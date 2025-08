Beyoncé et Levi’s® lancent The Denim Cowboy

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--La marque Levi’s®, en collaboration avec l’icône mondiale Beyoncé, a lancé aujourd’hui The Denim Cowboy, le dernier volet de la campagne REIIMAGINE de Levi’s® qui s’est déroulée tout au long de l’année. Ce court-métrage rassemble les trois chapitres précédents et dévoile une campagne qui va bien au-delà de la réinterprétation des publicités emblématiques de Levi’s® – c’est la création d’un nouveau récit centré sur l’autonomisation et la redéfinition des règles. Tout au long de The Denim Cowboy, on retrouve les pièces phares de Levi’s® ainsi que les modèles vedettes de la nouvelle collection de denim BEYONCÉ x LEVI’S®, qui servent d’uniforme au film et deviennent un nouvel élément central de ce partenariat avec Beyoncé. Cette collection illustre parfaitement le leadership de la marque dans l’univers du denim.

Sur une version exclusive de la chanson « Levii’s Jeans », tirée de l’album primé, Cowboy Carter, le film de 90 secondes présente de nouvelles scènes et des versions prolongées des courts-métrages Launderette, Pool Hall et Refrigerator – tous inspirés des publicités cultes de Levi’s® des années 80 et 90. Encore une fois, Levi’s® a collaboré avec la réalisatrice primée aux Grammy Awards, Melina Matsoukas, pour donner vie à cette vision.

Recontextualisant les chapitres précédents tout en dévoilant de nouveaux éléments, The Denim Cowboy révèle que le prix remporté par Beyoncé lors du jeu de billard n’est nul autre que le jean 501® du « champion local », interprété par l’acteur primé Timothy Olyphant (Justified, Deadwood). Beyoncé rayonne dans une veste Shrunken Trucker des années 90 ornée de cristaux, assortie au jean 501® Curve, une nouvelle silhouette révolutionnaire conçue pour mettre en valeur les courbes sans compromettre la coupe droite authentique qui fait du 501®, une pièce intemporelle. Dans la lignée du glamour audacieux révélé dans Pool Hall, la Western Crystal ’90s Shrunken Trucker et le jean Western Crystal 501® Curve s’imposent comme les pièces maîtresses de la collection BEYONCÉ X LEVI’S®.

« The Denim Cowboy marque l’aboutissement de la campagne révolutionnaire REIIMAGINE de Levi’s®, qui célèbre une dernière fois un partenariat ayant exploré la réinvention et la réinterprétation à chaque étape », a déclaré Kenny Mitchell, responsable du marketing mondial de la marque Levi’s® chez Levi Strauss & Co. « Cette campagne représente un nouveau niveau et une nouvelle envergure de collaboration, qui place les femmes au cœur du récit et ouvre un nouveau chapitre emblématique dans l’histoire de Levi’s®, réaffirmant ainsi la place centrale de la marque dans la culture. »

Le partenariat a atteint un crescendo exceptionnel lors des dernières représentations du COWBOY CARTER TOUR de Beyoncé à Las Vegas, où toute l'équipe de danse de la star a illuminé la scène avec les nouvelles pièces chatoyantes de la collection de denim BEYONCÉ X LEVI'S® – des looks inspirés par l'esprit audacieux de la campagne REIIMAGINE en cours.

La collection de denim BEYONCÉ X LEVI'S® – comprenant la Western Crystal '90s Shrunken Trucker (250 $) et la Western Crystal 501® Curve (150 $) – ainsi que deux autres tenues de denim complètes seront disponibles à partir du 4 août sur Beyonce.com et, à l'échelle internationale, le 7 août sur Levi.com et dans certains magasins Levi's®.

The Denim Cowboy est lancé dans le cadre d’une campagne mondiale entièrement intégrée, qui comprend la télévision, le numérique, les médias sociaux et l’affichage extérieur. La campagne perpétue la tradition de Levi’s® consistant à collaborer avec les talents créatifs les plus célébrés de notre époque. Matsoukas a travaillé en étroite collaboration avec le directeur de la photographie Marcell Rév, lauréat d’un Emmy Award, ainsi qu’avec le photographe reconnu Mason Poole, afin de capturer l’essence visuelle de la campagne REIIMAGINE, ajoutant ainsi une nouvelle couche à la riche mosaïque des campagnes emblématiques de Levi’s®.

La campagne a été conçue en partenariat créatif avec TBWA\Chiat\Day LA et Parkwood Entertainment et produite par de la revolućion/PRETTYBIRD.

À propos de Levi’s ®

La marque Levi’s® incarne le style classique américain naturellement tendance. Depuis sa création par Levi Strauss & Co en 1873, le jean Levi’s® est devenu le vêtement-culte de nombreuses générations partout dans le monde - en saisissant l'imagination et en fidélisant le public depuis des générations. Aujourd’hui, le portefeuille de marques Levi’s® continue d’évoluer grâce à un esprit avant-gardiste et novateur constant, inégalable dans l’industrie du vêtement. Sa gamme de vêtements et d’accessoires de premier choix en denim est offerte dans plus de 120 pays, donnant aux personnes du monde entier la possibilité d’exprimer leur style personnel. Pour plus d’information sur la marque, les produits et les magasins Levi’s®, visitez le site levi.com.

À propos de Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. est l’une des plus grandes entreprises de vêtements de marque au monde et un chef de file mondial dans le domaine du denim. L’entreprise conçoit et commercialise des jeans, des vêtements décontractés et des accessoires connexes pour hommes, femmes et enfants sous les marques Levi's®, Dockers®, Levi Strauss Signature™ et Beyond Yoga®. Ses produits sont vendus dans plus de 120 pays à travers le monde, par l’entremise de chaînes de magasins, de grands magasins, de sites en ligne et d’un réseau mondial d’environ 3 400 magasins et espaces de vente dédiés à ses marques. En 2024, Levi Strauss & Co. a déclaré des revenus nets de 6,4 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez http://levistrauss.com, et pour les nouvelles et les annonces de l’entreprise, rendez-vous à l’adresse http://investors.levistrauss.com.

