LambdaTest et Lab49 forgent un partenariat stratégique pour soutenir les tests logiciels optimisés par l'IA dans les services financiers

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, une plateforme d’ingénierie de la qualité native de l'IA générative, a conclu un partenariat stratégique avec Lab49, un cabinet de conseil de premier plan spécialisé dans la stratégie, la conception et la technologie pour les marchés de capitaux, afin d’aider les organisations de services financiers à moderniser leurs tests logiciels et à stimuler l’innovation numérique.

Ce partenariat réunit les capacités d’automatisation des tests natifs IA de nouvelle génération de LambdaTest et les performances éprouvées de Lab49 en matière de fourniture de solutions de qualité professionnelle aux principales institutions financières du monde. Ensemble, les deux sociétés visent à accélérer les initiatives de transformation numérique en permettant des pipelines de livraison de logiciels plus rapides, plus intelligents et plus résilients.

« Avec l’adoption numérique et la pression réglementaire croissante, en particulier dans le secteur financier, les tests logiciels doivent évoluer au-delà de la vitesse et de la précision », déclare Sudhir Joshi, vice-président des alliances et des canaux chez LambdaTest. « L'expertise en domaines FSI et en technologie de Lab49 s’alignent parfaitement sur les atouts de notre plateforme de test native IA. Ce partenariat permet aux établissements financiers de réduire les risques de lancement, d’accélérer la livraison et de fournir des expériences numériques exceptionnelles. »

Avec la demande croissante pour des applications sécurisées, évolutives et hautement performantes dans les domaines de la banque, du trading et de la gestion d'actifs, la collaboration entre LambdaTest et Lab49 aidera les institutions à adopter des stratégies de test intelligentes. En utilisant l'automatisation optimisée par l'IA, l'exécution de tests d'auto-correction et des informations en temps réel sur la qualité, les équipes peuvent réduire les cycles de test et améliorer les délais de mise sur le marché.

« Nos clients sont confrontés à une complexité et à une pression immenses pour innover dans des cadres réglementaires stricts », déclare Kaim Khairov, responsable de l’ingénierie chez Lab49. « En nous associant à LambdaTest, nous leur permettons de tirer parti de l’automatisation native IA pour rationaliser l’ingénierie de la qualité, minimiser les risques opérationnels et accélérer la fourniture de plateformes numériques éprouvées. »

Cette alliance stratégique renforce l’engagement des deux sociétés à remodeler les tests de logiciels d’entreprise et à soutenir l’avenir de l’ingénierie intelligente et optimisée par l’IA au sein des services financiers et dans d'autres secteurs.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme d'ingénierie de la qualité native de l'IA générative qui permet aux équipes de tester intelligemment et livrer plus rapidement. Conçue pour évoluer à grande échelle, elle offre un cloud de tests complet avec plus de 10 000 appareils réels et plus de 3 000 navigateurs.

Avec la gestion des tests natifs IA, les serveurs MCP et l'automatisation basée sur des agents, LambdaTest prend en charge Selenium, Appium, Playwright et tous les principaux frameworks. Des agents IA tels qu’HyperExecute et KaneAI apportent la puissance de l’IA et du cloud dans le flux de test logiciel des utilisateurs, permettant des tests d’automatisation fluides avec plus de 120 intégrations.

Les Agents LambdaTest accélèrent la réalisation de vos tests tout au long du SDLC (cycle de vie du développement logiciel), de la planification au reporting, en passant par la création des tests, l’automatisation, l’infrastructure, l’exécution et la RCA (analyse des causes profondes).

Pour plus d’informations, visitez https://lambdatest.com

À propos de Lab49

Détenu par ION Group, Lab49 est un cabinet de conseil qui crée une technologie sur mesure en partenariat avec les entreprises les plus importantes du secteur financier. L’accent particulier mis sur la finance, la stratégie intégrée, la conception et l’expertise en matière de développement de produits positionne l’entreprise de manière unique pour fournir les meilleures solutions de la catégorie adaptées aux besoins commerciaux et techniques complexes et variés de ses clients. Partenaire établi sur les marchés financiers, Lab49 a exécuté des centaines de projets pour la plupart des banques d’investissement de premier rang au monde et les plus grandes sociétés d’achat au monde.

Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.lab49.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.