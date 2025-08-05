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LambdaTest与Lab49达成战略合作，共同推进人工智能型软件测试在金融服务行业的发展

此次合作将LambdaTest的人工智能原生测试自动化能力与Lab49在资本市场领域的先进专业技术相结合，加速为金融机构交付软件。

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 生成式人工智能原生质量工程平台LambdaTest与专业从事资本市场战略设计与技术交付的咨询巨头Lab49达成战略合作，共同助力金融机构实现软件测试现代化转型，推动数字创新进程。

此次战略合作将融合LambdaTest新一代人工智能原生测试自动化技术与Lab49为全球顶尖金融机构提供企业级解决方案的卓越经验。双方将共同构建更快速、更智能、更具弹性的软件交付通道，以加速数字化转型进程。

LambdaTest联盟与渠道副总裁Sudhir Joshi表示，“随着数字化应用的普及和监管压力的加剧——这一趋势在金融领域尤为显著——软件测试必须超越传统的速度和准确性维度。Lab49在金融服务行业（FSI）的深厚领域经验与技术专长，与我们的人工智能原生测试平台优势形成完美互补。此次合作将助力金融机构降低发布风险、加快交付速度，并提供卓越的数字体验。”

面对银行、交易及资产管理行业对安全性、可扩展性和高性能应用日益增长的需求，LambdaTest与Lab49的合作将推动各机构采用智能测试策略。通过运用人工智能驱动的自动化测试、具备自我修复功能的测试执行以及实时质量分析，团队能够有效缩短测试周期并加快产品上市速度。

Lab49工程负责人Kaim Khairov指出，“我们的客户在日益严格的监管框架下进行创新时，面临着巨大的复杂性和压力。通过与LambdaTest合作，我们将帮助客户运用人工智能原生自动化技术来优化质量工程流程、最大限度降低运营风险，并加速构建稳健的数字平台。”

这一战略联盟彰显了两家公司重塑企业软件测试格局的坚定承诺，将为金融服务及其他领域开创智能化人工智能工程的未来。

关于 LambdaTest

生成式人工智能原生质量工程平台LambdaTest帮助团队以更智能的方式进行软件测试，在更短时间内交付成果。该平台专为规模化设计，提供包含10,000多台真实设备和3,000多种浏览器的全方位测试云服务。

LambdaTest通过人工智能原生测试管理、MCP服务器和代理式自动化功能，全面支持Selenium、Appium、Playwright等主流测试框架。其HyperExecute和KaneAI等AI代理工具将人工智能与云计算能力融入用户测试流程，通过120多种集成实现无缝自动化测试。

LambdaTest Agents 全面加速软件开发生命周期（SDLC）中的测试流程，从测试规划、编写到自动化、基础设施、执行、根本原因分析和报告生成。

有关更多信息，请访问https://lambdatest.com

关于Lab49

ION集团旗下机构Lab49是一家专业咨询公司，与金融领域顶尖企业合作开发定制化技术解决方案。该公司深耕金融行业，整合战略咨询、体验设计和产品开发三大专业领域，能够针对客户复杂的商业需求与技术挑战，提供卓越的定制化服务。作为金融市场资深合作伙伴，Lab49已成功为全球多数顶级投资银行及最大买方机构完成数百个重大项目。

有关更多信息，请访问https://www.lab49.com

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