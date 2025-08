Beyoncé en Levi’s® lanceren The Denim Cowboy

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--In samenwerking met het mondiale icoon Beyoncé, lanceerde het merk Levi’s® vandaag The Denim Cowboy, de nieuwste aflevering van de Levi’s® REIIMAGINE-campagne, die al vele jaren loopt. De film verweeft de drie vorige hoofdstukken met elkaar en onthult de campagne op die manier als meer dan een herinterpretatie van de emblematische Levi's® reclame - het is de creatie van een nieuw verhaal dat gericht is op mondig maken en het herschrijven van de regels. Tijdens The Denim Cowboy zijn iconen en heldenstukken van Levi’s® uit de nieuwe BEYONCÉ x LEVI’S® denimcollectie te zien, die als het uniform van de film gelden en de nieuwste hoeksteen vormen van het partnerschap met Beyoncé, wat het leiderschap van het merk op het vlak van denim lifestyle aantoont.

Tegen de achtergrond van een exclusieve bewerking van de “Levii’s Jeans” soundtrack uit de Grammy Award-winnende album, Cowboy Carter, omvat de film van 90 seconden nieuwe scènes en uitgebreide cuts uit de voordien uitgegeven Launderette, Pool Hall en Refrigerator films – allemaal geïnspireerd op klassieke Levi’s® reclame uit de jaren ‘80 en ‘90. Het merk Levi’s® werkte opnieuw met de Grammy Award-winnende regisseuse Melina Matsoukas samen om deze visie tot leven te brengen.

Door de vorige hoofdstukken in een nieuwe context te plaatsen en nieuwe details te onthullen, laat The Denim Cowboy zien dat Beyoncé’s winnende prijs bij een partijtje biljart niets minder is dan de 501® jeans van de lokale haai, gespeeld door de award-winnende acteur, Timothy Olyphant (Justified, Deadwood). Beyoncé schittert in een gekristalliseerde ‘90s Shrunken Trucker in combinatie met de 501® Curve jeans, een nieuw, baanbrekend 501® silhouet ontworpen als eerbetoon aan perfecte rondingen zonder afbreuk te doen aan het authentiek silhouet met rechte broekspijpen die de 501® zo tijdloos en blijvend maakt. De Western Crystal ’90s Shrunken Trucker en Western Crystal 501® Curve jeans, die voor het eerst in Pool Hall te zien waren, kanaliseren gewaagde glamour en duiken op als de opvallende statementstukken van de BEYONCÉ X LEVI’S® denimcollectie.

“The Denim Cowboy markeert de culminatie van de baanbrekende Levi’s® REIIMAGINE-campagne, en markeert de finale viering van een partnerschap dat heruitvinding en herinterpretatie bij elke wending heeft verkend,” verklaart Kenny Mitchell, Global Chief Marketing Officer van het merk Levi’s® bij Levi Strauss & Co. “De campagne vertegenwoordigt een nieuw niveau en een nieuwe schaal van samenwerking dat vrouwen centraal stelt in het verhaal, en een nieuw, emblematisch hoofdstuk in Levi’s® geschiedenis inzet dat de plaats van het merk in het brandpunt van cultuur verder herbevestigt.”

Het partnerschap bereikte een duizelingwekkend crescendo tijdens Beyoncé's recente optredens in de COWBOY CARTER TOUR in Las Vegas, waar de hele dance crew van de ster het podium deed oplichten met de glinsterende nieuwe kledingstukken van de BEYONCÉ X LEVI’S® denimcollectie - looks geïnspireerd op de stoere inslag van de lopende REIIMAGINE-campagne.

De BEYONCÉ X LEVI’S® denimcollectie – waaronder de Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker ($250) en de Western Crystal 501® Curve ($150) – samen met twee andere van-kop-tot-teen denimsets, zal vanaf 4 augustus verkrijgbaar zijn op Beyonce.com en wereldwijd op 7 augustus op Levi.com en in een select aantal Levi’s® winkels.

The Denim Cowboy gaat uit de startblokken met een volledig geïntegreerde wereldwijde campagne, waaronder op televisie, digitaal, sociale media en buitenshuis. De campagne behoudt de Levi’s® traditie waarbij met de meest gevierde creatieve talenten van onze tijden wordt gewerkt. Matsoukas werkte met de Emmy Award-winnende filmmaker Marcell Rév en de hoog aangeschreven fotograaf Mason Poole samen om de visuele essentie vast te leggen van de REIIMAGINE-campagne, waarmee een extra laagje werd toegevoegd aan het rijke tapijt van Levi’s® opzienbarende campagnes.

Voor meer informatie over de REIIMAGINE-campagne, gaat u naar levi.com en volg @levis op Instagram en TikTok.

De campagne werd tot stand gebracht in creatief partnerschap met TBWA\Chiat\Day LA en Parkwood Entertainment en geproduceerd door de la revolućion/PRETTYBIRD.

