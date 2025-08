Beyoncé a Levi’s® uvádějí The Denim Cowboy

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Značka Levi’s® ve spolupráci s celosvětovou ikonou Beyoncé dnes představila The Denim Cowboy, poslední část celoroční kampaně společnosti Levi’s® REIIMAGINE. Film propojuje tři předchozí kapitoly a odhaluje, že kampaň není pouhou reinterpretací ikonických reklam Levi's® – je to vytvoření nového příběhu zaměřeného na posílení a přepsání pravidel. V celém filmu The Denim Cowboy se objevují ikony Levi’s® a nejoblíbenější kousky z nové džínové kolekce BEYONCÉ x LEVI’S®, které slouží jako uniforma filmu a nejnovější základ partnerství s Beyoncé a zdůrazňují vedoucí postavení značky v oblasti džínového životního stylu.

90sekundový film, doprovázený exkluzivní úpravou soundtracku „Levii’s Jeans“ z alba Cowboy Carter, které získalo cenu Grammy, obsahuje nové scény a rozšířené záběry z dříve vydaných filmů Launderette, Pool Hall a Refrigerator – všechny inspirované klasickými reklamami Levi’s® z 80. a 90. let. Značka Levi’s® se opět spojila s režisérkou Melinou Matsoukas, držitelkou ceny Grammy, aby tuto vizi přivedla k životu.

Film The Denim Cowboy, který přináší nové souvislosti k předchozím dílům a odhaluje nové detaily, odhaluje, že výhrou Beyoncé v kulečníku nejsou nic jiného než džíny 501® místního žraloka, kterého hraje oceněný herec Timothy Olyphant (Justified, Deadwood). Beyoncé ohromuje v krystalizovaných džínách Shrunken Trucker z 90. let v kombinaci s džínami 501® Curve, novým a průlomovým střihem 501®, který byl navržen tak, aby oslavoval a ladil k ženským křivkám, aniž by narušil autentický rovný střih, díky kterému jsou džíny 501® tak nadčasové a oblíbené. Inspirované odvážným šarmem, který se poprvé objevil ve filmu Pool Hall, se džíny Western Crystal '90s Shrunken Trucker a Western Crystal 501® Curve stávají výraznými kousky džínové kolekce BEYONCÉ X LEVI'S®.

„The Denim Cowboy je vyvrcholením průlomové kampaně Levi’s® REIIMAGINE a završením partnerství, které na každém kroku objevovalo nové možnosti a přinášelo nové interpretace,“ řekl Kenny Mitchell, globální marketingový ředitel značky Levi’s® ve společnosti Levi Strauss & Co. „Kampaň představuje novou úroveň a rozsah spolupráce, která staví ženy do centra příběhu a otevírá novou ikonickou kapitolu v historii Levi’s®, která nadále potvrzuje místo značky v centru kultury.“

Partnerství dosáhlo svého vrcholu během závěrečných vystoupení Beyoncé v rámci turné COWBOY CARTER TOUR v Las Vegas, kde celý taneční tým této ikony rozzářil jeviště v nových třpytivých kouscích z džínové kolekce BEYONCÉ X LEVI’S® – inspirovaných odvážným duchem probíhající kampaně REIIMAGINE.

Džínová kolekce BEYONCÉ X LEVI’S®, která zahrnuje model Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker (250 USD) a Western Crystal 501® Curve (150 USD), spolu s dalšími dvěma džínovými kompletními outfity, bude k dostání od 4. srpna na Beyonce.com a od 7. srpna po celém světě na Levi.com a ve vybraných obchodech Levi’s®.

The Denim Cowboy je uváděn na trh v rámci komplexní globální kampaně zahrnující televizi, digitální média, sociální sítě a outdoorovou reklamu. Kampaň navazuje na tradici Levi’s® spolupracovat s nejslavnějšími kreativními talenty naší doby. S Matsoukas spolupracoval kameraman Marcell Rév, držitel ceny Emmy, a uznávaný fotograf Mason Poole, což jí umožnilo zachytit vizuální podstatu kampaně REIIMAGINE a přidat tak další vrstvu do bohaté mozaiky ikonických kampaní Levi’s®.

Více informací o kampani REIIMAGINE získáte na levi.com a sledujte @levis na Instagramu a TikToku.

Kampaň byla koncipována v kreativním partnerství s TBWA\Chiat\Day LA a Parkwood Entertainment a produkovala ji společnost de la revolućion/PRETTYBIRD.

O značce Levi’s ®

Značka Levi’s® je synonymem klasického amerického stylu a nenucené elegance. Od svého vynálezu společností Levi Strauss & Co. v roce 1873 se džíny Levi’s® staly jedním z nejznámějších oděvů na světě a po celé generace si získávají fantazii a loajalitu lidí. Dnes se portfolio značky Levi’s® neustále vyvíjí díky neúnavnému průkopnickému a inovativnímu duchu, který v oděvním průmyslu nemá obdoby. Naše špičkové džínové oblečení a doplňky jsou k dostání ve více než 120 zemích, aby mohli lidé po celém světě vyjádřit svůj osobní styl. Další informace o značce Levi’s®, jejích výrobcích a obchodech najdete na levi.com.

