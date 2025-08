LambdaTest en Lab49 smeden een strategische samenwerking om AI-gestuurde softwaretests in de financiële dienstverlening te bevorderen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, een GenAI-native platform voor kwaliteitsengineering, is een strategische samenwerking aangegaan met Lab49, een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in strategie, design en technologie voor kapitaalmarkten, om financiële dienstverleners te helpen hun softwaretests te moderniseren en digitale innovatie te stimuleren.

De samenwerking combineert AI-native testautomatiseringsmogelijkheden van de volgende generatie van LambdaTest met de bewezen staat van dienst van Lab49 in het leveren van oplossingen op ondernemingsniveau aan 's werelds toonaangevende financiële instellingen. Samen streven ze ernaar digitale transformatie-initiatieven te versnellen door snellere, slimmere en veerkrachtigere softwareleveringspijplijnen mogelijk te maken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.