LambdaTest和Lab49達成戰略合作關係，驅策人工智慧金融服務軟體測試的進步

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 生成式人工智慧原生品質工程平台LambdaTest日前與專精資本市場戰略、設計與技術的一流顧問公司Lab49達成戰略合作關係，將共同協助金融服務機構現代化其軟體測試，並驅策數位創新。

這項合作關係將結合LambdaTest的下世代人工智慧原生測試自動化技術與Lab49為全球一流金融機構打造企業級解決方案的傲人資歷。他們將攜手透過更快、更智慧、更具復原力的軟體製作通路，完成加速數位轉型行動的目標。

「隨著採行數位技術的普及與監管壓力增加——這個現象在金融領域尤甚——，軟體測試必須突破速度和準確性。」LambdaTest聯盟和管道副總裁Sudhir Joshi說，「Lab49的先進FSI領域和技術專長與我們擅長的人工智慧原生測試平台完美契合。這場合作能夠協助金融機構降低發行風險，加速交付，並提供非凡的數位體驗。」

有鑑於銀行、交易與資產管理對安全性、擴展性和高表現應用的需求增加，LambdaTest與Lab49的合作將協助各機構採納智慧測試戰略。團隊若使用人工智慧驅動的自動化、自我修復測驗執行以及即時品質分析，可縮短測試週期並加快產品上市時間。

「客戶面對著在緊縮的監管框架中進行創新的龐大複雜性與壓力。」Lab49工程主任Kaim Khairov表示，「與LambdaTest合作，我們將能夠幫助客戶運用人工智慧原生自動化來簡化品質工程、將營運風險降至最低，並加速完成強大的數位平台。」

這項戰略聯盟可強化兩所公司對重塑企業軟體測試的承諾，為金融服務及其他領域開創智慧、人工智慧工程的未來。

關於 LambdaTest

生成式人工智慧原生品質工程平台LambdaTest協助團隊以更智慧的方式測試軟體，在更短的時間內交付成果。該平台的設計著眼規模化，提供一萬多部真實設備及逾三千款瀏覽器的全方位測試雲端服務。

LambdaTest透過人工智慧原生測試管理、MCP伺服器與代理式自動化功能來支援Selenium、Appium、Playwright等各類主流框架。HyperExecute與KaneAI等AI代理工具將人工智慧與雲端運算能力導入使用者的軟件測試流程，透過120多種整合實現無縫自動化測試。

LambdaTest Agents 全面加快整個軟件開發生命週期（SDLC）內的測試進度，涵蓋測試規劃、編寫、自動化、基礎設施、執行、根本原因分析及報告生成。

如需進一步資訊，請造訪：https://lambdatest.com

關於Lab49

ION集團旗下機構Lab49是一所諮詢公司，與金融領域最重要的公司合作打造客製化技術。該公司專注於金融領域，並擁有綜合策略、設計和產品開發的專業知識，這使得該公司能夠根據客戶複雜多樣的商業和技術需求，提供一流的客製化解決方案。身為金融市場資深合作夥伴的Lab49已為全球大多數一流投資銀行和全球最大的買方公司完成了數百個專案。

如需進一步資訊，請造訪：https://www.lab49.com

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