica di qualità GenAI-native, ha stretto un sodalizio strategico con Lab49, importante società di consulenza specializzata in strategia, progettazione e tecnologia per i mercati dei capitali, per aiutare le società di servizi finanziari a modernizzare i propri test di software e guidare l'innovazione digitale.

La collaborazione riunisce le capacità di automazione dei test AI-native di nuova generazione di LambdaTest e l'esperienza comprovata di Lab49 di distribuzione di soluzioni a livello aziendale agli istituti finanziari più importanti del mondo. Insieme, LambdaTest e Lab49 mirano ad accelerare le iniziative di trasformazione digitale rendendo possibili pipeline di distribuzione di software più rapide, intelligenti e resilienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.