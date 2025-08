Beyoncé i Levi’s® prezentują The Denim Cowboy

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--We współpracy z gwiazdą światowego formatu, Beyoncé, marka Levi’s® zaprezentowała dzisiaj ostatnią odsłonę rocznej kampanii Levi’s® REIIMAGINE pod nazwą The Denim Cowboy. Klip nawiązuje do trzech poprzednich rozdziałów, podkreślając, że ideą kampanii jest nie tylko reinterpretacja kultowych reklam marki Levi's®, ale również wypracowanie nowej narracji ukierunkowanej na wzmocnienie pozycji kobiet i przeformułowanie utartych schematów. W całym materiale The Denim Cowboy czołowe miejsce zajmują kultowe propozycje marki Levi’s® oraz rozchwytywane elementy z nowej kolekcji BEYONCÉ x LEVI’S® jako uniformy z dumą prezentowane przez Beyoncé w ramach ostatniego etapu partnerstwa z piosenkarką stanowiącego wyraz wiodącej pozycji marki w segmencie lifestyle'owego denimu.

Przy ekskluzywnych dźwiękach utworu „Levii’s Jeans” pochodzącego z nagrodzonego Grammy albumu Cowboy Carter 90-sekundowy klip obejmuje nowe sceny oraz dłuższe ujęcia z uprzednio zaprezentowanych rozdziałów Launderette, Pool Hall i Refrigerator – inspirowanych klasycznymi reklamami marki Levi’s® z lat 80. i 90. Do stworzenia ostatecznej wersji teledysku będącej wyrazem wizji Levi’s® po raz kolejny zaangażowano zdobywczynię Grammy, reżyserkę Melinę Matsoukas.

Jako nowa odsłona poprzednich rozdziałów wzbogacająca je o nowe detale, The Denim Cowboy zdradza widzom, że nagrodą Beyoncé po wygranej partyjce w bilard są dżinsy 501® lokalnego „rekina” stołu, granego przez Timothy’ego Olyphanta (Justified, Deadwood). Beyoncé zachwyca wysadzaną połyskliwymi kamyczkami kurtką ’90s Shrunken Trucker oraz dżinsami 501® Curve stanowiącymi nową, przełomową odsłonę kultowego modelu 501® zaprojektowaną w celu zaakcentowania krągłości bez uszczerbku dla autentycznego prostego kroju, z którego słynie ponadczasowy fason 501®. Nawiązując do koncepcji śmiałego luksusu, którego przedsmak mogliśmy oglądać w teledysku Pool Hall, krótka kurtka Western Crystal ’90s Shrunken Trucker oraz jeansy Western Crystal 501® Curve lśnią pełnią blasku jako sztandarowe elementy kolekcji BEYONCÉ X LEVI’S®.

– The Denim Cowboy stanowi zwieńczenie przełomowej kampanii Levi’s® REIIMAGINE i ostatni etap partnerstwa, którego każdy aspekt koncentrował się na przeformułowaniu dotychczasowych schematów i nadaniu nowego wyrazu dotychczasowym koncepcjom – powiedział Kenny Mitchell, globalny dyrektor ds. marketingu marki Levi’s® w Levi Strauss & Co. – Kampania stanowi wyraz nowego poziomu i nowej skali współpracy, która na pierwszym miejscu opowiadanej historii stawia kobiety, otwierając tym samym nowy, kultowy rozdział w historii Levi’s®, a zarazem po raz kolejny potwierdzając niekwestionowane miejsce marki w kulturze.

Apogeum współpracy, które zachwyciło świat, były ostatnie występy Beyoncé w ramach trasy COWBOY CARTER, podczas których cały zespół taneczny gwiazdy rozświetlił scenę blaskiem nowych elementów kolekcji BEYONCÉ X LEVI’S® inspirowanych nieustraszonym duchem trwającej kampanii REIIMAGINE.

Kolekcja BEYONCÉ X LEVI’S® – w tym kurtka Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker (250 USD) i jeansy Western Crystal 501® Curve (150 USD) – a także dwa inne denimowe komplety będą dostępne w sprzedaży od 4 sierpnia na stronie internetowej Beyonce.com oraz na całym świecie od 7 sierpnia w sklepie internetowym Levi.com i w wybranych sklepach stacjonarnych marki Levi’s®.

The Denim Cowboy wyznacza debiut kompleksowej globalnej kampanii obejmującej reklamę telewizyjną, cyfrową, reklamę w mediach społecznościowych oraz reklamę zewnętrzną. Do jej przygotowania po raz kolejny zaangażowano najsłynniejsze talenty z branży kreatywnej. Aby uchwycić sedno kampanii REIIMAGINE w postaci graficznego materiału, Melina Matsoukas współpracowała ze zdobywcą Emmy, Marcellem Révem, oraz znanym fotografem, Masonem Poolem, dzięki którym nowo powstałe dzieło doskonale wpisuje się w bogatą historię kultowych kampanii marki Levi’s®, nadając im jeszcze więcej głębi.

Więcej informacji na temat kampanii REIIMAGINE można znaleźć na stronie levi.com oraz na profilach @levis na Instagramie i TikToku.

Kampania powstała w ramach kreatywnej współpracy z TBWA\Chiat\Day LA i Parkwood Entertainment oraz została wyprodukowana przez de la revolućion/PRETTYBIRD.

Informacje o marce Levi’s ®

Marka Levi’s® stanowi ucieleśnienie klasycznego amerykańskiego stylu i luzackiej nonszalancji. Odkąd pierwsze jeansy wynalazła firma Levi Strauss & Co. w 1873 r., po dziś dzień jeansy Levi’s® należą do najpopularniejszych elementów ubioru na całym świecie, a zarazem stanowią wyraz wyobraźni i lojalności kolejnych pokoleń konsumentów. Dziś portfolio marki Levi’s® jest nieustannie rozwijane w duchu niezachwianego dążenia do pionierskich odkryć i innowacji, który w branży odzieżowej nie ma sobie równych. Jej gama wiodących wyrobów z jeansu oraz innych akcesoriów jest dostępna w ponad 120 krajach, dzięki czemu klienci z całego świata mogą z łatwością wykorzystywać jej elementy do wyrażenia siebie. Więcej informacji na temat marki Levi’s® oraz oferty produktów i lokalizacji sklepów można znaleźć na stronie levi.com.

Informacje o Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. to jeden z największych na świecie markowych producentów odzieży i wiodący producent jeansów. Firma projektuje i sprzedaje jeansy, codzienne elementy ubioru i powiązane akcesoria dla mężczyzn, kobiet i dzieci pod marką Levi's®, Dockers®, Levi Strauss Signature™ i Beyond Yoga®. Jej produkty są dostępne w sprzedaży w ponad 120 krajach świata za pośrednictwem sieci sklepów detalicznych, domów towarowych, sklepów internetowych oraz około 3400 sklepów marki i stref marki (tzw. „shop-in-shop”). W 2024 r. firma Levi Strauss & Co. osiągnęła przychód netto w wysokości 6,4 mld USD. Więcej informacji na stronie http://levistrauss.com; aktualności i komunikaty firmy można znaleźć na stronie http://investors.levistrauss.com.

