LambdaTest und Lab49 schmieden strategische Partnerschaft, um KI-gesteuerte Softwaretests im Rahmen von Finanzdienstleistungen voranzutreiben

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, eine GenAI-basierte Plattform für Qualitätssicherung, ist eine strategische Partnerschaft mit Lab49 eingegangen, einem führenden, auf Strategie, Design und Technologie für die Kapitalmärkte spezialisierten Beratungsunternehmen, um Finanzdienstleister zu unterstützen, ihre Softwaretests zu modernisieren und die digitale Innovation voranzutreiben.

Die Partnerschaft vereint die KI-nativen Testautomatisierungsfunktionen der nächsten Generation von LambdaTest mit der nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Lösungen auf Unternehmensebene für die führenden Finanzinstitute der Welt von Lab49. Gemeinsam sind sie bestrebt, die digitalen Transformationsinitiativen durch die Entwicklung schnellerer, intelligenterer und resilienterer Software-Bereitstellungspipelines zu beschleunigen.

„Im Rahmen zunehmender Digitalisierung und aufgrund von zunehmendem regulatorischem Druck, insbesondere im Finanzsektor, müssen die Softwaretests schneller und genauer werden”, so Sudhir Joshi, Vice President - Alliances and Channels bei LambdaTest. „Die hohe FSI-Domänen- und Technologiekompetenz von Lab49 passt perfekt zu den Stärken unserer KI-nativen Testplattform. Diese Partnerschaft versetzt Finanzinstitute in die Lage, das Freisetzungsrisiko zu verringern, die Lieferung zu beschleunigen und außergewöhnliche digitale Erlebnisse zu ermöglichen.”

Mit steigender Nachfrage nach sicheren, skalierbaren Hochleistungsanwendungen im Bankwesen, im Handel und in der Vermögensverwaltung wird die Zusammenarbeit zwischen LambdaTest und Lab49 die Institute unterstützen, sich intelligente Teststrategien zu eigen zu machen. Durch den Einsatz einer KI-gesteuerten Automatisierung, einer selbstheilenden Testdurchführung und hochwertiger Echtzeit-Einblicke können die Teams die Testzyklen reduzieren und die Zeit bis zur Markteinführung verbessern.

„Unsere Kunden werden mit enormer Komplexität und Druck konfrontiert, um im Rahmen enger regulatorischer Rahmenbedingungen innovieren zu können”, so Kaim Khairov, Head of Engineering bei Lab49. „Durch die Partnerschaft mit LambdaTest versetzen wir sie in die Lage, eine KI-native Automatisierung zu nutzen, um die Qualitätstechnik zu rationalisieren, das Betriebsrisiko zu minimieren und die Bereitstellung robuster digitaler Plattformen zu beschleunigen.”

Diese strategische Allianz stärkt das Bestreben der beiden Unternehmen, die Unternehmenssoftwaretests neu zu gestalten und die Zukunft einer intelligenten, KI-betriebenen Technologie im Finanzdienstleistungsbereich zu ermöglichen.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-basierte Quality Engineering Platform, die Teams dabei unterstützt, intelligenter und geschickter zu testen und schneller zu liefern. Die auf Skalierbarkeit ausgelegte Plattform bietet eine Full-Stack-Test-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

Über Lab49

Lab49, im Besitz der ION Group, ist ein Beratungsunternehmen, das in Partnerschaft mit den wichtigsten Unternehmen der Finanzbranche maßgeschneiderte Technologie erstellt. Eine einzigartige Konzentration auf das Finanzwesen, eine ganzheitliche Strategie und die Design- und Produktentwicklungskompetenz positionieren das Unternehmen einzigartig, um erstklassige Lösungen zu liefern, die auf die komplexen und vielfältige kommerziellen und technischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Als etablierter Partner auf den Finanzmärkten hat Lab49 Hunderte von Projekten für die meisten Tier-1-Investmentbanken der Welt und die größten Buy-Side-Unternehmen weltweit entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lab49.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.